Ukraine-Krieg: Bolsonaro nicht einverstanden mit Äußerung seines Vize

Jair Bolsonaro hat sich bislang nicht zum Krieg in der Ukraine geäußert © dpa

Nach dessen Äußerungen zur russischen Invasion in die Ukraine hat der brasilianische Präsident Jair Bolsonaro Vize-Präsident Hamilton Mourão die Zuständigkeit abgesprochen, über die Angelegenheit zu sprechen.

Brasília - «Um das klarzustellen: Artikel 84 besagt, dass die Person, die über dieses Thema spricht, der Präsident ist. Und der Präsident heißt Jair Messias Bolsonaro. Punkt», sagte Bolsonaro in einer Übertragung in sozialen Medien am Donnerstag mit Außenminister Carlos França (Ortszeit).

Mourão hatte die Invasion Russlands in die Ukraine verurteilt. «Brasilien ist nicht neutral. Brasilien hat sehr deutlich gemacht, dass es die Souveränität der Ukraine respektiert», sagte der Vize-Präsident Hamilton Mourão im brasilianischen Fernsehen. «Also ist Brasilien nicht mit einem Einmarsch in ukrainisches Gebiet einverstanden.»

Bolsonaro hatte sich zunächst nicht geäußert. Bei einem Treffen mit dem russischen Präsidenten Wladimir Putin in Moskau am vergangenen Mittwoch sagte der rechte Staatschef, Brasilien sei «solidarisch» mit Russland. Er ließ es allerdings offen, ob er sich dabei auf den Konflikt mit der Ukraine bezog. Die brasilianische Diplomatie ist traditionell dafür bekannt, möglichst keine Partei zu ergreifen und außenpolitische Konflikte zu vermeiden. (dpa)