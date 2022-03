Ukraine-Krieg: Bilder wecken schreckliche Erinnerungen an Nazi-Invasion

Von: Linus Prien

Eine Gegenüberstellung zweier Bilder, die auf Twitter kursiert, weckt schreckliche Erinnerungen. Auf der einen Seite ist das Opernhaus Odessa heute, auf der anderen 1942 zu sehen.

Odessa/ Berlin - Ein Bild wurde während der russischen Invasion der vergangenen Tage aufgenommen. Eins wurde 1942 aufgenommen. Es handelt sich um Bilder des Opernhaus Odessa. Beide weisen eine große Ähnlichkeit miteinander auf. Zu sehen ist das Konzerthaus im Hintergrund. Im Vordergrund stehen Barrikaden und Sandsäcke. Das Bild von 1942 wurde während der deutsch-rumänischen Besatzung der Hafenstadt aufgenommen.

Ukraine-Krieg: Es droht der Angriff auf Odessa

Übereinstimmenden Medienberichten zufolge ist ein Angriff auf die Stadt am Schwarzen Meer wahrscheinlich. Odessa war bisher vor schweren Angriffen verschont geblieben. Das Redaktionsnetzwerk Deutschland berichtet, dass der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj in einer Videobotschaft vor einem russischen Angriff auf die Hafenstadt warnte.

Ukraine-Krieg: Flucht aus Odessa nach Berlin

In der vergangenen Woche waren bereits mehr als 100 jüdische Kinder aus Odessa wegen dem Ukraine-Krieg in Richtung Berlin geflohen. Dem Redaktionsnetzwerk Deutschland zufolge war unter den Kindern ein sechs Tage alter Säugling. Mittlerweile sind alle in Berlin angekommen und in der jüdischen Chabad-Gemeinde aufgenommen worden. Vor Ort wurden sie auch von Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier in Empfang genommen. (lp)