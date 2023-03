Medwedew droht Russlands Panzer-Industrie mit Stalin-Strafe

Von: Jens Kiffmeier

Sorge vor der Großoffensive der Ukraine: In Russland fehlen Panzer. Ex-Präsident Medwedew hat der Industrie bereits Strafe angedroht – in Stalin-Manier.

Moskau – Die hohen Verluste zeigen Wirkung: In Russland wird die Panik vor einer drohenden Niederlage im Ukraine-Krieg offenbar immer größer. So befürchtet der Kreml einer bevorstehenden Großoffensive der ukrainischen Truppen möglicherweise nicht mehr gewachsen zu sein. Das Umfeld von Präsident Wladimir Putin sei „tief besorgt“ über die Auswirkungen neuer Angriffe, schreibt die US-Denkfabrik „Institute for the Study of War“ (ISW) in einer neu veröffentlichten Analyse. Ein großes Problem scheint dabei vor allem die schleppende Produktion der heimischen Waffenindustrie zu sein.

Ukraine-Krieg: Dmitri Medwedew warnt Russlands Generalstab vor Offensive

Laut dem ISW-Bericht soll Ex-Präsident Dmitri Medwedew im russischen Generalstab bereits auf die brisante Lage aufmerksam gemacht haben. Es sei bekannt, dass Kiew eine Offensive im Ukraine-Krieg vorbereite und dass Russland sich darauf vorbereiten müsse, wird er aus der Sitzung zitiert. Jedoch kämen die Angriffe wahrscheinlich zu einem Zeitpunkt, so die Warnung, bevor Russland seine Militärkapazitäten erhöht habe.

In den vergangenen Wochen und Monaten hatte Russland seine Angriffe im Ukraine-Krieg deutlich erhöht – jedoch ohne wirklich nennenswerte Erfolge. Vor allem rund um die Region Bachmut erlitten die Truppen massive Verluste. Unbestätigten Berichten zufolge sollen die Angreifer bis zu 500 tote Soldaten pro Tag beklagen müssen.

Hohe Verluste und kaum Panzer: Russlands Angriffskrieg kommt rund um Bachmut zum Erliegen

Auch nach Einschätzung des britischen Geheimdienstes ist der russische Angriffskrieg in der Ukraine aktuell zum Erliegen gekommen. „Dies ist vermutlich vor allem ein Ergebnis der erheblichen Verluste der russischen Kräfte“, teilte das britische Verteidigungsministerium am Samstag (25. März) mit.

Russland habe seinen Fokus nun eher auf die weiter südlich gelegene Stadt Awdijiwka und auf den Frontabschnitt bei Kreminna und Swatowe nördlich von Bachmut gerichtet. Dort wollten die Russen die Frontlinie stabilisieren, hieß es weiter. Dies deute darauf hin, dass die russischen Truppen sich allgemein wieder defensiver aufstellen würden, nachdem seit Januar Versuche einer Großoffensive keine „schlüssigen Ergebnisse“ hervorgebracht hätten.

Uralt-Panzer aus dem Museum: Russland hat im Ukraine-Krieg aktuell Nachschubproblem

Das Problem ist jedoch: Es mangelt an Nachschub – sowohl bei den Soldaten als auch bei den Waffen. So versucht der Kreml immer verzweifelter, neue Rekruten für den Ukraine-Krieg anzuwerben – unter anderem mit einem Front-Bonus. Und bei den Panzern müssen Putins Truppen aktuell bereits auf Uralt-Panzer aus dem Museum zugreifen.

Im Kreml bleiben die Probleme nicht verborgen. So erhöhte Medwedew, der mittlerweile Vize-Chef des Nationalen Sicherheitsrates ist und als Putin-Freund immer wieder Drohungen gen Westen schickt, den Druck auf die Waffenfabrikanten. Vor Vertretern einer nationalen Rüstungskommission forderte er mehr Tempo in der Produktion ein – und drohte zugleich den Industriellen.

Zitat von Stalin: Medwedew droht Rüstungsindustrie mit Konsequenzen

In einem von ihm selber veröffentlichten Video sitzt er an einem langen Tisch vor den Sitzungsteilnehmern und liest dabei aus einem Telegramm vor, das der gefürchtete Sowjetdiktator Josef Stalin einst an seine Waffenfabrikanten verschickte. „Sollte sich in ein paar Tagen herausstellen, dass Sie Ihre Pflicht gegenüber dem Vaterland verletzen, so werde ich damit beginnen, Sie wie Verbrecher zu zerschlagen“, zitiert Medwedew aus dem Schreiben aus dem Jahr 1941 und fügt dann hinzu: „Kollegen, ich will, dass Sie mir zuhören und sich an die Worte des Generalissimus erinnern.“

Doch ein wenig Gnadenfrist bleibt der russischen Rüstungsindustrie vielleicht noch. So wiegelte der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj die Berichte über eine mögliche ukrainische Gegenoffensive ab. Derzeit sei man noch nicht so weit, sagte er in seiner abendlichen Videoansprache am Freitag. Kiew warte derzeit noch auf wichtige westliche Waffen, darunter Panzer, Artillerie und das Mehrfachraketenwerfer-Artilleriesystem MLRS. Angaben, wann er mit der Lieferung aus den USA rechnet, machte er aber nicht. (jkf/dpa)