Ukraine: Propaganda-Video als Kriegs-Legitimation? USA erheben schwere Vorwürfe gegen Russland

Teilen

Russlands Präsident Wladimir Putin und Joe Biden, Präsident der USA. (Montage) © Pavel BEDNYAKOV/Andrew Harnik/afp/dpa

Eine Deeskalation konnten Verhandler im Ukraine-Konflikt bislang nicht erreichen. Immer mehr Länder schalten sich aber ein. Die USA erheben schwere Vorwürfe gegen Russland. Der News-Ticker.

Kanzler Olaf Scholz plant ein Treffen mit Russlands Präsident Wladimir Putin vor dem Hintergrund des Ukraine-Konflikts*.

Der Kreml wirft den USA vor, die Spannung in Europa anzuheizen (siehe Update vom 3. Februar, 12.30 Uhr).

Die US-Regierung behauptet, Russland würde an einem Propagandavideo arbeiten, das als Vorwand für einen Einmarsch in die Ukraine dienen soll (siehe Update vom 3. Februar, 20.22 Uhr).

Dieser News-Ticker zum Ukraine-Konflikt mit Russland wird fortlaufend aktualisiert.

Update vom 3. Februar, 20.22 Uhr: Der Ton im Pentagon wird rauer: Die US-Regierung wirft Russland vor, an einem Propagandavideo zu arbeiten – um damit einen möglichen Einmarsch in die Ukraine zu legitimisieren. Man gehe davon aus, dass Russland einen Angriff des ukrainischen Militärs auf russischem Hoheitsgebiet oder gegen russischsprachige Menschen vortäuschen wolle, sagt Pentagon-Sprecher John Kirby. Zu diesem Zwecke würde dann „ein sehr anschauliches Propagandavideo“ produziert.

Für ein solches Video würden dann Schauspieler engagiert, die Leichen oder Trauernde darstellten. Es würden dann darin zerstörte Orte und militärische Ausrüstung in den Händen der Ukraine gezeigt. Das gehe soweit, dass die Ausrüstung so aussehen würde, als sei sie vom Westen an die Ukraine geliefert worden. Kirby machte keine Angaben dazu, welche konkreten Beweise dafür vorliegen oder in welchem Stadium sich der mutmaßliche Plan befindet. „Dies ist nur ein Beispiel, über das wir heute sprechen können“, sagte Kirby.

Die Washington Post berichtete, der Plan sei bereits fortgeschritten. Es würden dabei nicht nur Opfer in der Ostukraine, sondern auch in Russland vorgetäuscht. Damit wolle Russland dann Empörung auslösen.

Türkei-Präsident Erdogan bietet sich erneut als Vermittler zwischen Russland und Ukraine an

Update vom 3. Februar, 18.33 Uhr: Inmitten der starken Spannungen im Ukraine-Konflikt hat sich der türkische Präsident Recep Tayyip Erdogan bei seinem Besuch in Kiew erneut als Vermittler angeboten. „Die Türkei ist bereit, ihren Teil dazu beizutragen, die Krise zwischen den beiden Ländern zu beenden“, sagte Erdogan bei einer gemeinsamen Pressekonferenz mit dem ukrainischen Präsidenten Wolodymyr Selenskyj. Er bot die Türkei als möglichen Ort für einen Gipfel zwischen Kiew und Moskau an

Selenskyj dankte Erdogan seinerseits, „Mittler zwischen der Ukraine und Russland auf dem Weg zur Beendigung des Krieges zu werden.“ Erdogan hatte sich bereits zuvor als Vermittler in dem Konflikt angeboten. Während Kiew das Angebot annahm, war die Reaktion aus Moskau jedoch eher verhalten ausgefallen.

Ukraine: Putin fliegt zu den Olympischen Spielen nach Peking - auch wegen Gipfeltreffen mit China

Update vom 3. Februar, 18.01 Uhr: Während Staaten wie die USA, Großbritannien, Kanada oder Australien die Eröffnungsfeier der Olympischen Winterspiele in Peking* boykottieren, nutzt Russlands Präsident seinen Olympia-Besuch am Freitag (4. Februar) dafür, um sich mit dem chinesischen Staats- und Parteichef Xi Jinping zu treffen. Es wird erwartet, dass beide Staatsoberhäupter bei ihrem Gipfeltreffen den Schulterschluss üben werden.

