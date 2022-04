Baerbock räumt nach Riga-Schrecksekunde Russland-Fehler ein – und fordert Energie-Schnitt „mehr denn je“

Ukraine-Konflikt: Annalena Baerbock bei ihrer zweiten Pressekonferenz am Mittwoch in Riga. © Michael Kappeler/dpa

Außenministerin Annalena Baerbock ist ins Baltikum gereist. In Lettland, Estland und Litauen tauscht sie sich über den Ukraine-Krieg und die Bedrohung durch Putin aus.

Update vom 20. April, 17.00 Uhr: Außenministerin Annalena Baerbock hat auf ihrer Baltikum-Reise deutsche Fehler in der Russland-Politik eingeräumt. „Was wir mehr denn je tun müssen, ist, unsere Energieimporte von Russland ein für alle Mal zu beenden“, sagte Baerbock am Mittwoch bei einem Treffen mit ihrer Kollegin und ihren Kollegen aus den drei Baltenrepubliken Lettland, Estland und Litauen in Riga.

„Wir haben in diesem Bereich Fehler begangen, aber wir können jetzt die Uhr nicht zurückdrehen, wir können dies nicht ungeschehen machen“, sagte die Baerbock. Sicherheit in Europa bedeute, die Abhängigkeit von Russland gerade im Bereich Energie herunterzufahren. „Wir wollen alle die Gaslieferungen auslaufen lassen, lieber heute als morgen“, sagte Baerbock – und bescheinigte den baltischen Staaten, schon frühzeitig die Abhängigkeit von russischem Gas weitgehend reduziert zu haben. „Auch Deutschland möchte sich von den Energieimporten aus Russland komplett verabschieden“, betonte sie.

Am Mittag hat die Grüne der Ukraine auch mittel- und langfristige militärische Hilfe zugesichert. Aktuell müssten die Nato-Verbündeten die Ukraine in den nächsten Tagen und Wochen unterstützen, sagte die Grünen-Politikerin am Mittwoch nach einem Treffen mit ihrem lettischen Amtskollegen Edgars Rinkevics in der Hauptstadt Riga. Es gehe aber nicht nur um den akuten Bedarf. „Es geht auch um die nächsten drei Monate und auch um die nächsten drei Jahre. Und hier wird Deutschland mehr beitragen können.“

Update vom 20. April, 12.24 Uhr: Die Pressekonferenz von Außenministerin Baerbock in Riga ist beendet.

Baerbock JETZT live: Absage an Lieferung schwerer Waffen an Ukraine - „Es ist nichts vorhanden“

Update vom 20. April, 12.17 Uhr: Annalena Baerbocks Statement ist jetzt beendet. Nun ist Zeit für Fragen der Journalisten. Die deutsche Außenministerin wird auf Lieferungen von schweren Waffen an die Ukraine angesprochen. Die Bundeswehr könne nach eigenen Angaben aus eigenen Beständen nichts mehr liefern, deswegen könne sich die Ukraine aus Beständen der Rüstungsindustrie bedienen, sagt Baerbock und erklärt damit die Waffen-Pläne von Kanzler Olaf Scholz. Deutschland wolle die Ukraine außerdem demnächst durch Ausbildung und Wartung von Artillerie unterstützen.

Die Lieferung von gepanzerten Fahrzeugen sei „kein Tabu“, aber kurzfristig sei in Deutschland nichts vorhanden, was man liefern könne*. Deswegen habe man sich mit europäischen Partnern auf einen „Ringtausch“ geeinigt. Diese würden verfügbare Panzer russischer Bauart liefern, Deutschland werde dann dort für Ersatz sorgen. Zuletzt war über unter anderem über Lieferungen von Schützenpanzern des Modells „Marder“ heftig gestritten* worden.

Außenministerin Annalena Baerbock (Bündnis90/Die Grünen) neben dem lettischen Außenminister Edgars Rinkevics. © Michael Kappeler/dpa

Baerbock spricht JETZT live in Riga: „Nato-Artikel 5 gilt ohne Wenn und Aber“

Update vom 20. April, 12.11 Uhr: Die Ukraine müsse im Kampf gegen Putin weiter unterstützt werden, so Baerbock. „Wir werden Frieden, Souveränität und Freiheit verteidigen und die Nato wird ihr Bündnisgebiet verteidigen und jeden Winkel gemeinsam schützen.“ Der Nato-Artikel 5* gelte „ohne Wenn und Aber“.

