100 Tage Ukraine-Krieg: „Putin ist nicht mit Worten zu stoppen" - Widerstand gegen Russland unerschüttert

Von: Bedrettin Bölükbasi

Im Ukraine-Krieg liegen nun 100 Tage zurück. Baerbock sicherte Kiew weitere Hilfe zu. Die ukrainische Bevölkerung glaubt dabei weiter fest an den Sieg gegen Putins Militär.

München - 100 Tage sind vergangen, seitdem der russische Machthaber Wladimir Putin am 24. Februar unter dem Vorwand der „Denazifizierung“ und dem Ziel der „Entmilitarisierung“ der Ukraine eine Invasion des Nachbarlands begonnen hat. In diesen 100 Tagen des eskalierten Ukraine-Konflikts ist vieles passiert: erbarmungslose Gefechte, gescheiterte Verhandlungen, politische Debatten, Gräueltaten vor allem im Kiewer Vorort Butscha, gescheiterte russische Angriffe, aber auch erfolgreiche Vorstöße, ukrainische Gegenoffensiven und mehr.

Ein Ende der Kämpfe ist zunächst nicht in Sicht. Russische und ukrainische Soldaten liefern sich Gefechte im Osten der Ukraine. Diese Karte zeigt, wo der Ukraine-Krieg wütet. Russland will das gesamte Donbass-Gebiet unter Kontrolle bringen. Die Ukrainer sind allerdings auch nach 100 Tagen entschlossen: Sie werden trotz allem Widerstand leisten.

Ukraine-Krieg: Großteil der Ukrainer gegen Zugeständnisse - Umfrage zeigt deutliche Haltung

Den Willen der Ukrainer zum Widerstand bestätigt unter anderem auch eine aktuelle Umfrage der ukrainischen Stiftung „Demokratische Initiativen“. Dabei sprachen sich 78 Prozent der Teilnehmer gegen Zugeständnisse an Russland aus. Im Februar 2022, also zu Beginn der russischen Invasion, lag dieser Wert noch bei 43 Prozent. Zudem befürworteten in der Umfrage nur sieben Prozent der Teilnehmer einen Verzicht auf eine Nato-Mitgliedschaft der Ukraine. Im Vergleich zu Februar 2022, wo noch 14 Prozent einen Verzicht auf die Nato für möglich hielten, ist dies ein Rückgang von sieben Prozentpunkten.

Februar 2022 Mai 2022 Gegen Zugeständnisse an Russland 43 Prozent 78 Prozent Verzicht auf Nato-Beitritt 14 Prozent 7 Prozent Anerkennung der Krim als Teil Russlands 3 Prozent 2 Prozent Donbass als Teil Russlands/mit Sonderstatus 8 Prozent 2 Prozent

Details zur Umfrage: Zeitraum: 7. Mai - 15. Mai 2022 Gebiet: Sieben westliche und vier zentrale Regionen der Ukraine Zahl der Teilnehmer: 1000 (verschiedene Altersgruppen; Zahl der zu befragenden Personen wurde ausgehend vom Bevölkerungsanteil der jeweiligen Region festgestellt)

Ukraine-Krieg: Ukrainer überzeugt von Kampf gegen Russland - „auch wenn es Verluste gibt“

Trotz des bitteren Verlustes von Mariupol und dem immer schneller werdenden russischen Vormarsch im Donbass zeigt die Stimmung in der Ukraine: Aufgeben ist keine Option. Und das aus gutem Grund, denn militärisch ist Russland auf dem Papier zwar deutlich überlegen und konnte schon besonders im Süden der Ukraine mehrere Gebiete einnehmen. Doch trotz allem gestaltet sich die Invasion schwierig für die Truppen des Kreml-Chefs wegen des ungebrochenen ukrainischen Widerstands. Die Vertreibung von russischen Truppen vor den Toren der Hauptstadt Kiew und aus Gebieten in der Nähe von Charkiw etwa liefern Belege dafür, dass die Ukrainer in der Lage sind, Erfolge zu erzielen.

Die Ukraine hätte mit Blick auf die russische Überlegenheit spätestens nach einer Woche besiegt werden müssen, bemerkte der ukrainische Journalist Andrei Tsaplienko gegenüber einer weiteren ukrainischen Journalistin Valeriia Semeniuk im Tagesspiegel. „Es hat sich jedoch gezeigt, dass die Motivation der Menschen, die ihre Heimat verteidigen, der Schlüsselfaktor für den Widerstand und hoffentlich auch für den künftigen Sieg ist“, so Tsaplienkos Einschätzung der Lage.

