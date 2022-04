News-Ticker

In der Ostukraine sind Putins Truppen offenbar weiter auf dem Rückzug. Odessa hingegen wird weiter bombardiert. News-Ticker zum militärischen Verlauf des Ukraine-Kriegs.

Ukraine-Konflikt *: Truppen von Putin* sind offenbar auf dem Rückzug aus der Region Sumy.

*: Truppen von Putin* sind offenbar auf dem Rückzug aus der Region Sumy. Umkämpfte Hafenstadt: Odessa meldet weiteren russischen Raketenangriff.

Gräueltaten in Butscha: Ermittlungen zu den Verbrechen laufen.

Dieser News-Ticker zu den militärischen Ereignissen im Ukraine-Krieg wird fortlaufend aktualisiert.

Update vom 4. April, 11.07 Uhr: Die russischen Truppen gruppieren sich im Ukraine-Krieg um und bewegen sich jetzt verstärkt in die Donbass-Region im Osten des Landes. Das berichtete der Kyiv Independent und berief sich dabei auf Informationen des britischen Militärnachrichtendienst.

Bürgermeister: Tschernihiw in Ukraine-Krieg zu 70 Prozent zerstört

Update vom 4. April, 10.57 Uhr: Die Stadt Tschernihiw ist inzwischen zu 70 Prozent zerstört, das teilte ihr Bürgermeister mit. Die Folgen der russischen Angriffe seien schwerwiegend, „wie in Butscha und Charkiw, und vielleicht sogar wie in Mariupol“, sagte Wladyslaw Atroschenko nach Angaben der Zeitung Ukrainska Prawda im ukrainischen Fernsehen.

Atroschenko mache sich Sorgen um die Heizperiode, es gebe Löcher im städtischen Haushalt, die Wirtschaft funktioniere nicht. Dies mache ihm nicht weniger Sorgen als die Luftangriffe.

Das Stadtbild Tschernihiws im Norden des Landes ist durch zahlreiche mittelalterliche Kirchen und Klöster geprägt. Die Ukraine strebte für das Zentrum den Status als Weltkulturerbe an. Vor dem Krieg zählte die Stadt mehr als 285.000 Einwohner.

Ukraine-Krieg: Russland-Abzug aus nächster Region - erneut Angriff auf Odessa gemeldet

Erstmeldung vom 4. April: Sumy/Kiew - Russische Truppen sollen damit begonnen haben, sich aus der ostukrainischen Region Sumy zurückzuziehen. Es sei aber noch zu früh, um von einer Befreiung der Region zu sprechen, sagte der Chef der Gebietsverwaltung von Sumy, Dmytro Schywyzkyj, der Agentur Unian zufolge in der Nacht zu Montag in einer Videobotschaft.

In der vergangenen Woche war demnach eine größere Zahl russischer Truppen in der Region festgestellt worden, es habe viele Angriffe auch auf Zivilisten gegeben. Russische Militärfahrzeuge seien über einen Korridor von Kiew und Tschernihiw zurück Richtung Russland gebracht worden. Nun habe man dort viele zerstörte russische Panzer und andere militärische Ausrüstung gesehen.

Ukraine-Krieg-News: Weitere Raketen auf umkämpfte Hafenstadt Odessa

Russische Truppen haben unterdessen die südukrainische Hafenstadt Odessa nach Angaben der Regionalverwaltung in der Nacht zum Montag erneut mit Raketen angegriffen. Dies teilte die Behörde auf Facebook mit. Einzelheiten sollten später bekannt gegeben werden. Von russischer Seite gab es zunächst keine Bestätigung.

Die Millionenstadt am Schwarzen Meer war bereits am Wochenende mit Raketen angegriffen worden. Aus dem Verteidigungsministerium in Moskau hieß es dazu, von Schiffen und Flugzeugen aus seien eine Ölraffinerie und drei Treibstofflager in der Nähe der Stadt beschossen worden.

Nach Gräueltaten in Butscha im Ukraine-Krieg: Selenskyj appelliert an Merkel

Am Freitag (1. April) wurde begonnen, die bisher 410 geborgenen Leichen aus der Region Kiew zu obduzieren. Außerdem begannen die Ermittlungen zu den Verbrechen im Kiewer Vorort Butscha. Das teilte die ukrainische Generalstaatsanwaltschaft mit.

Der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj* befürchtet noch schlimmere Verbrechen. Er lud die frühere Bundeskanzlerin Angela Merkel zu einer Butscha-Reise ein. Merkel* könne sich dort - ebenso wie der ehemalige französische Präsident Nicolas Sarkozy - ein Bild von ihrer gescheiterten Russland-Politik der vergangenen Jahre machen, so Selenskyj in einer Videobotschaft.

Die Bilder aus dem Kiewer Vorort Butscha, wo nach dem Abzug russischer Truppen zahlreiche Leichen von Bewohnern auf den Straßen gefunden worden waren, sorgten international für Entsetzen*. Wirtschaftsminister Robert Habeck (Grüne) kündigte als Reaktion weitere Russland-Sanktionen an. Moskau bestreitet eine Verantwortung.