Harte Worte in historischer Ukraine-Debatte: Merz wirft Scholz „Zaudern und Ängstlichkeit“ vor

Von: Stephanie Munk

Historische Debatte im Bundestag: Mehrere Fraktionen wollen einen Antrag zur Lieferung schwerer Waffen an die Ukraine beschließen. Oppositionsführer Merz startete mit scharfer Kritik an Kanzler Scholz.

Berlin – Im Bundestag findet am Donnerstagvormittag eine historische Debatte zum Ukraine-Krieg statt: Es geht um die Lieferung von schweren Waffen an die Ukraine für den Kampf gegen Russland. Die Bundesregierung hat dazu vor zwei Tagen eine Kehrtwende gemacht und beschlossen, nun doch Panzer und anderes schweres Kriegsgerät an die Ukraine zu liefern. Am Ende der Debatte soll über einen Antrag dazu angestimmt werden. Darin wird die Bundesregierung aufgefordert, der Ukraine auch mit militärischem Material beizustehen - einschließlich schwerer Waffen.

Bundestagsdebatte zu Ukraine-Waffenlieferungen: Merz startet mit scharfer Kritik an Olaf Scholz

Oppositionsführer Friedrich Merz (CDU) begann seine Rede im Bundestag mit harter Kritik an Bundekanzler Olaf Scholz (SPD). Er warf Scholz „Unsicherheit und Schwäche“ im Sprachgebrauch vor. „Der Bundeskanzler hat über Wochen die Diskussion über die Frage, ob der Ukraine denn nun Waffen geliefert werden sollten oder nicht, hingehalten, offengelassen, ausweichend beantwortet“, kritisierte Merz.

Scholz langes Zögern bezüglich der Lieferung schwerer Waffen im Ukraine-Krieg sei nicht „Besonnenheit“, sondern „Zögern, Zaudern, Ängstlichkeit“. Dadurch habe man wertvolle Zeit verloren.

Merz nannte es außerdem „herablassend“, dass Scholz Bundestagsabgeordnete, die seine Haltung zu Waffenlieferungen an die Ukraine kritisiert hatten, als „Jungs und Mädels“ bezeichnet hatte. „Das ist einem Bundeskanzler nicht angemessen“, so Merz.

Bundestag debattiert Ukraine-Waffenlieferungen: Merz nennt Warnungen vor Drittem Weltkrieg „verantwortungslos“

Zu den Lieferungen schwerer Waffen im Kampf gegen Putins Armee sagt Merz, diese müssten „immer das letzte Mittel sein“ und seien nicht zuletzt „ein Eingeständnis des Scheiterns von Diplomatie“. Die Union würde dies nicht leichtfertig befürworten, aber seit dem Angriff Russlands auf die Ukraine stehe man vor einer neuen Situation.

Bedenken, dass die Lieferung schwerer Waffen die Gefahr eines Dritten Weltkriegs erhöhen, nannte Merz „unverantwortlich“ und „eine groteske Umkehrung von Ursache und Wirkung.“ Auch andere Länder würden schon lange Panzer und ähnliches an die Ukraine liefern, „warum sollten gerade deutsche Waffen diese Wirkung haben?“ Gerade Deutschland müsse wissen, „dass Beschwichtigung und Besänftigung die Ausweitung einer Aggression erst möglich macht“, so Merz.

Bundestag debattiert Ukraine-Waffenlieferungen: Klingbeil mahnt zu Besonnenheit auch bei „Zeitenwende“

SPD-Chef Lars Klingbeil sprach nach Merz im Namen der SPD-Fraktion – Kanzler Scholz befindet sich derzeit auf Staatsbesuch in Japan. Klingbeil erinnerte zuerst an die Schrecken des Krieges und das Leid der Menschen in der Ukraine - um dann mit Blick auf Merz‘ Generalkritik am Kanzler zu betonen: „Herr Merz, es war mir wichtig, das am Anfang zu sagen. Bei Ihnen hat es fünf Minuten gedauert.“

Deutschland unterstütze die Ukraine sei Beginn des Kriegs, erinnerte Klingbeil, „aber wir haben auch Prinzipien“: Man müsse sich mit internationalen Partnern abstimmen, sich genügend eigene Mittel zur eigenen Verteidigung und Verteidigung des Nato-Bündnisgebiets bewahren und dürfe nicht selbst zur Kriegspartei werden. „Ich bin dankbar, dass wir eine Regierung haben, die schnell entscheiden kann, aber auch Grundüberzeugungen und Prinzipien hat, die man auch in der Zeitenwende nicht über den Haufen wirft.“

Bundestagsdebatte zu Ukraine-Waffenlieferungen: Ukraine könne Russland nicht schutzlos ausgeliefert werden

Der russische Angriffskrieg in der Ukraine breche „in eklatanter Weise“ mit internationalem Recht und zerstöre die europäische Friedens- und Sicherheitsordnung, hatte zuvor Grünen-Fraktionschefin Britta Haßelmann in ihrem Redebeitrag gesagt. Die Ukraine habe ein „uneingeschränktes Recht auf Selbstverteidigung“. Deutschland wolle nicht Kriegspartei werden, könne das Land aber nicht dem Aggressor Russland schutzlos ausliefern. Deshalb müsse die Ukraine auch mit Waffenlieferungen unterstützt werden.

Liefern will Deutschland „insbesondere Waffen sowjetischer oder russischer Bauart“ geliefert werden, „weil diese sofort eingesetzt werden können“. Verwiesen wird dabei auf sogenannte Ringtausch-Verfahren. Dabei liefern osteuropäische Staaten solche Waffen aus sowjetischer Produktion an die Ukraine und erhalten von Deutschland oder anderen Nato-Partnern westliches Material als Ersatz. Der Beschluss hat keinen rechtlich bindenden Charakter für die Regierung. (smu mit Material von AFP)