Der Widerstand darf nicht enden, finden offenbar auch Eltern von ukrainischen Soldaten, die um das Leben ihrer Söhne an der Front bangen. So auch Oksana und Jurij Pawljuk, die Eltern des ukrainischen Offiziers Alexander Pawljuk, der schon in Odessa, Cherson und Nikolajew Putins Truppen bekämpfte. Im Gespräch mit dem Tagesspiegel erteilten sie Zugeständnissen eine Absage. Die russische Besetzung eines Teils des ukrainischen Territoriums dürfe nicht akzeptiert werden. Die Ukraine müsse weiterkämpfen - auch wenn es Verluste gibt.

Stimmen aus dem Westen, die Zugeständnisse als eine mögliche Option sehen, sorgen dabei wohl für Empörung in der Ukraine. „Sowohl die ukrainische Gesellschaft als auch die politische Führung in Kiew nehmen Forderungen nach einem Kompromiss mit Putin übel. In den vergangenen Wochen kamen diese Forderungen immer häufiger aus dem Westen. Doch die Ukrainer sind nicht bereit, ihren Widerstand aufzugeben, so anstrengend er für das Land auch sein mag“, schreibt Semeniuk im Tagesspiegel.

Ukraine-Krieg: Baerbock sichert Solidarität und Waffen zu - „bis es keine weiteren Butschas gibt“

Der Widerstandswille allein reicht allerdings nicht, um russische Angriffe abzuwehren. Die Ukraine benötigt angesichts der schweren russischen Angriffe Waffen zur Verteidigung. Durchaus versuchte man dabei mit diplomatischen Initiativen und Verhandlungen eine Lösung des Konflikts herbeizuführen. Inzwischen sind aber keine bedeutungsvollen Gespräche zwischen der Ukraine und Russland im Gange. Die Treffen, die in Belarus und der Türkei abgehalten wurden, haben nur äußerst begrenzte Ergebnisse geliefert.

Bei den Waffenlieferungen, die in Deutschland in einer großen politischen Debatte ausarteten, vertraut die Ukraine auf den Westen und verbündete Länder. Nun erhält Kiew nicht nur Javelins und Bayraktars, sondern sogar kräftige Haubitzen, Mehrfachraketenwerfer und Luftverteidigungssysteme. Deutschland will nach dem historischen Go für Waffenlieferungen im Bundestag etwa die Panzerhaubitze 2000 liefern. Bundeskanzler Olaf Scholz versprach zuletzt auch das Iris-T Luftabwehrsystem.

„Weil Putin nicht mit Worten zu stoppen ist“, müsse Deutschland der Ukraine auch mit Waffen beistehen, schrieb Bundesaußenministerin Annalena Baerbock in einem Gastbeitrag für Bild und sicherte der Ukraine Solidarität zu. „Putin setzt auf Ausdauer und auf Erschöpfung bei uns“, so Baerbock. Jedem Dorf drohe das Schicksal von Butscha, warnte sie und fügte hinzu: „Wir werden der Ukraine weiter beistehen. So lange, bis es keine weiteren Butschas mehr gibt. Damit auch für die Menschen in der Ukraine das wieder normal ist, was für uns eine solche Selbstverständlichkeit ist: Ein Leben in Freiheit.“

Ukraine-Krieg: Solidaritätsbotschaften der EU - doch polnischer Permier bemängelt „Gleichgültigkeit“

Auch die EU verkündete Beistand mit der Ukraine. „Vor 100 Tagen entfesselte Russland seinen nicht zu rechtfertigenden Krieg gegen die Ukraine. Die Tapferkeit der Ukraine gebietet unseren Respekt und unsere Bewunderung“, schrieb EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen auf Twitter und fügte hinzu: „Die EU steht mit der Ukraine.“ EU-Außenbeauftragter Josep Borrell reagierte ebenfalls auf Twitter: „100 Tage EU-Beistand für die Ukraine und ihre Bevölkerung. Und wir werden dies bis zum Sieg der Ukraine über Russlands Aggression weiterhin tun.“

Der polnische Ministerpräsident Mateusz Morawiecki jedoch sieht auch Probleme bei der europäischen Haltung gegenüber der Ukraine. Er hat dem Rest Europas zum 100. Tag des russischen Angriffskriegs „Gleichgültigkeit“ gegenüber dem „Völkermord“ in der Ukraine vorgeworfen. Fast jeder Fernsehsender der Welt habe die Morde an ukrainischen Zivilisten gezeigt: „Dennoch ist das Leid der Ukraine wie von einer Mauer der Gleichgültigkeit umgeben“, schrieb Morawiecki in einem Gastbeitrag für die Frankfurter Allgemeine Zeitung.

