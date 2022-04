Ukraine-Krieg: Entsetzen über Gräueltaten in Butscha – „Die Hölle des 21. Jahrhunderts“

Von: Patrick Huljina

Teilen

Die schrecklichen Bilder aus dem Kiewer Vorort Butscha sorgten für Entsetzen im Ukraine-Krieg. Zahlreiche Politiker forderten Aufklärung und Konsequenzen.

Kiew - Es ist ein weiterer grausamer Höhepunkt seit der Eskalation des Ukraine-Konflikts. Die Bilder aus Butscha sind erschütternd und verstörend. Die Vorstadt Kiews, 25 Kilometer nordwestlich der Hauptstadt gelegen, war seit Beginn des russischen Angriffs vor mehr als fünf Wochen heftig umkämpft. Inzwischen hat sich die russische Armee aus dem Gebiet zurückgezogen – hinterließ allerdings ein Bild des Grauens. Leichen liegen mitten auf den Straßen, Wohnhäuser sind vollständig zerstört.

Ukraine-Krieg: Entsetzen über Gräueltaten in Butscha – „Die Hölle des 21. Jahrhunderts“

In Butscha wurden laut Angaben der ukrainischen Behörden fast 300 Leichen gefunden. Reporter der Nachrichtenagentur AFP berichteten, dass zahlreiche Tote zivile Kleidung getragen hätten. Sie sahen auf einer einzigen Straße in dem Vorort von Kiew mindestens 20 Leichen liegen. Mychajlo Podoljak, ein Berater des ukrainischen Präsidenten Wolodymyr Selenskyj, teilte auf Twitter Bilder von erschossenen Männern. „Die Hölle des 21. Jahrhunderts“, schrieb er dazu.

„Alle diese Menschen wurden erschossen“, berichtete der Bürgermeister von Butscha, Anatoly Fedoruk. „Sie haben sie mit einem Schuss in den Hinterkopf getötet.“ Es stünden Autos auf den Straßen, in denen „ganze Familien getötet wurden: Kinder, Frauen, Großmütter, Männer“. Nach Angaben des Bürgermeisters mussten 280 Menschen in Butscha in Massengräbern beigesetzt werden.

Gräueltaten in Butscha: Scholz fordert „schonungslose Aufklärung“ – Baerbock kündigt Sanktionen an

Das Entsetzen ist groß, weit über die Grenzen der Ukraine hinaus. „Das, was in Butscha und anderen Vororten von Kiew passiert ist, kann man nur als Völkermord bezeichnen“, sagte Vitali Klitschko – Bürgermeister von Kiew – der Bild. Der ukrainische Außenminister Dmytro Kuleba sprach von einem „absichtlichen Massaker“ und forderte weitere Sanktionen. Die russischen Streitkräfte hätten „eine totale Katastrophe und zahlreiche Gefahren“ hinterlassen, schrieb Präsident Selenskyj bei Facebook. Er warnte vor vermintem Gebiet und weiteren Luftangriffen.

In Berlin machte Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier Moskau direkt für schwere Kriegsverbrechen verantwortlich. „Die Bilder aus Butscha erschüttern mich“, so der langjährige SPD-Außenminister. Zuvor hatte ihm der ukrainische Botschafter in Deutschland, Andrij Melnyk, eine bedenkliche politische Nähe zu Russland vorgeworfen. Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD) verlangte am Sonntag in Berlin: „Diese Verbrechen des russischen Militärs müssen wir schonungslos aufklären.“

Nach dem Rückzug der russischen Armee bietet sich in Butscha ein Bild der Zerstörung. © Rodrigo Abd/dpa

Außenministerin Annalena Baerbock bezeichnete die Bilder als „unerträglich“. Auf Twitter machte sie den russischen Präsidenten Wladimir Putin persönlich verantwortlich: „Putins hemmungslose Gewalt löscht unschuldige Familien aus und kennt keine Grenzen.“ Die Grünen-Politikerin fügte hinzu: „Die Verantwortlichen für diese Kriegsverbrechen müssen zur Rechenschaft gezogen werden.“ Sie kündigte härtere Sanktionen gegen Russland und weitere Hilfen für die Ukraine an.

Ukraine-Krieg: Russische Opposition spricht von „Völkermord“

US-Außenminister Antony Blinken zeigte sich ebenfalls entsetzt über die Gräueltaten. Als „einen Schlag in die Magengrube“ bezeichnete er die Bilder. „Das ist die Realität, die sich jeden Tag abspielt, solange Russlands Brutalität gegen die Ukraine anhält. Deshalb muss es ein Ende haben“, sagte Blinken dem Sender CNN. Nato-Generalsekretär Jens Stoltenberg erklärte: „Es ist eine Brutalität gegen Zivilisten, wie wir sie in Europa seit Jahrzehnten nicht gesehen haben.“ Das unterstreiche die Notwendigkeit, dass der Ukraine-Krieg beendet werde und die Verantwortlichen für Gräueltaten zur Verantwortung gezogen würden.

Aus dem Kreml gab es zu den Vorwürfen in den ersten Stunden kein Wort – auch nicht vom russischen Verteidigungsministerium. Doch die russische Opposition sieht die Verantwortung ebenfalls bei Präsident Putin. „So sieht die von Putin arrangierte ‚Verteidigung der russischen Welt‘ aus“, meint die Sprecherin des inhaftierten Kremlgegners Alexej Nawalny, Kira Jarmysch. Was in Butscha geschehen sei, habe nichts mit Krieg zu tun. „Krieg bedeutet einen mehr oder weniger gleichberechtigten Kampf zwischen beiden Seiten – das aber ist Völkermord.“ (ph/dpa/afp)