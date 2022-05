Wir zeigen weiter Flagge: 500 Münchner protestieren gegen den Ukraine-Krieg

Von: Nadja Hoffmann

Zeichen für Frieden und Solidarität: 500 Demo-Teilnehmer gingen für die Ukraine auf die Straße. © Oliver Bodmer

Schon drei Monate dauert der russische Angriffskrieg gegen die Ukraine – und er bewegt die Münchner. Das zeigt sich jedes Wochenende aufs Neue.

So auch an diesem Samstag, als wieder 500 Menschen gemeinsam für die Ukraine auf die Straße gegangen sind. Der Protest auf dem Marienplatz stand unter dem Motto „Gemeinsam gegen den Krieg“. Er ging, wie es vonseiten der Polizei heißt, absolut friedlich über die Bühne.

Münchner Demo: „Die Ukraine verteidigt nicht nur sich selbst, sondern auch unsere europäischen Werte“

Dabei wurde die Solidarität mit der Ukraine im Herzen Münchens hochgehalten. Die Demonstranten hatten blau-gelbe Flaggen und Transparente dabei, zeigten deutlich, was sie vom Angriff Russlands halten. „Die Ukraine verteidigt nicht nur sich selbst, sondern auch unsere europäischen Werte“, sagte Professor Hans Theiss, einer der Redner an diesem Nachmittag. Für den CSU-Stadtrat war es eine Herzensangelegenheit, bei der Demonstration zu sprechen.

Redner bei Münchner Demo: Scholz soll nach Kiew reisen

In seinen Augen muss Europa, muss Deutschland das Land mit allem unterstützen, was zur Verfügung steht. „Auch mit schweren Waffen“, machte er klar. Deren Lieferung dürfe nicht nur ein Versprechen bleiben, das die Bundesregierung macht.

Theiss sieht auch Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD) in der Pflicht, nach Kiew zu reisen und Solidarität zu zeigen. Und: Deutschland dürfe sich nicht durch seinen Energie-Konsum an der Finanzierung des russischen Kriegs beteiligen. Es brauche Lösungen für Gas-Alternativen, die überparteilich getragen werden. Den Protest selbst sieht Theiss als wichtiges Zeichen. Drei Monate nach Kriegsbeginn gebe es andere Themen, die in den Vordergrund rückten. Die Ukraine müsse uns aber wichtig bleiben. (Nadja Hoffmann)

