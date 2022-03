Dolmetscherin bricht im Live-TV in Tränen aus - jetzt erklärt sie den Vorfall

Von: Max Darga

Teilen

Bei einer Live-Schalte des ukrainischen Präsidenten Wolodimir Selenksyj brach die Simultanübersetzerin in Tränen aus - live im Fernsehen. © picture alliance/dpa/Ukrainian Presidential Press Office/AP | Uncredited/Screenshot Twitter (Montage)

Während einer Rede des ukrainischen Präsidenten, Wolodimir Selenskyj, bricht eine Dolmetscherin im deutschen Live-TV in Tränen aus. In einem Interview spricht sie über den Auslöser.

Berlin - Es sind schwierige Zeiten für diejenigen, die den Ukraine-Konflikt mit Anspannung verfolgen. Wer Bekannte, Freunde oder Familie in der Ukraine hat, dem setzt die aktuelle Situation sicherlich noch stärker zu. Für die Wahlberlinerin, Kateryna Rietz-Rakul, ihres Zeichens Dolmetscherin, ist letzteres wohl besonders der Fall. Während einer Ansprache von Wolodimir Selenskyj, die sie simultan für das Fernsehen ins Deutsche übersetzt, bricht ihre Stimme. Sie bekommt zunächst nur einzelne Wörter heraus und beginnt schließlich zu weinen, entschuldigt sich dafür.

Es sind Szenen, die die deutschen Zuschauer selten zu sehen beziehungsweise zu hören bekommen. Die Dolmetscherin, welche im ukrainischen Lwiw Amerikanistik studiert hat und seit 1999 professionell Konferenzen dolmetscht, wird von der gravierenden Situation emotional eingeholt. Sie selbst hat Freunde und Familie in der vom Krieg erschütterten Ukraine. „Russland ist auf dem Weg des Bösen. Russland muss seine Stimme in der UN verlieren. Ukrainer, wir wissen ganz genau, was wir verteidigen...“, hört man Rietz-Rakuls Stimme, die die Worte des ukrainischen Präsidenten übersetzt, bevor nur noch dessen Stimme zu hören ist. Leise holt die Dolmetscherin Luft, bevor sie sich mit zittriger Stimme für den Abbruch der Übersetzung entschuldigt. Der Ukraine-Konflikt befindet sich seit dem 24. Februar in der kriegerischen Eskalation.

Selenskyj richtet Wort an Ukrainer - Dolmetscherin unter Tränen

Was Reitz-Rakuls Tränenausbruch während der Live-Schalte ausgelöst hat, kann sie nicht genau sagen. Im Interview mit watson spricht die 43-Jährige über die schwierige Situation: „In diesem Moment hat einfach ein Tropfen das Fass zum Überlaufen gebracht.“ Es habe kein einzelnes Wort gegeben, das sie zu Tränen gerührt hat: „Klar ist er ein guter Redner, aber er hat nichts gesagt, was nicht ohnehin schon bekannt war.“

Mehr war es die Gesamtsituation, die schließlich ihren Tribut gefordert habe, so Reitz-Rakul: „Man sitzt den ganzen Tag in seiner Übersetzer-Kabine und sieht sich Reden an, liest jede News und saugt jede Information in sich auf, während man auf seinen Einsatz wartet. Irgendwann drehst du einfach durch.“ Sie denke jede Sekunde an ihre Familie in der Ukraine und habe Angst um sie, auch wenn es ihren Eltern „zum Glück so weit gut“ gehe.

Über den Tag, an dem die Tränen sie einholten, erzählt die Dolmetscherin: „Ich war seit 6 Uhr im Einsatz, habe maximal vier Stunden geschlafen und kann seit Tagen nichts essen, ich habe einfach keinen Appetit.“ Über die Schrecksekunden nach der abgebrochenen Übertragung berichtet sie: „Mein erster Gedanke in dem Moment war nur: Verdammt, jetzt habe ich es vermasselt.“ Es war ihr erster Auftrag für ein Nachrichtenmedium gewesen, so ihre Erklärung. Bislang habe sie hauptsächlich Konferenzen gedolmetscht.

(Weitere Infos und Hintergründe zum Ukraine-Krieg finden Sie in unserem Politik-Newsletter.)

Ukraine-Krise führt zu unfreiwilliger Berühmtheit von Dolmetscherin: Viel Verständnis von vielen Seiten

Ihre Sorge, dass ihr leiser Gefühlsausbruch negative Folgen haben könnte, bleibt derweil unbegründet, erzählt Reitz-Rakul. Eine Redakteurin sei sofort nach der Übertragung zu ihr in die Kabine gekommen und habe sie umarmt. Auch von anderen Kollegen habe sie viel Unterstützung und Verständnis erfahren.

Über ihre Tränen während der Live-Schalte tweetet die Dolmetscherin unverblümt: „Ich bin eine Konferenz-Dolmetscherin, ich dolmetsche 10-stündige Friedensgespräche. Aber heute konnte ich live im deutschen TV Selenskyj nicht mehr fertig dolmetschen, während seinen letzten Worten bin ich in Tränen ausgebrochen. Ich liebe euch alle, meine Ukrainer.“

Reitz-Rakuls anfänglicher Annahme, dass ihre Tränen und ihr Unvermögen, die Ansprache von Selenskyj zu Ende zu übersetzen, ein Versagen seien, wurde schnell auch im Netz vehement widersprochen. „Du hast nicht versagt“, schreibt ein Twitter-Nutzer in Großbuchstaben. „Ernsthaft, dass du in Tränen ausgebrochen bist, war so kraftvoll. Das hat den Zuschauern nochmal gezeigt, was wirklich passiert. Du bist eine starke Person und wir halten zur Ukraine.“

Ukraine-Krieg: Dolmetscherin bricht in Tränen aus - „Ich bewundere deinen ehrlichen Umgang“

Eine Nutzerin, welche nach eigenen Angaben selbst Dolmetscherin ist, richtet ebenfalls stärkende Worte an Reitz-Rakul: „Es muss so schwer gewesen sein, unter diesen Umständen ruhig zu bleiben. Ich bewundere deinen ehrlichen Umgang mit deiner Arbeit. Ich sende Gebete für Frieden aus Japan. Pass gut auf dich auf!“

Offensichtlich berührt von der breiten Masse an unterstützenden und verständnisvollen Rückmeldungen auf ihre emotionale Reaktion, bedankt sich die Dolmetscherin nochmals. „Ich bin überwältigt.“ (mda)