China unterstützt Russland in der Krise, will auch die russischen Sicherheitsinteressen gewahrt sehen und lehnt eine Ausweitung militärischer Blöcke wie der Nato ab. Kurz vor seiner Reise hob Putin in Interviews mit chinesischen Staatsmedien die große Einigkeit mit China und seine Freundschaft mit Xi Jinping hervor.

Ukraine-Konflikt: Olaf Scholz will sich mit Frankreich und Polen bei Krisen-Gipfel abstimmen

Update vom 3. Februar, 17.07 Uhr: Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD) will sich nach einem Bericht der Süddeutschen Zeitung kommende Woche mit den Staatschefs aus Frankreich und Polen zum Ukraine-Konflikt abstimmen. Scholz erwarte am Dienstag in Berlin den französischen Präsidenten Emmanuel Macron und Polens Staatschef Andrzej Duda zu einem Krisen-Gipfel, berichtete die Zeitung. Thema seien die Bemühungen, ein militärisches Vorgehen Russlands gegen die Ukraine zu verhindern.

Die drei Länder sind seit 30 Jahren im sogenannten Weimarer Dreieck verbunden. Polen plädiert im Rahmen der Nato und der Europäischen Union für deutliche Abschreckungssignale an Russland.

An diesem Sonntag bricht Scholz zu seinem Antrittsbesuch nach Washington auf, wo er mit US-Präsident Joe Biden über die Krise beraten will. Der SZ zufolge wird Scholz dann am 14. Februar auch in der ukrainischen Hauptstadt Kiew erwartet, am folgenden Tag in Moskau.

Ukraine-Konflikt: Macron engagiert sich zunehmend

Update vom 3. Februar, 15.15 Uhr: Wegen des Ukraine-Konflikts ist oft auch von den Klitschko-Brüdern zu lesen. Wladimir Klitschko hat sich nun als Reservist in Kiew* gemeldet. In einem Bild-Interview erklärte er dazu seine Beweggründe (siehe Link).

Update vom 3. Februar, 13.50 Uhr: Frankreichs Präsident Emmanuel Macron engagiert sich zunehmend bei den Verhandlungen in der Ukraine-Krise. Nach einem nächtlichen Telefonat mit US-Präsident Joe Biden stehen am Donnerstag erneute Telefongespräche mit seinen russischen und ukrainischen Amtskollegen, Wladimir Putin und Wolodymyr Selenskyj, auf dem Programm. Macron hat auch eine Reise nach Moskau ins Auge gefasst, ebenso wie Bundeskanzler Olaf Scholz (siehe Erstmeldung).

Biden und Macron hatten sich in ihrem Telefonat darauf verständigt, sich im Ukraine-Konflikt eng abzustimmen. Es gehe auch darum, sich darauf vorzubereiten, „Russland rasche und schwere wirtschaftliche Kosten aufzuerlegen, sollte es weiter in die Ukraine eindringen“, hieß es anschließend. Frankreich hatte zunächst verärgert reagiert, als Putin im Ukraine-Konflikt direkte Verhandlungen mit den USA ohne Beteiligung der EU bevorzugte.

Die CSU fordert unterdessen, das sogenannte Normandie-Formats* um eine US-Beteiligung zu erweitern. Wenn bislang solche Beratungen stattfinden, dann unter Beteiligung von Regierungsvertretern Russlands, der Ukraine, Frankreichs und Deutschland.

Ukraine-Konflikt: Russland reagiert auf Ankündigung aus den USA

Update vom 3. Februar, 12.30 Uhr: Russland hat den USA nach der angekündigten Entsendung tausender Soldaten nach Osteuropa vorgeworfen, die Spannungen im Ukraine-Konflikt anzuheizen. „Wir fordern unsere amerikanischen Partner ständig auf, die Spannungen auf dem europäischen Kontinent nicht weiter zu verschärfen“, sagte Kreml-Sprecher Dmitri Peskow. „Leider tun die Amerikaner das weiterhin.“

