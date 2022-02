Ukraine-Konflikt: Russland greift Tschernobyl an - Selenskyj sieht „Kriegserklärung an ganz Europa“

Von: Andreas Schmid

Der Krieg hat begonnen. Die russische Armee bombardiert die Ukraine. Es gibt bereits Tote. Alle Infos zum Ukraine-Konflikt im News-Ticker.

Russlands Invasion in die Ukraine hat begonnen: Der Ukraine-Konflikt* ist eskaliert.

Es gibt Meldungen über Tote, in Kiew wurde der Luftalarm ausgelöst.

Dieser News-Ticker zu den Ereignissen in der Ukraine wird fortlaufend aktualisiert. Alle Informationen zum Ukraine-Krieg finden Sie auf unserer Themenseite zum Ukraine-Konflikt*.

Kiew/Moskau - Der Ukraine-Konflikt ist am Donnerstag eskaliert. Der Krieg hat begonnen. Russland ist in die Ukraine einmarschiert. Wie die ukrainische Polizei meldete, erstrecken sich die Gefechte mittlerweile nahezu auf das gesamte Land. Der Ukraine-Konflikt* kommt auch in Tschernobyl zum Tragen.

Ukraine-Konflikt: Kämpfe mit russischen Truppen nahe Atommüll-Lager in Tschernobyl

Die Kämpfe in der Ukraine erstrecken sich nach Angaben der Regierung in Kiew auch auf das Gebiet des zerstörten Atomreaktors von Tschernobyl. Nahe dem Atommülllager gebe es Gefechte zwischen ukrainischen und russischen Verbänden, teilte ein Vertreter des Innenministeriums in Kiew mit. Russische Truppen seien von Belarus aus in das nordukrainische Gebiet eingedrungen, die an dem Atommülllager stationierten Soldaten der ukrainischen Nationalgarde leisteten „hartnäckigen Widerstand“ gegen den Angriff.

„Russische Besatzungskräfte versuchen, das Atomkraftwerk Tschernobyl zu erobern“, twitterte Selenskyj am Donnerstag. „Unsere Verteidiger geben ihre Leben dafür, dass sich die Tragödie von 1986 nicht wiederholt.“ Der Staatschef betonte: „Das ist eine Kriegserklärung gegen ganz Europa.“ Das Unglück von Tschernobyl am 26. April 1986 gilt als die größte Katastrophe in der zivilen Nutzung der Atomkraft. Hunderttausende wurden zwangsumgesiedelt. Damals gehörte die Ukraine noch zur Sowjetunion.

Ukraine-Konflikt: Luftalarm in Kiew - Menschen sollen in Luftschutzbunker

In der ukrainischen Hauptstadt wurde Luftalarm ausgelöst. Die Verwaltung rief am Donnerstagnachmittag alle Bürgerinnen und Bürger auf, sich möglichst in Luftschutzbunkern in Sicherheit zu bringen. Kiew hat etwa 2,8 Millionen Einwohner, die gesamte Ukraine 45 Millionen. Am Morgen waren bereits testweise die Luftschutzsirenen zu hören gewesen. In der Ukraine gilt landesweit seit 5.30 Uhr (4.30 Uhr MEZ) auf Erlass von Präsident Wolodymyr Selenskyj* das Kriegsrecht, vorerst für 30 Tage. Kiews Bürgermeister Vitali Klitschko* verhängte eine Sperrstunde.

In der Nähe von Kiew gibt es nach Angaben der Armee des Landes heftige Kämpfe mit russischen Truppen um einen Militärstützpunkt. Wie der ukrainische Oberbefehlshaber der Streitkräfte, Walerijy Saluschny, auf Facebook bekannt gab, wurde um den Militärflughafen Hostomel im Norden der Hauptstadt gekämpft. Offenbar waren auch Kampfhubschrauber in dem Gebiet im Einsatz.

Auf diesem vom Pressedienst der ukrainischen Polizeibehörde veröffentlichten Foto fliegen offenbar russische Militärhubschrauber über den Stadtrand von Kiew, während Rauch über den Häusern aufsteigt. Der Ukraine-Konflikt eskaliert. © Uncredited/Ukrainian Police Department Press Service via AP/dpa

Ukraine-Konflikt: Offizielle Berichte über Tote

Der russische Präsident Wladimir Putin* hatte in der Nacht den Einmarsch in die Regionen Luhansk und Donezk angeordnet. Am Mittag meldeten die Behörden in der Ukraine russische Angriffe aus verschiedenen Richtungen. Bis 12 Uhr (MEZ) habe Russland mehr als 30 Attacken mit Flugzeugen, Artillerie und Marschflugkörpern „auf ukrainische zivile und militärische Infrastruktur" ausgeübt, teilte der Generalstab mit. Es gibt offizielle Berichte über Tote auf beiden Seiten. So sind bei einem Raketenangriff in der Region Odessa mindestens 18 Menschen gestorben. Nach Angaben des ukrainischen Generalstabs sind „in der Gegend von Schtschastja fast 50 russische Soldaten getötet" worden. (as)