In den ersten hundert Tagen des Krieges habe die Ukraine der Welt zwei Dinge bewiesen. „Erstens: dass die alte Macht Russlands heute viel weniger imposant ist, als viele glaubten. Zweitens: dass auch ein kleineres Volk einem größeren Widerstand leisten kann, wenn es einen unbeugsamen Charakter hat“, so der polnische Regierungschef. Allerdings müssten sich die Ukrainer fragen, ob sie wirklich auf Europa zählen könnten: „Ob Waffenlieferungen rechtzeitig eintreffen. Ob nicht irgendjemand über ihre Köpfe hinweg anfängt, mit Putin zu verhandeln.“ Und ob die EU endlich Sanktionen beschließe, die die Operationsmöglichkeiten Russlands reell einschränkten.

Ukraine-Krieg: Ukrainer sind sich auch nach 100 Tagen Putin-Angriff sicher - „Kompromiss keine Option“

In den westlichen Ländern nimmt die Debatte kein Ende. So lange der Ukraine-Krieg nicht endet, wird auch die politische Debatte nicht enden. Wie soll die Ukraine unterstützt werden? Welche Sanktionen sollen verhängt werden? Welche Waffen sollen geliefert und welche finanziellen Hilfen getätigt werden? Wie soll Putin besiegt werden? Jeden Tag tauchen neue Diskussionen und Antworten um diese Fragen auf.

Inmitten dieses Tumults fokussiert sich die Ukraine darauf, mit allen Mitteln einen Strich durch die Rechnung Russlands zu machen. Am 100. Tag des Krieges wollen ukrainische Truppen mehr als 30.000 russische Soldaten getötet haben. Hunderte Flugzeuge, Helikopter, Panzer und Drohnen des russischen Militärs sollen zerstört worden sein. Die vom ukrainischen Außenministerium veröffentlichten Zahlen lassen sich nicht unabhängig verifizieren. Allerdings ist es sicher und vielerorts auch visuell bestätigt, dass Russland tatsächlich schwere Verluste einsteckt.

Russische Verluste laut der Ukraine am 100. Tag des Krieges:

Soldaten: 30.950

Gepanzerte Fahrzeuge: 3366

Panzer: 1367

Artillerie: 675

Mehrfachraketenwerfer: 207

Luftabwehrsysteme: 95

Flugzeuge: 210

Helikopter: 175

Drohnen: 535

„Vor 100 Tagen zielte Russland darauf ab, uns innerhalb von Tagen zu zerstören. Heute stehen wir weiter aufrecht und zerstören die Besatzer“, schrieb der offizielle Twitter-Account der Ukraine auf Twitter und feuerte den Kampfgeist an: „Wir werden siegen!“ Im östlichen Oblast Luhansk, wo die russischen Angriffe aktuell immer stärker werden und Putins Truppen ihren Vormarsch beschleunigen, leisten die Ukrainer allen Widrigkeiten trotz Widerstand. „Heute kämpfen und halten wir jeden Meter der Region Luhansk“, sagte Regionalgouverneur Serhij Gajdaj.

Laut der Umfrage der „Demokratischen Initiative“ haben 78 Prozent der Befragten keinen Zweifel am Sieg der Ukraine - ein Rekordwert inmitten einer Situation, die nur wenig Raum für Optimismus bietet. Gegenüber dem US-Sender NBC News sprach die 53-jährige Ukrainerin Olena Ruban Worte, die ein Ausdruck der Gefühle eines Großteils der ukrainischen Bevölkerung sein dürften: „Wir werden bis zum Ende kämpfen. Jetzt verstehe ich umso besser, dass Kompromiss keine Option ist. Wir glauben immer noch an den Sieg.“ (bb mit dpa und AFP)