Gerade im Baltikum müsse auch russischer Propaganda und Putins Informationskrieg der Boden entzogen werden - jedoch nicht durch Gegenpropaganda, sondern durch ein pluralistisches Meinungsbild. Sie wolle sich deshalb bei ihrer Reise auch über Medienfreiheit und Meinungsfreiheit informieren.

Baerbock JETZT live in Riga: Sie spricht „fatale Abhängigkeit“ von Putin an

Update vom 20. April, 12.07 Uhr: Jetzt spricht Annalena Baerbock. Die Reise ins Baltikum sei sehr wichtig, da die Sicherheit Europas untrennbar mit der Sicherheit des Baltikums verbunden sei, sagt sie. „Seit 24. Februar leben wir Europäer in einer neuen Realität“, wenige Autostunden entfernt tobe ein brutaler Krieg. Man habe viel über weitere Sanktionen gegen Russland gesprochen. Für Deutschland sei es eine Kraftanstrengung, sich aus der „fatalen Energie-Abhängigkeit“ von Russland zu befreien. Doch man werde den Weg des Komplett-Ausstiegs gehen und arbeite jeden Tag daran.

Update vom 20. April, 12.05 Uhr: Auch über die Aufstellung der Nato im Baltikum habe man gesprochen, so Lettlands Außenminister Edgars Rinkevics. Das Territorium müsse mit allen Mitteln verteidigt werden. „Man muss Russland klipp und klar als eine der Bedrohungen für Frieden und Stabilität weltweit definieren.“ Auch die Rolle Chinas müsse man ansprechen. Die Politik der offenen Tür der Nato müsse unterstrichen werden, sagt er in Hinblick auf eine mögliche Nato-Aufnahme von Finnland und Schweden. Er werde der erste sein, der dem zustimmen werde.

Update vom 20. April, 11.59 Uhr: Die Pressekonferenz beginnt mit zehn Minuten Verspätung. Zuerst spricht Lettlands Außenminister Edgars Rinkevics. Er habe mit Baerbock über Sanktionen gegen Russland gesprochen und wie die Energie-Abhängigkeit von Russland verringert werden kann. „Es geht hier um einen Krieg“, so Rinkevics. Man habe viel getan, um die Ukraine zu unterstützen, aber die Bedürfnisse seien noch größer. Die militärische Unterstützung müsse fortgesetzt werden, darüber sei er sich mit Baerbock einig. Es müsse alles unternommen werden, damit die Ukraine der Aggression Russlands standhalten könne.

Außenministerin Annalena Baerbock wird vom lettischen Außenminister Edgars Rinkevics begrüßt. © Gints Ivuskans/afp

Update vom 20. April, 11.50 Uhr: Außenministerin Annalena Baerbock gibt jetzt in Riga eine Pressekonferenz mit Lettlands Außenminister Edgars Rinkevics. Baerbock hat sich zum Auftakt ihrer dreitägigen Baltikum-Reise mit ihrem Amtskollegen über den Ukraine-Krieg und einer möglichen Bedrohung der baltischen Staaten durch Russland beraten.

Baerbock spricht JETZT live in Riga – nach Unfall-Schrecksekunde bei der Anfahrt

Update vom 20. April, 11.40 Uhr: Schrecksekunde beim Besuch von Außenministerin Baerbock in Lettland: Auf der Fahrt vom Flughafen in die Innenstadt der Hauptstadt Riga kam es am Dienstag in der Kolonne der Grünen-Politikerin zu einem Auffahrunfall. Betroffen waren die beiden mit Journalisten besetzten Kleinbusse. Verletzt wurde nach Angaben aus der Delegation niemand. Ein Bus wurde allerdings so stark beschädigt, dass er die Fahrt nicht fortsetzen konnte. Bei dichtem Verkehr war die Kolonne zum Halten gekommen. Infolgedessen fuhr der erste Pressebus auf ein Fahrzeug der Delegation auf. Auch das folgende Fahrzeug konnte nicht rechtzeitig bremsen. Das Auto der Ministerin war nicht betroffen.

