Immer mehr ukrainische Deserteure – Wagner-Truppe wird als Terrororganisation eingestuft

Von: Stefan Krieger

In der Ukraine versuchen immer mehr Menschen vor dem Krieg zu flüchten. Die Armee klagt über unzureichende Ausrüstung. Der News-Ticker zum Ukraine-Krieg.

Söldnergruppe Wagner : Einstufung als Terrororganisation

: Einstufung als Terrororganisation Flucht vor dem Krieg : 20.000 wehrpflichtige Männer wollten Ukraine verlassen

Update vom 6. September, 5.45 Uhr: Die russische Söldnergruppe Wagner soll einem Medienbericht zufolge von der britischen Regierung als Terrororganisation eingestuft werden. Dies berichtet der Sender BBC unter Berufung auf einen Verordnungsentwurf. „Sie sind schlicht und einfach Terroristen – und diese Entscheidung, sie zu verbieten, stellt das im britischen Recht klar“, sagt Innenministerin Suella Braverman dem Sender.

Soldaten der Wagner-Gruppe sollen in Großbritannien als Terroristen gelten. (Archivfoto) © IMAGO/Karbinov Anatoly

Wagner sei „gewalttätig und zerstörerisch … ein militärisches Werkzeug von Wladimir Putins Russland“. Ein Verbot von Wagner als terroristische Vereinigung würde bedeuten, dass es in Großbritannien eine Straftat wäre, der Gruppe anzugehören oder für sie zu werben, ihre Treffen zu organisieren oder zu besuchen und ihr Logo in der Öffentlichkeit zu tragen.

Selenskyj sichert Soldaten neue Ausrüstung für Ukraine-Krieg zu

Erstmeldung: Kiew/Moskau – Der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj sicherte nach seinem Truppenbesuch in den umkämpften Regionen Donezk und Saporischschja den Soldaten einmal mehr neue Ausrüstung zu. „Es wird neue Lieferungen geben“, sagte der Staatschef in einer Videobotschaft. Dabei berichtete er erneut von seinen Gesprächen mit Kommandeuren und Militärärzten während seiner Reise in die Nähe des Frontgebiets. Demnach besuchte Selenskyj 13 Brigaden.

Er werde die Forderungen der Soldaten den Generälen, Regierungsbeamten und den Zuständigen für die internationalen Beziehungen übermitteln. Details nannte er nicht. Zuvor hatte Selenskyj gesagt, bei den Gesprächen seien auch die ungenügende personelle Ausstattung einiger Kampfverbände und ein Mangel an bestimmten Munitionstypen zur Sprache gekommen. Zudem sei es um den Bedarf an Drohnen und Waffen zur Abwehr feindlicher Drohnen sowie um logistische Fragen gegangen.

20.000 Ukrainer an Flucht vor Ukraine-Krieg gehindert

Seit Beginn der russischen Invasion vor mehr als 18 Monaten hat der ukrainische Grenzschutz nach eigenen Angaben über 20.000 wehrpflichtige Männer an der Flucht aus dem Land gehindert. „Insgesamt haben die Grenzer seit dem 24. Februar vorigen Jahres etwa 14 600 Personen festgenommen, die illegal die Ukraine verlassen wollten“, sagte Grenzschutzsprecher Andrij Demtschenko am Dienstag im Nachrichtenfernsehen. Zusätzlich seien rund 6200 Männer mit gefälschten Ausreisegenehmigungen erwischt worden.

Viele Ukrainer versuchen, sich dem Kriegsdienst zu entziehen. Flüchtige seien vor allem an der „grünen Grenze“ zu Rumänien und der Republik Moldau aufgegriffen worden, sagte Demtschenko. Es gehe hauptsächlich um Männer im Alter zwischen 18 und 60 Jahren. Die Behörde hatte bereits mitgeteilt, dass allein im Grenzfluss Tyssa (Theiß), der die Ukraine von Rumänien und Ungarn trennt, mindestens 19 Männer ertrunken seien. Einige erfroren auch bei der Flucht durch die Karpaten. (Mit Agenturmaterial)