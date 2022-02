Schröders Ehefrau löscht heiklen Instagram-Post zu Putin direkt wieder – aber zu spät

Von: Stephanie Munk

Gerhard Schröder gilt seit Regierungszeiten als Freund von Wladimir Putin. © Peer Grimm/dpa

Gerhard Schröder und Putin - das war immer eine besondere Beziehung. Jetzt sorgt Schröders Ehefrau mit einem Instagram-Beitrag zum Ukraine-Konflikt für Aufsehen.

Hannover - Der deutsche Ex-Kanzler Gerhard Schröder* hatte schon immer eine gute Beziehung zu Russlands Präsidenten Wladimir Putin. In der Endphase seiner Kanzlerschaft (1998 bis 2005) legte er den Grundstein für die russische-deutsche Gaspipeline Nord Stream 1, kurz danach wurde er Aufsichtsratsvorsitzender bei der Nord Stream AG, mittlerweile hat er mehrere Jobs in der russischen Gaswirtschaft. Mit Putin verband ihn immer eine typische Männerfreundschaft.

Gerhard Schröder hat sich mittlerweile komplett aus der Politik zurückgezogen, doch Wladimir Putin ist immer noch russischer Präsident - und versetzt seit Wochen fast die komplette Welt in Angst und Schrecken mit Aggressionen gegen die Ukraine, die er zumindest in Teilen Russland einverleiben möchte. Eine Invasion der russischen Armee in die Ukraine wird fast täglich befürchtet.

Gerhard Schröder: Zweifelhafte Kommentare zum Ukraine-Konflikt sorgen für Ärger

Und Schröder? Der sorgte jüngst mit Äußerungen für Unmut. Er hatte unter anderem der Ukraine „Säbelrasseln“ gegenüber Russland vorgeworfen, weil das Land von der internationalen Gemeinschaft Waffen zur Verteidigung forderte. Der aktuelle Kanzler Olaf Scholz fühlte sich sogar bemüßigt, zu den Äußerungen seines Vor-Vorgängers Stellung zu beziehen: „Er spricht nicht für die Regierung. Er arbeitet nicht für die Regierung. Er ist nicht die Regierung. Ich bin jetzt der Bundeskanzler. Und die politischen Strategien sind jene, die Sie von mir hören.“

Seitdem bleib es still um Schröder. Doch jetzt äußerte sich seine Frau So-yeon Schröder Kim zur Rolle ihres Mannes im Ukraine-Konflikt, und zwar auf der Internet-Plattform Instagram. Dort veröffentlichte sie einen Beitrag, den sie kurz danach wieder löschte. Jedoch zu spät - andere Nutzer hatten bereits einen Screenshot gemacht und teilten diesen auf der Diskussionsplattform Twitter.

Gerhard Schröder: Ehefrau äußert sich auf Instagram zum Ukraine-Konflikt

Se-yon Schröder-Kim schreib zum aktuellen Ukraine-Konflikt: „Viele haben sich bei mir gemeldet, ob mein Mann nicht mit Herrn Putin über die Ukraine-Krise reden könnte. Das ginge nur, wenn die Bundesregierung das ernsthaft wollte. Davon ist aber nicht auszugehen.“

Die Kommentare zu den Worten von Schröders Ehefrau fielen ungläubig bis hämisch aus: „Eine Schande für sie Sozialdemokratie“ und „Weltpolitik aus dem Wohnzimmer“, schreiben Twitter-User dazu. Der CDU-Bundestagsabgeordnete Matthias Hauer teilte die Worte von Schröder-Kim ebenfalls und kommentierte: „Ehepaar Schröder sieht den Fehler natürlich bei der Bundesregierung“.

Gerhard Schröder: Auch andere hätten ihn gern als Verhandler mit Putin im Ukraine-Konflikt

Allerdings ist Schröders Ehefrau nicht die einzige, die den Altkanzler als Vermittler im Ukraine-Russland-Konflikt ins Spiel springt: Auch der Linken-Politiker Gregor Gysi machte bereits diesen Vorschlag. Der außenpolitische Sprecher der Linksfraktion sagte in einer Diskussionsrunde in der Spiegel-Talkshow „Spitzengespräch“, Gerhard Schröder und Angela Merkel sollten gemeinsam im Auftrag der Bundesregierung mit Putin verhandeln, um eine diplomatische Lösung zu finden.

Die FDP-Verteidigungsexpertin Marie-Agnes Strack-Zimmermann, die mit Gysi in der Runde diskutierte, fand diesen Vorschlag jedoch absurd: Schröder sei „der größte Lobbyist unter der Sonne“, kritisierte sie. Auch SPD-Minister Karl Lauterbach äußerte am Mittwoch einen brisanten „Eindruck“ von Schröder. (smu)