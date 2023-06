Geheime Bundeswehr-Analyse: Interner Lagebericht gibt neue Einblicke in Ukraine-Krieg

Von: Andreas Apetz

Ein interner Lagebericht des Verteidigungsministeriums zeigt Einschätzungen zum Ukraine-Krieg. (Archivfoto) © Iryna Rybakova/dpa

Interne Dokumente des Verteidigungsministeriums und die Einschätzungen eines Bundeswehr-Offiziers geben neue Einblicke in den Ukraine-Krieg.

Berlin/Kiew – Das Geschehen im Ukraine-Krieg hat eine Wendung genommen: Die Streitkräfte der Ukraine sind von der Defensive zur Gegenoffensive übergegangen und kämpfen nun um die von Russland besetzten Gebiete. Erste Landgewinne wurden bereits erzielt, dabei stießen die ukrainischen Soldaten jedoch immer wieder auf „starken Widerstand“. Die Entwicklungen auf dem Schlachtfeld werden weltweit verfolgt. Eine interne Lageanalyse, die der Bild-Zeitung vorliegt, gibt neue Einblicke in das Geschehen im Ukraine-Krieg.

Analyse zum Ukraine-Krieg offenbart Sprengung russischer Transportwege

Das als „nur für den Dienstgebrauch“ eingestufte interne Dokument beschreibt ukrainische Kampfhandlungen vor und hinter den Frontlinien. Demnach hätten „wahrscheinlich pro-ukrainische Widerstandsgruppen die Haupteisenbahnverbindung in Richtung ukrainischem Festland durch Sabotageaktivitäten unterbrochen“, heißt es in der Lageanalyse. Betroffen seien Infrastrukturen im russisch besetzten Verwaltungsgebiet Saporischschja, nordöstlich der Halbinsel Krim.

Die Region sei laut Bundeswehr-Generalstabsoffizier Jörg Tölke eine der „Angriffsachsen“ auf der sich die ukrainischen Kräfte „langsam vorarbeiten werden, Sperren öffnen werden, um dann mit gepanzerten Kampftruppen nachzurücken“. Im Interview auf dem eigenen YouTube-Kanal der Bundeswehr erklärte der Stabsoffizier, dass es das Ziel sei, weitere russische Transportwege, insbesondere die Landbrücke der Krim zu blockieren. „Wenn man diese lebenswichtigen Adern für die russischen Streitkräfte durchtrennt, hätte das einen erheblichen Einschnitt für die russische Gefechtsführung in den besetzten Gebieten zur Folge“, so Tölke.

Ukraine-Krieg: Düngemittel-Pipeline auf ukrainischem Gebiet gesprengt

Die Papiere des Verteidigungsministeriums sprechen außerdem von der Sprengung einer Düngemittelpipeline in der Region Charkiw, einer Region, die von der Ukraine kontrolliert wird. „Am 5. Juni um 21 Uhr hat in der Ortschaft Masjutiwka im Gebiet Charkiw ein ukrainischer Aufklärungs- und Sabotagetrupp die Ammoniak-Pipeline ‚Togliatti – Odessa‘ gesprengt“, hatte der Sprecher des russischen Verteidigungsministeriums, Igor Konaschenkow, am 7. Juni bestätigt. Laut internen Informationen des Verteidigungsministeriums konnte „eine ukrainische Beteiligung bei der Zerstörung der Pipeline“ nicht ausgeschlossen werden.

Die über 2500 Kilometer lange Pipeline wurde bis zum Kriegsbeginn von Russland genutzt, um Exportgut nach Odessa ans Schwarze Meer zu transportieren. Dabei ging es vornehmlich um Ammoniak, welcher für Düngemittel benötigt wird. „Seit Kriegsbeginn ist der Betrieb der Pipeline eingestellt“, heißt es in dem Papier.

