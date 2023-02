Wegen hoher Verluste im Ukraine-Krieg: Wirbt Wagner-Gruppe in Serbien Söldner an?

Von: Caspar Felix Hoffmann

Teilen

Rekrutiert die russische Söldnertruppe Wagner in Serbien neue Kämpfer für den Ukraine-Krieg? Fest steht, dass serbische Freiwillige teilnehmen.

Belgrad – Bereits nach dem russischen Angriff am 24. Februar 2022 tauchten in Serbiens Hauptstadt Belgrad Wandbilder auf, die die Wagner-Gruppe feierten. Rekrutiert Wagner nun serbische Freiwillige für den Krieg in der Ukraine? Videos, die in den sozialen Medien kursieren, scheinen dies zu beweisen. Sie zeigen serbische Kämpfer in russischen Einheiten in der Ukraine. Meist sprechen sie auf Serbisch über ihre Ausbildung und ihre Beweggründe für die Teilnahme am Ukraine-Krieg.

Die Vermutung, dass Wagner nun auch in Serbien rekrutiert, liegt nahe. Doch Experten glauben nicht daran. „Natürlich gibt es in Serbien radikale prorussische Kreise, aus denen Wagner allenfalls ein paar hundert Söldner rekrutieren könnte“, sagt Maxim Samorukov vom US-Thinktank „Carnegie Endowment for International Peace“ dem Tagesspiegel. Aus militärischer Sicht ergebe das allerdings wenig Sinn. Als Gründe nennt er die gestiegenen Transportkosten in die Ukraine und die fehlenden Strukturen im Vergleich zur Rekrutierung in Russland.

Ein Mitglied des privaten russischen Militärunternehmens Wagner in einer Straße von Soledar in der ukrainischen Region Donezk. © SNA/Imago

Werbung der Wagner-Gruppe in Serbien für den Ukraine-Krieg wahrscheinlich ein PR-Stunt

Stattdessen handelt es sich seiner Meinung nach wahrscheinlich um einen PR-Gag von Wagner-Chef Jewgeni Prigozhin. „Für Prigoschin ist das Ganze vor allem ein PR-Stunt, um dem Kreml den internationalen politischen Einfluss Wagners zu demonstrieren“, sagt Samorukov. „Sieh her, was wir allein durch unseren Ruf erreichen und wie wir die Lage destabilisieren können.“

Panzer, Drohnen, Luftabwehr: Waffen für die Ukraine Fotostrecke ansehen

Dem Wagner-Boss gehe es in erster Linie um Ansehen und damit um Geld. Noch habe die Söldnergruppe in Russland den Status einer halblegalen Organisation. Mit einer PR-Kampagne wie in Serbien hoffe Prigozhin, Zugang zu staatlichen Militärgeldern zu bekommen. (cas/dpa)