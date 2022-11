Welche militärischen Optionen hat Putin nach Cherson?

Teilen

Ein Schild im Schnee mit der Aufschrift „Taktisches Übungsgelände“ auf einem Schießplatz des russischen Militärbezirks Ost nahe Tschita in der russischen Region Transbaikalien (18. November 2022). © IMAGO/Yevgeny Yepanchintsev / ITAR-TASS

Der Winter könnte aus Sicht von Militärexperten der Ukraine in die Karten spielen. Schon Ende Dezember könnte man die Krim zurückerobern, glaubt ein ukrainischer General.

Moskau - Der Rückzug russischer Truppen aus Cherson war eine entscheidende militärische Niederlage für Wladimir Putin im Ukraine-Krieg. Nun steht der Winter bevor – wie könnte es für Russland operativ weitergehen? „Putin habe keine Eile“ heißt es von einem russischen Insider. Der ukrainische Vizeverteidigungsminister General Wolodymyr Hawrylow glaubt indes an eine Rückeroberung der von Russland völkerrechtswidrig annektierten Halbinsel Krim bis Ende Dezember.

„Putin hat keine Eile“: Ukraine-Krieg als „groß angelegter Konflikt mit dem Westen“

Ende Oktober gab Putin offiziell das Ende der Teilmobilisierung bekannt, doch offenbar zieht Russland verdeckt weiterhin Soldaten ein. Allein die Söldnertruppe Wagner soll 23.000 Häftlinge innerhalb von nur zwei Monaten aus den Gefängnissen Russlands rekrutiert haben. Vonseiten nationalistischer Militärblogger kam am Donnerstag sogar die Behauptung, dass im Dezember oder Januar eine Generalmobilmachung folgen könnte. Dies ließ sich allerdings nicht unabhängig verifizieren.

Nach der Niederlage in Cherson sei die neue Strategie des Kremlchefs nun, bis zum Ende des Winters zu sehen, „wie die Dinge stehen und dann die Strategie neu zu bewerten“, hatte ein ehemaliger Beamter im russischen Verteidigungsministerium vergangene Woche der britischen Zeitung The Guardian gesagt. „Putin hat keine Eile. Er sieht dies als einen längeren, groß angelegten Konflikt mit dem Westen“, so der Insider weiter. Momentan sieht es allerdings nicht nach einer Pause für die russischen Truppen aus. Die Ukraine will das Momentum ihrer erfolgreichen Gegenoffensive offenbar nutzen.

Deshalb könnte der Winter der Ukraine in die Karten spielen

Entgegen zahlreicher Stimmen aus dem Westen gehen die US-Kriegsforscher des Institute for the Study of War (ISW) nicht davon aus, dass die Kämpfe in der Ukraine aufgrund des Winterwetters zum Stillstand kommen werden. Diesen Eindruck bestätigte der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj am Freitag indirekt, als er die Idee eines „kurzen Waffenstillstands“ mit Russland entschieden zurückwies. „Russland möchte nun einen kurzen Waffenstillstand, eine Atempause, um wieder zu Kräften zu kommen“, hieß es in einer Rede des Präsidenten am Freitag.

„Winterwetter könnte den schlecht ausgerüsteten russischen Streitkräften in der Ukraine unverhältnismäßig großen Schaden zufügen, aber gut ausgerüstete ukrainische Streitkräfte werden ihre Gegenoffensive wegen des Winterwetters wahrscheinlich nicht einstellen und könnten das gefrorene Terrain nutzen, um sich leichter zu bewegen als in den schlammigen Herbstmonaten“, schrieb das Institute for the Study of War.

Ukraine-Krieg: Im Winter besondere Gefahr für Zivilbevölkerung - mehr Kämpfe im Donbass erwartet

Der einzige Weg, wie der Kommandeur der russischen Streitkräfte, Sergej Surowikin, dem Kremlchef Putin die Idee des Rückzugs aus Cherson „realistisch verkaufen konnte, war das Versprechen eines sicheren Erfolgs im Osten“, schrieb Andriy Sagorodnyuk, der ehemalige Verteidigungsminister der Ukraine kürzlich in einem Beitrag bei der US-Denkfabrik Atlantic Council. Entsprechend müsse man sich auf vermehrte Kampfhandlungen in der Donbass-Region einstellen. Die schwersten Kämpfe konzentrieren sich derzeit im Ukraine-Krieg in Donezk. Es gebe dort „weder eine Entspannung noch eine Atempause“, sagte der ukrainische Präsident Selenskyj in seiner Ansprache am Freitag.

Die russische Kriegsführung zielt außerdem auf die Infrastruktur in der Ukraine ab, was im Winter bei Temperaturen von bis zu minus 20 Grad Celsius besonders kritisch werden könnte. „Beinahe die Hälfte unseres Energiesystems ist arbeitsunfähig“, erklärte der ukrainische Ministerpräsident Denys Schmyhal am Freitag nach erneuten massiven Luftangriffen Russlands. Nach Angaben des Kiewer Bürgermeisters Vitali Klitschko seien mehr als eineinhalb Millionen Einwohner in Kiew und mehr als zehn Millionen Menschen im ganzen Land bereits ohne Strom. Russland könnte seine Luftangriffe auf die zivile Infrastruktur der Ukraine noch ausweiten, sagte der ehemalige ukrainische Verteidigungsminister Sagorodnyuk bei Atlantic Council voraus.

Vizeverteidigungsminister der Ukraine glaubt an Ende des Krieges bis Mitte nächsten Jahres

Dass der Winter der Ukraine in die Karten spielt, glaubt offenbar auch der ukrainische Vizeverteidigungsminister Wolodymyr Hawrylow. Der General zeigte sich optimistisch, dass die ukrainischen Truppen bis Ende Dezember schon auf der Krim sein und bis Mitte nächsten Jahres den Krieg im eigenen Land beenden könnten. „Mein Gefühl ist, dass dieser Krieg zum Frühlingsende vorbei ist“, sagte General Hawrylow in einem Interview des britischen Fernsehsenders Sky News am Samstag.

Aus militärischer Sicht könne sich der Krieg noch eine Weile hinziehen, räumte Hawrylow allerdings ein. Die ukrainische Armee brauche noch eine gewisse Zeit, um ihre volle Leistungsstärke zu erreichen. Außerdem bringe Moskau seinerseits neue Truppen an die Front. Aber die Rückeroberung weiterer Gebiete sei nur eine Frage der Zeit und ein „Black Swan“ („Schwarzer Schwan“) in Russland könne den Prozess deutlich beschleunigen. Als „Schwarzer Schwan“ wird ein unerwartetes Ereignis mit massiven Auswirkungen bezeichnet. Hawrylow spekulierte damit über ein mögliches Ende der Herrschaft Wladimir Putins angesichts der Enttäuschung in Russland über den Verlauf des Kriegs (dpa/bme).