„Packt eure Sachen und flieht!“: Russland bombardiert Wohnhäuser - Bürger sollen Ostukraine sofort verlassen

Von: Katharina Haase, Anna-Katharina Ahnefeld, Fabian Müller

In der Ostukraine häufen sich offenbar die Angriffe auf zivile Gebäude. Die Regierung fordert alle Bürger dazu auf, aus der Region zu fliehen. News-Ticker zum Ukraine-Krieg.

Videoaufnahmen zeigen angebliche Schüsse russischer Soldaten auf einen Zivilisten in Butscha* (siehe Erstmeldung).

Der Stadtrat der umkämpften Hafenstadt Mariupol behauptet, Russland* setze im Ukraine-Krieg* mobile Krematorien ein.

Ukrainischen Angaben zufolge ist rund 5000 Zivilisten die Flucht gelungen (siehe Update vom 6. April, 22.05 Uhr). Derweil bombardiert die russische Armee Wohnhäuser (siehe Update vom 6. April, 20.53 Uhr)

Dieser News-Ticker zu den militärischen Kämpfen im Russland-Ukraine-Krieg wird fortlaufend aktualisiert.

Update vom 6. April, 22.05 Uhr: Ukrainischen Angaben zufolge ist am Mittwoch knapp 5000 Zivilisten die Flucht aus besonders umkämpften Gebieten gelungen. Mehr als 1100 Menschen hätten in privaten Autos die von russischen Truppen belagerte Hafenstadt Mariupol am Asowschen Meer in Richtung Saporischschja verlassen können, sagte Vize-Regierungschefin Iryna Wereschtschuk am Mittwochabend. Rund 2500 Menschen seien aus anderen Städten nach Saporischschja geflohen. Im ostukrainischen Gebiet Luhansk wurden demnach mehr als 1200 Bewohner evakuiert.

Die ukrainische Regierung hatte am Morgen landesweit elf Fluchtkorridore angekündigt. Die Routen werden jeden Tag neu eingerichtet. Russland und die Ukraine werfen sich immer wieder gegenseitig vor, die Evakuierung von Ortschaften und Städten zu sabotieren.

Russische Armee bombardiert Wohnhäuser: „Packt eure Sachen und flieht!“

Update vom 6. April, 20.53 Uhr: In der ostukrainischen Stadt Sjewjerodonezk sind offiziellen Angaben zufolge durch Artilleriebeschuss mehr als zehn Hochhäuser zerstört worden. „Der heutige Tag hat gezeigt, dass man nicht länger warten kann: Packt Eure Sachen und flieht!“, forderte der Gouverneur des Gebiets Luhansk, Serhij Hajdaj, die verbliebenen Bewohner am Mittwoch bei Facebook auf. Dem Zivilschutz des Gebiets zufolge brannten zudem fünf Privathäuser, eine Schule, ein Einkaufszentrum und mehrere Garagen ab.

Zuvor hatte die Vizeregierungschefin Iryna Wereschtschuk auch die Bewohner der Gebiete Luhansk und Donezk angesichts einer befürchteten neuen russischen Offensive inständig aufgefordert, die Region zu verlassen. Die ukrainische Eisenbahn transportierte allein am Mittwoch mehrere Tausend Menschen aus den bedrohten Gebieten in den Westen des Landes. Wereschtschuk berichtete von weiteren knapp 4000 Menschen, die aus den Gebieten Donezk, Luhansk und Saporischschja in Sicherheit gebracht worden seien.

Update vom 6. April, 18.35 Uhr: Die USA gehen davon aus, dass sich die russischen Streitkräfte nun vollständig aus den Gebieten bei Kiew und Tschernihiw zurückgezogen haben, um sich in Belarus und Russland neu zu formieren und zu verstärken. Das teilte ein Mitarbeiter des US-Verteidigungsministeriums mit.

Zu den Gräueltaten von Butscha teilte er mit, die USA habe Erkenntnisse, dass die Taten „vorsätzlich“, „geplant“ und „sehr, sehr bewusst“ durchgeführt worden seien. Es sei nicht einfach herauszufinden, was die russischen Streitkräfte zu solchen Taten motiviert habe, sie hätten aber eine Botschaft der „russischen Brutalität“ an die Welt senden sollen, so der Mitarbeiter des Verteidigungsministeriums.

Großoffensive in der Ukraine: Kiew fordert Bürger „jetzt“ auf, Ostukraine zu verlassen

Update vom 6. April, 16.25 Uhr: Laut mehreren politischen Vertretern der USA und des Westens bedeutet der Rückzug russischer Truppen aus der Region rund um Kiew nicht, dass Putins Streitkräfte nicht erneut versuchen könnten, die ukrainische Hauptstadt einzunehmen. Das berichtet der US-amerikanische TV-Sender CNN. Eine erneute Invasion der Region sei noch immer möglich.

