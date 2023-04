Angst vor Frühjahrsoffensive: Russen verhängen Badeverbot auf der Krim

Von: Sandra Kathe

Seit Jahren ist die durch Russland besetzte ukrainische Halbinsel Krim ein beliebtes Urlaubsziel für russische Badegäste. Doch 2023 dominiert der Krieg die Badesaison.

Sewastopol – Wohl um sich auf eine größere Frühjahrsoffensive durch die ukrainischen Streitkräfte vorzubereiten, hat die russische Besatzungsregierung auf der annektierten Halbinsel Krim entschieden, die Badestrände zu schließen und ein Badeverbot zu erteilen. Die Urlaubssaison in der seit 2014 hauptsächlich von russischen Gästen genutzten ukrainischen Küstenregion fällt damit 2023 womöglich aus.

Stattdessen werden Berichten zufolge massive Schützengräben ausgehoben, um die Halbinsel und die besetzten ukrainischen Gebiete in ihrer Nachbarschaft vor einer Rückeroberung durch die Ukraine zu schützen. Das berichtet die ukrainische Nachrichtenagentur Ukrinform. Die Agentur verweist auf eine Ankündigung in einer Behördengruppe auf dem Nachrichtendienst Telegram, in der für mehrere Bereiche der Krim ein Badeverbot verhängt wird.

Noch im vergangenen Jahr wurde trotz des Krieges in der Ukraine Badegäste auf der Krim gebadet. 2023 soll das nun verboten werden. (Archivfoto) © Olga Maltseva/AFP

Badeverbot auf der Krim: Satellitenbilder zeigen Schützengräben und Panzersperren

Das Badeverbot beziehe sich insbesondere auf die Dörfer Shtormove und Popiwka im Westen der von Russland annektierten Krim sowie auf den nördlich liegenden Salzwassersee Donuslaw, heißt es in der Agenturmeldung. Darüber hinaus sei das Baden auch in anderen Seen und Küstenbereichen auf der Krim nicht mehr gestattet.

In der Agenturmeldung heißt es weiter, dass die russischen Truppen und Besatzer die Strände der Krim „in eine Verteidigungslinie verwandeln“, weil sie mit einer Frühjahrsoffensive der ukrainischen Streitkräfte rechnen. Dafür wären bereits im Vorfeld „Dutzende Kilometer Gräben ausgehoben und Artillerie auf der Krim eingesetzt“ worden. Das belegten zuletzt auch Satellitenbilder, die Panzersperren und lange Schützengräben zeigen, wie etwa der Fernsehsender ntv berichtete.

Annektierte Halbinsel Krim: Badeverbot nach verhängnisvollem Urlaubsbild

Bereits seit dem Beginn des groß angelegten russischen Angriffs auf die Ukraine im Februar 2022 ist die seit 2014 durch Russland annektierte Halbinsel immer wieder Schauplatz des Kriegs. So wurde Anfang Oktober 2022, die Krim-Brücke, die die Halbinsel über die Straße von Kertsch mit Russland verbindet, durch mehrere Explosionen schwer beschädigt. Immer wieder kommt es auch an anderen Orten der Insel zu Explosionen, etwa durch Drohnenangriffe.

Im Sommer 2022 war es zu einem Angriff auf eine russische Flugabwehrstellung gekommen, nachdem ein Urlaubsfoto wohl deren Position verraten hatte. Das ukrainische Verteidigungsministerium reagierte spöttisch auf die Unachtsamkeit der Urlauber, die russische Besatzungsregierung rief Badegäste danach dazu auf, keine Urlaubsfotos mehr zu teilen, die militärische Positionen verraten könnten. (saka)