Das Pentagon hatte am Mittwoch angekündigt, dass 2000 Soldaten insbesondere nach Polen verlegt werden sollen, 300 von ihnen aber auch nach Deutschland. „Offensichtlich sind dies keine Schritte, die auf eine Deeskalation abzielen“, sagte Peskow. Sie führten vielmehr zu einer „Zunahme der Spannungen“. Russlands Sorgen bezüglich einer möglichen Nato-Osterweiterung und der Stationierung von US-Truppen in der Region seien daher „vollkommen gerechtfertigt“, fügte der Kreml-Sprecher hinzu. „Alle Maßnahmen, die Russland ergreift, um seine eigene Sicherheit und seine Interessen zu gewährleisten, sind ebenfalls angemessen.“

Erdogan soll im Ukraine-Konflikt vermitteln - spielt da auch Russland mit?

Update vom 3. Februar, 12.20 Uhr: Vor seiner Reise nach Kiew hat sich der türkische Präsident Recep Tayyip Erdogan für eine friedliche Lösung des Ukraine-Konflikts ausgesprochen. „Wir fordern alle Parteien auf, Zurückhaltung zu üben und den Dialog aufrechtzuerhalten“, sagte Erdogan am Donnerstag vor seinem Abflug. Die Probleme in der Schwarzmeerregion müssten nach internationalem Recht geklärt werden. Man unterstütze zudem die Unabhängigkeit des „strategischen Partners“ Ukraine.

Das Nato-Mitglied Türkei unterhält sowohl gute Beziehungen zur Ukraine als auch zu Russland, Erdogan hatte sich bereits mehrmals als Vermittler in dem Konflikt angeboten. Während Kiew das Angebot annahm, war die Reaktion aus Moskau jedoch eher verhalten ausgefallen. Ankara liefert Kiew beispielsweise Kampfdrohnen. An guten Beziehungen zu Moskau hat die Türkei unter anderem ein starkes Interesse, weil die meisten Touristen aus Russland kommen. Moskau ist außerdem größter Gaslieferant.

Ukraine-Konflikt: Nato rechnet mit Tausenden russischen Soldaten in Belarus

Update vom 3. Februar, 11.20 Uhr: Im Ukraine-Konflikt will sich Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD) mit den Präsidenten Frankreichs und Polens abstimmen. Wie es am Donnerstag aus dem Élyséepalast hieß, sei ein Treffen des sogenannten Weimarer Dreiecks in Berlin geplant. Nach einem Datum werde noch gesucht, für die Planung sei Deutschland zuständig. Sowohl Deutschland als auch Frankreich vermitteln in dem Konflikt seit Jahren*.

Die Nato rechnet damit, dass Russland derzeit rund 30.000 Soldaten in das nördlich der Ukraine gelegene Partnerland Belarus verlegt. Mit den Kampftruppen kämen auch Kampfflugzeuge, atomar bestückbare Iskander-Raketen, Luftabwehrsysteme vom Typ S-400 und Spezialeinheiten des Militärgeheimdienstes GRU, sagte Nato-Generalsekretär Jens Stoltenberg in Brüssel. Die Verlegung sei die größte in das Nachbarland seit Ende des Kalten Krieges. Den Erwartungen der Nato zufolge werde sie zudem mit Russlands jährlicher Atomwaffenübung kombiniert.

Nach Angaben der Regierung in Moskau werden die Truppen für ein gemeinsames Manöver mit den belarussischen Streitkräften verlegt. Ihrer Darstellung nach werden weniger als 13.000 russische Soldaten beteiligt sein.

Ukraine: Russland-Angriff „jederzeit“ möglich - Scholz reist demnächst zu Putin

Erstmeldung vom 3. Februar: Kiew/Moskau - Inmitten der Ukraine-Krise reist Kanzler Olaf Scholz (SPD) demnächst nach Moskau. Einige Tage lang war es ruhig um den Regierungschef. Am Mittwochabend gab er ein Interview im ZDF-„heute journal“. Ein genauer Termin für das Treffen mit Russlands Präsident Wladimir Putin* ist noch nicht bekannt.

Zuletzt besuchten oder telefonierten schon einige Staats- und Regierungschef mit dem Kreml-Chef. Scholz wird also keinesfalls der Erste sein. Die Suche nach diplomatischen Lösungen läuft auf Hochtouren.