Jake Sullivan, der nationale Sicherheitsberater der USA, sagte bereits am Montag: „Um die Gebiete zu schützen, die Russland im Osten erobert, erwarten wir, dass das Land seine Streitkräfte und seine Präsenz möglicherweise noch tiefer in die Ukraine hinein ausdehnen könnte, über die Provinzen Luhansk und Donezk hinaus.“ Die USA erwarten, dass Russland weiterhin Luft- und Raketenangriffe in der gesamten Ukraine fliegen wird, auch gegen die Städte Kiew, Odessa, Charkiw und Lwiw, so Sullivan. „Russlands Ziel ist es letztlich, die Ukraine so weit wie möglich zu schwächen.“

Update vom 6. April, 15.39 Uhr: Kiew hat die Einwohner der Ostukraine wegen einer befürchteten russischen Großoffensive zum Verlassen der Region aufgerufen. Die Regionalbehörden „rufen die Bevölkerung dazu auf, diese Gebiete zu verlassen, und tun alles, damit die Evakuierungen organisiert ablaufen“, erklärte Vize-Regierungschefin Iryna Wereschtschuk nach Angaben des Integrationsministeriums auf Telegram am Mittwoch. Dies müsse „jetzt“ geschehen, andernfalls riskierten die Menschen zu sterben.

Die ukrainische Regierung geht von einem anstehenden Großangriff im Süden und Osten des Landes aus. An einer der wichtigsten Frontlinien im ostukrainischen Donbass bereiten sich die ukrainischen Streitkräfte derzeit darauf vor. „Wir wissen, dass die Russen stärker werden und sich auf einen Angriff vorbereiten“, sagte ein Offizier und verwies insbesondere auf vermehrte Flüge russischer Hubschrauber.

Ukraine-Krieg: Setzt Russland mobile Krematorien ein? Mariupoler Stadtrat schockiert mit Behauptung

Erstmeldung: Kiew – Es ist eine schier unfassbare Meldung, über die The Kyiv Independent aktuell berichtet. Wie der Stadtrat von Mariupol, der umkämpften Hafenstadt, behauptet, soll das russische Militär mobile Krematorien einsetzen, um Beweise für seine Kriegsverbrechen zu vernichten. Dem Stadtrat zufolge würden Russlands Spezialbrigaden die Leichen ermordeter Zivilisten verbrennen. Zehntausende Zivilisten könnten in Mariupol getötet worden sein, so der Stadtrat. Die Information ist aktuell nicht unabhängig überprüfbar.

Ukraine-Krieg: Videoaufnahmen von Schüssen auf Zivilisten in Butscha

Nach der Entdeckung zahlreicher toter Zivilisten im Kiewer Vorort Butscha kommen immer neue Informationen ans Licht. Die New York Times veröffentlichte in der Nacht von ihr verifizierte Videoaufnahmen, die tödliche Schüsse russischer Soldaten auf einen Zivilisten in Butscha belegen sollen. Das ukrainische Video stamme von Ende Februar - kurz nach dem russischen Angriff auf die Ukraine.

Ukraine-Krieg: Eine Frau geht in der umkämpften Hafenstadt Mariupol an einem beschädigten Gebäude vorbei. © picture alliance/dpa/XinHua | Victor

Die Militärverwaltung von Homostel - eines Nachbarorts von Butscha - erklärte laut lokalen Medien, dort würden nach der russischen Besatzung rund 400 Bewohner vermisst. Mehrere Bewohner von Hostomel seien auch in Butscha gefunden worden. Moskau bestreitet die Vorwürfe und spricht von einer Inszenierung der Kriegsverbrechen, allerdings ohne Beweise oder Belege.

Neue Explosionen in der Ukraine: Krieg dauert an - Tausende Menschen gerettet

Selenskyj sagte in einer in der Nacht verbreiteten Videobotschaft, die ukrainischen Streitkräfte hielten die meisten Gebiete, in die Russland versucht habe vorzudringen. Am schwierigsten sei die Lage im Donbass und im Gebiet Charkiw im Osten des Landes. Russland sei zudem dabei, mehr Truppen für eine neue Offensive in die Ukraine zu schicken. Ukrainische Medien berichteten in der Nacht über Explosionen in den Gebieten Lwiw (Lemberg) im Westen und Dnipropetrowsk im Südosten des Landes. Informationen über Opfer oder Schäden gab es aber vorerst nicht.

Am Dienstag war es nach Angaben aus Kiew gelungen, 3800 Menschen aus umkämpften Gebieten zu retten, darunter rund 2200 Menschen aus der größtenteils zerstörten Stadt Mariupol und dem nahen Berdjansk. Das russische Verteidigungsministerium meldete laut Agentur Tass, binnen 24 Stunden seien mehr als 18 600 Menschen aus „gefährlichen Bezirken“ der Ukraine, der Region Luhansk und Donezk gerettet worden. Zugleich kündigte das Verteidigungsministerium weitere Gefechte um Mariupol an, da die Ukraine Aufforderungen zum Abzug ignoriere. (dpa/AFP/kh/aka) *Merkur.de ist ein Angebot von IPPEN.MEDIA.