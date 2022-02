Ukraine-Konflikt: SPD-Freund nimmt Schröder trotz Nähe zu Putin und Russland vorsichtig in Schutz

Von: Marcus Giebel

Mächtige und gute Freunde: Altkanzler Gerhard Schröder (r.) verdankt Russlands Machthaber Wladimir Putin so manche Anstellung. © Alexei Druzhinin/Sputnik/AP/dpa

Gerhard Schröder fordert ein sofortiges Ende des Ukraine-Krieges. Doch ansonsten sorgt der Altkanzler mit seiner Russland-Nähe für Stirnrunzeln. Sigmar Gabriel will den SPD-Genossen aber keineswegs fallen lassen.

München - Der Ukraine-Konflikt hat auch Gerhard Schröder wieder bundesweit ins Gespräch gebracht. War der Altkanzler jahrelang fast nur noch mit Videos und Fotos aus der heimischen Küche oder dem eigenen Garten präsent, gerät er aktuell wegen seiner Nähe zu Russland im Allgemeinen und Wladimir Putin im Speziellen in die Mangel.

Denn lange Zeit hatte der 77-Jährige das Vorgehen des Kreml-Chefs öffentlich verteidigt - was wohl nicht zuletzt mit seinen Posten in verschiedenen russischen Energiekonzernen zu erklären ist. Doch der Einmarsch von Putins Truppen in die Ukraine sollte auch dem SPD-Mitglied die Augen geöffnet haben. Zuletzt war sogar über einen Parteiausschluss Schröders diskutiert worden.

Ukraine-Konflikt: Gabriel „in Russland-Frage völlig anderer Meinung“ als Schröder

Von einer anderen ehemaligen Größe der Sozialdemokraten bekommt der Vorgänger von Angela Merkel allerdings Rückendeckung. „Dass er in seiner Haltung zu Russland nicht für die SPD spricht - wie ich übrigens auch nicht -, ist offensichtlich“, verdeutlichte der ehemalige Außenminister, Parteichef und Vizekanzler Sigmar Gabriel im Spiegel. Weiter heißt es in dem vorab veröffentlichten Zitat: „Und dass ich in der Russland-Frage völlig anderer Meinung bin als er, ist auch keine Neuigkeit.“

SPD-Vergangenheit: Sigmar Gabriel (l.) und Gerhard Schröder waren einst die mächtigsten Männer in der Partei. © Federico Gambarini/dpa

Unabhängig von der verschiedenen Sichtweise fühle er sich „ihm politisch und menschlich verbunden“. Das ist aber nicht der einzige Grund, weshalb Gabriel nicht gerne über den Parteifreund urteilt: „Ich bin nicht in der Position, Gerhard Schröder öffentliche Ratschläge zu erteilen. Das fände ich angesichts dessen, was er als Kanzler für Deutschland, Europa und auch für die USA geleistet hat, regelrecht unanständig.“

So fiel in dessen Amtszeit das transatlantische Anti-Terror-Bündnis inklusive des erst im vergangenen Jahr überstürzt beendeten Afghanistan-Einsatzes. Aber auch eine umfangreiche Arbeitsmarktreform, die durchaus Kritik nach sich zog.

Ukraine-Konflikt: Nach Invasion kritisiert Schröder seinen Freund Putin erstmals öffentlich

Ukraine-Krieg: Schröder moniert Fehler sowohl vom Westen als auch von Russland

Ähnlich wie nun Schröders Einlassungen zum Ukraine-Krieg. „Der Krieg und das damit verbundene Leid für die Menschen in der Ukraine muss schnellstmöglich beendet werden“, schreibt er auf LinkedIn. Aber auch, dass es „im Verhältnis zwischen dem Westen und Russland“ in den vergangenen Jahren „viele Fehler“ gegeben habe - „auf beiden Seiten“.

Weiter rät Schröder hinsichtlich der „notwendigen Sanktionen“ dazu, „die verbliebenen politischen, wirtschaftlichen und zivilgesellschaftlichen Verbindungen, die zwischen Europa und Russland bestehen, nicht gänzlich zu kappen“. Unter diesem Post wird ihm vorgeworfen, keine persönlichen Konsequenzen zu ziehen - etwa, indem er die russischen Unternehmen verlässt. Oder sich nicht deutlich genug von Putins Vorgehen distanziert zu haben.

Es ist wohl kaum zu erwarten, dass Gabriels beschwichtigende Worte Schröders aktuelle Position stärken werden. Zumal die ja auch eher auf sein politisches Vermächtnis abzielen und nicht auf die Haltung infolge seiner Lobbytätigkeiten. Gut möglich, dass die Invasion Russlands dem Altkanzler schwerer auf die Füße fällt als den meisten aktuellen deutschen Entscheidungsträgern. (mg)