Russland hatte zuletzt im April 2023 die Öffnung der Ammoniakpipeline vom russischen Toljatti in die südukrainische Hafenstadt Odessa gefordert. Kiew hatte als Gegenleistung die Freilassung ukrainischer Kriegsgefangener in Spiel gebracht. Die Abmachung zwischen beiden Nationen kam nicht zustande. Das endgültige Zerstören des Transportweges könnte das Getreideabkommen zwischen Russland und der Ukraine belasten. Die UN hatte sich zuletzt um die Integration von Ammoniaklieferungen in den Getreidedeal bemüht.

Russland verstärkt Frontlinen im Ukraine-Krieg

Über die offensiven Operationen der Ukraine heißt es im Papier des Verteidigungsministeriums, dass Russland „aus ausgebauten Stellungen, mit allen verfügbaren Kräften“ verteidigt. Dabei würden die russischen Streitkräfte verstärkt auf „Luft-, Raketen- und Drohnenangriffe“ setzen, um den ukrainischen Streitkräften zu schaden. Auch Tölke bestätigte, dass Russland seine Verteidigungsstellungen entlang des gesamten Frontverlaufs ausgebaut habe. „Sie haben in größerer Tiefe Sperren angelegt, Stellungssysteme angelegt und sich mit Munitionsvorstationierungen auf den potenziellen Angriff der Ukrainer vorbereitet“, so der Generalstabsoffizier.

„Das heißt, sie sitzen nicht in ihren Stellungen, schießen und lassen sich dann überrollen“, sagte Tölke. Stattdessen könne man von raumorientierter Verteidigung sprechen, also von der Lenkung ukrainischer Angriffsspitzen in speziell vorbereitete Räume, um sie dort zu bekämpfen. Gefechte zwischen gepanzerten Streitkräften auf weiträumigem Gelände werde man laut Tölke nicht sehen.

Situation in Bachmut nach wie vor angespannt

Die Lage in der ostukrainischen Stadt Bachmut wird in dem internen Papier des Verteidigungsministeriums als nach wie vor umkämpft beschrieben. Demnach stünden russische Soldaten „weiterhin unter Druck“ und „kontrollieren wahrscheinlich derzeit nicht mehr als das gesamte Stadtgebiet“. Die monatelang hart umkämpfte Stadt war Anfang Juni von Russland vollständig eingenommen worden.

Laut Heeresoffizier Tölke habe die Wagner-Gruppe die Stadt für Russland erobert und sei nun von regulären Truppen abgelöst worden. „Diesen Moment der Ablösung in den Stellungen haben die ukrainischen Kräfte genutzt, weil es immer ein Schwächemoment auch ist“, so der Bundeswehr-Offizier über die Gegenoffensive der Ukraine in Bachmut. Laut Tölke lasse die Bedeutung der Region als „Hotspot der Gefechtshandlungen“ allerdings nach.

Ende des Ukraine-Kriegs noch lange nicht in Sicht

Alles in allem gewinne die Ukraine immer mehr an Oberwasser. Den Beginn der Gegenoffensive bezeichnete Tölke als „ersten Meilenstein“ des ukrainischen Militärs. Nach monatelangem Abwarten habe man nun die Initiative ergriffen. „Seit Anfang Juni sind sie nun in der Offensive und diktieren das Geschehen auf dem Gefechtsfeld. Aus meiner Sicht ist das allein schon ein Erfolg, der sich durchaus sehen lassen kann“, lobte Tölke.

Am Ende gehe es darum, durch militärische Erfolge eine politische Beilegung des Konflikts vorzubereiten, so der Oberst. Ein Ende des Ukraine-Kriegs stünde noch lange nicht bevor. Seiner Einschätzung nach reiche Mensch und Material noch auf beiden Seiten für einen langen Krieg aus. „Insofern gehen wir davon aus, dass insbesondere die russische, aber auch die ukrainische Seite in 2023 und auch in den Folgejahren sicherlich die Gefechte in der Ukraine, so wie sie sich derzeit auf diesem Niveau darstellen, weiterführen können.“ Bis zu einem Ende des Ukraine-Kriegs wird es laut Tölke noch lange dauern, auch wenn die konventionellen Landstreitkräfte Russlands durch die Kämpfe erheblich geschwächt werden. (aa)