Baerbock macht Putin vor nächster Reise klare Ansage: „Werden jeden Quadratzentimeter verteidigen“

Berlin - Außenministerin Annalena Baerbock* hat den baltischen Staaten Lettland, Estland und Litauen zugesagt, sie angesichts des Ukraine-Kriegs* stärker zu unterstützen. „Wir sind bereit, uns zur Sicherheit unserer Partner noch stärker einzubringen“, erklärte die Baerbock am Mittwoch vor ihrem Abflug zu einer dreitägigen Reise in die baltischen Staaten Lettland, Estland und Litauen.

Details nannte Baerbock nicht, betonte aber: „Wir werden im Notfall jeden Quadratzentimeter unseres gemeinsamen Bündnisgebiets verteidigen.“ Die Bundeswehr habe in Litauen bereits die Führungsrolle in der Nato-Präsenz.

Baerbock will in der lettischen Hauptstadt Riga ihren Amtskollegen Edgars Rinkevics treffen. Auch ein Gespräch mit Regierungschef Krisjanis Karins ist geplant. Am Nachmittag nimmt die Ministerin an Beratungen der drei baltischen Außenminister Rinkevics, Eva-Maria Liimets (Estland) und Gabrielius Landsbergis (Litauen) teil.

Schwerpunkt der Gespräche sind nach Angaben des Auswärtigen Amts die Reaktion von EU, Nato und der internationalen Gemeinschaft auf den Ukraine-Krieg. Die Ministerin hat sich bereits dafür ausgesprochen, die Ukraine mit schweren Waffen zu unterstützen. Kanzler Olaf Scholz* (SPD) wird vorgeworfen, bei diesem Thema zu sehr zu zögern und nur schwammige Aussagen zu treffen.

Baerbock wegen Ukraine-Kriegs im Baltikum: „Deutschland trägt den neuen Realitäten Rechnung“

Annalena Baerbock sagte, sie wolle auf ihrer Reise deutlich machen: „Deutschland trägt den neuen Realitäten Rechnung, mit aller Konsequenz.“ Die Bundesregierung unterstütze die Ukraine im Krieg gegen Russland entschlossen bei ihrem Überlebenskampf, mit Waffen, finanzieller Unterstützung und weiteren harten Sanktionen gegen die Machtbasis von Russlands Präsident Wladimir Putin*. Zudem stärke man die eigene Wehrhaftigkeit und leiste seinen Beitrag zur Neuausrichtung der Sicherheit in Europa. „Damit sich unsere Partner auf Deutschland verlassen können“, betonte Baerbock.

Baerbock wegen Ukraine-Kriegs im Baltikum: „Putin hat Sicherheitsarchitektur in Trümmer gelegt“

Über Wehrhaftigkeit könne Deutschland von Lettland, Estland und Litauen viel lernen, erklärte die Ministerin. Seit Jahren investierten die baltischen Staaten in die Sicherheit der Energieversorgung, der IT-Infrastruktur, in die Widerstandsfähigkeit der Medienlandschaft und in die Fähigkeiten der Verteidigung. Im Baltikum blickten die Menschen seit Jahren intensiv und mit Sorge in Richtung Russland. „Ihren Erfahrungen und Einblicken möchte ich genau zuhören“, betonte die Ministerin.

Baerbock warf Putin vor, er nehme weder auf Menschenleben oder das Völkerrecht Rücksicht* noch auf das Leben und die Entwicklungschancen seiner eigenen Bevölkerung. „Damit hat er auch große Teile der europäischen Sicherheitsarchitektur in Trümmer gelegt, auf die wir in den letzten Jahrzehnten gebaut haben, und die gerade für unsere osteuropäischen Freunde auch eine Sicherheitsgarantie war“.

Baerbock wegen Ukraine-Kriegs im Baltikum: Besuch in Nato-Zentrum geplant

Erste Station von Annalena Baerbocks Reise ist am Mittwoch die lettische Hauptstadt Riga. Nach einem Treffen mit Lettlands Außenminister Edgars Rinkevics ist gegen 11.40 Uhr (MESZ) eine Pressekonferenz geplant. Am Nachmittag steht für Baerbock ein Gespräch mit allen drei baltischen Amtskollegen und -kolleginnen auf dem Programm. Geplant sind zudem ein Treffen mit dem lettischen Ministerpräsidenten Krisjanis Karins sowie ein Besuch des Nato-Exzellenzzentrums für Strategische Kommunikation. (dpa/AFP) *Merkur.de ist ein Angebot von IPPEN.MEDIA.