Söder zum Ukraine-Konflikt: „Wir müssen doch erstmal alles tun, um es zu verhindern“

Dabei meldete sich nun auch CSU*-Chef Markus Söder zu Wort. Er vermisst Konzepte zur Lösung des Konflikts mit Russland. Es würden nur einzelne Maßnahmen diskutiert, sagte er am Donnerstag im ARD-„Morgenmagazin“. Es gebe keine klare Haltung der Bundesregierung und auch Europa habe keine einheitliche Sprache. Vielmehr fände er es gut, wenn Scholz hier seine Vorgängerin Angela Merkel zu Rate ziehen würde - vielleicht finde das aber auch statt, fügte Söder hinzu.

Mit Blick auf mögliche Sanktionen gegen Russland im Fall eines Einmarsches in die Ukraine sagte Söder: „Alles gehört auf den Tisch.“ Der bayerische Ministerpräsident beklagte aber, dass es nur Diskussionen über den Fall eines Einmarsches Russlands in der Ukraine gebe. „Wir müssen doch erstmal alles tun, um es zu verhindern“, mahnte Söder. „Wir wollen Deeskalation und Frieden, statt sich hineinreden in eine militärische Auseinandersetzung.“

Ukraine-Konflikt mir Russland: USA passen Formulierungen an

Die USA ergreifen unterdessen bereits einen weiteren Schritt: Jen Psaki, Sprecherin von US-Präsident Joe Biden, sagte, sie werde einen russischen Einmarsch nicht mehr als womöglich „unmittelbar bevorstehend“ bezeichnen. Ein Angriff könne aber gleichwohl „jederzeit“ erfolgen. Der Begriff „unmittelbar bevorstehend“ hatte vergangene Woche für Irritationen in der Ukraine gesorgt, weil er suggeriere, „dass wir wissen, dass Putin eine Entscheidung (über einen Einmarsch) getroffen hat“, erläuterte Psaki diesbezüglich.

Ukraine-Vermittler Erdogan? Türkischer Präsident reist nach Kiew

Auch die Besuche in der Ukraine gehen weiter. So empfängt der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj am Donnerstag den türkischen Staatschef Recep Tayyip Erdogan* in Kiew. Der türkische Präsident hatte sich vor Kurzem als Vermittler angeboten. Die Türkei ist ein wichtiger Verbündeter Kiews und hat mehrere Rüstungsverträge mit der ukrainischen Regierung. Trotz entgegengesetzter Positionen Russlands und der Türkei in mehreren Konflikten pflegt Erdogan zugleich enge Beziehungen zu Putin.

Russland hat in den vergangenen Wochen zehntausende Soldaten an der ukrainischen Grenze zusammengezogen. Der Westen befürchtet deshalb einen russischen Angriff auf das Nachbarland. Russland weist die Vorwürfe zurück und gibt an, sich von der Nato bedroht zu fühlen. Von dem Sicherheitsbündnis fordert Kreml-Chef Putin außerdem „Sicherheitsgarantien“, unter anderem den Verzicht auf eine weitere Osterweiterung und den Abzug von Nato-Truppen aus den Staaten der ehemaligen sowjetischen Einflusssphäre. Ein Merkur-Redakteur reiste nun in die Ost-Ukraine*, um aus dem Gebiet zu berichten, in dem der Krieg Alltag ist.

Während Ukraine-Konflikt: Putin in China erwartet, auch zu Gesprächen über internationale Themen

Während dieser internationalen Spannungen kündigte Putin an, in Peking „relevante internationale Themen“ diskutieren zu wollen. Er wird am Freitag zu Gesprächen mit Chinas Präsiden Xi Jinping und zur Eröffnungszeremonie der Olympischen Winterspiele* erwartet. Putin nannte China* in einem Interview mit der staatlichen chinesischen Medienorganisation China Media Group einen „strategischen Partner auf internationaler Ebene“. Bei den meisten Themen auf der internationalen Agenda stimmten die Positionen beider Nationen überein oder seien sich „wirklich nahe“. (dpa/AFP/cibo) *Merkur.de ist ein Angebot von IPPEN.MEDIA.