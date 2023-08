Angriff der Ukraine: Russland schießt zehn Drohnen über der Krim ab - angebliches Video kursiert

Von: Christian Stör

Die Krim bleibt Ziel ukrainischer Angriffe. Die russische Armee kann auf mehr als 231.000 neue Vertragssoldaten zurückgreifen. Der News-Ticker zum Ukraine-Krieg.

Update vom 4. August, 7.25 Uhr: Die Ukraine hat in der Nacht offenbar massive Angriffe auf die Krim unternommen. Laut Russland wurden sämtliche Attacken abgewehrt (s. Update v. 6.35 Uhr). In sozialen Medien kursieren Videos, die die Stadt Feodossija auf der Krim zeigen sollen. Dort sind Schüsse der Flugabwehr zu sehen. Einen Einschlag am Boden gibt es aber auch. Es ist aber unklar, ob es sich um den Treffer einer Drohne handelt.

Update vom 4. August, 6.35 Uhr: Das russische Verteidigungsministerium meldet laut der russischen Nachrichtenagentur Tass den Abschuss von zehn ukrainischen Drohnen über der Krim. Drei weitere Drohnen seien mit elektronischen Gegenmaßnahmen ausgeschaltet worden.

Zudem hat Russland eigenen Angaben zufolge einen Angriff der Ukraine auf den Marinestützpunkt in Noworossijsk an der Schwarzmeer-Küste abgewehrt. In der Nacht seien zwei Seedrohnen auf die Hafenstadt am südrussischen Festland zugefahren, teilte das Verteidigungsministerium in Moskau mit. Russische Wachboote hätten daraufhin das Feuer eröffnet und die unbemannten Objekte zerstört. Aus Kiew gab es zunächst keine offizielle Reaktion.

Ein russischer Militärhubschrauber überfliegt die Krim-Brücke. Die Schwarzmeer-Halbinsel war offenbar erneut Ziel ukrainischer Drohnenangriffe. (Archivbild) © -/AP/dpa

Russland rekrutiert neue Soldaten für Ukraine-Krieg: Medwedew nennt aktuelle Zahlen

Erstmeldung vom 4. August: Moskau - In Russland haben nach offiziellen Angaben seit Januar freiwillig mehr als 231.000 Menschen ihre Dienste im Ukraine-Krieg angeboten und einen entsprechenden Vertrag mit dem Verteidigungsministerium unterschrieben. Es sei einiges getan worden, um den Dienst attraktiver zu machen, sagte der Vizechef des russischen nationalen Sicherheitsrates, Dmitri Medwedew, bei einer Versammlung zur Ausstattung der Streitkräfte. Der frühere Kremlchef veröffentlichte dazu ein Video in seinem Telegram-Kanal.

Die russische Führung hatte angesichts von Ängsten in der Bevölkerung vor einer neuen Mobilmachung zuletzt mehrfach erklärt, dass ein solcher Schritt nicht nötig sei, weil es angeblich viele Freiwillige gebe. Trotzdem trauen viele Bürger den Beteuerungen des Kreml nicht. Die von Medwedew unter Berufung auf Militärangaben genannte Zahl ist damit etwa doppelt so hoch wie die vom Mai, als er von 117.000 Freiwilligen und Zeitsoldaten gesprochen hatte.

Genaue Zahlen über die Stärke und Neuaufstellungen der russischen Armee sind nur schwer zugänglich. Russland hatte im vergangenen Jahr nach massiven Kriegsverlusten bei einer Teilmobilmachung rund 300.000 Reservisten eingezogen. Zugleich flohen damals aber auch Zehntausende vor einem möglichen zwangsweisen Kriegseinsatz gegen die Ukraine ins Ausland.

Selenskyj spricht von schweren Kämpfen: „Die Angriffe sind sehr brutal“

Der ukrainische Präsident Wolodymyr Selensykj sprach unterdessen in seiner allabendlichen Ansprache von schweren Kämpfen im Osten und Süden des Landes. „Die Besatzer versuchen mit aller Kraft, unsere Jungs aufzuhalten. Die Angriffe sind sehr brutal“, sagte Selenskyj in einem Video, das auf seinem Telegram-Kanal veröffentlicht wurde. Er lobte zudem das Militär im ukrainisch-rumänischen Grenzgebiet um die Hafenstadt Ismail für ihre Bekämpfung russischer Kamikaze-Drohnen.

Selenskyj zufolge setzte Russland seit Beginn des Krieges mindestens 1961 Shahed-Drohnen gegen die Ukraine ein. Die Vergrößerung der Zahl von Luftabwehrsystemen ist daher laut Selenskyj Aufgabe jedes ukrainischen Botschafters und jedes ukrainischen Vertreters im Ausland. (dpa/cs)