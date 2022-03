Ukraine-Krieg: Chinesischer Reporter bekommt seltene Einblicke in die russische Armee

Von: Sven Hauberg

Lu Yuguang berichtet für den chinesischen Fernsehsender Phoenix TV über den Ukraine-Krieg. Wenige Tage vor Beginn der Invasion meldete er sich aus Südrussland, an der Grenze zur Region Luhansk. © Weibo/Phoenix TV/Screenshot

Er ist der wahrscheinlich einzige ausländische Reporter in der russischen Armee: Ein Journalist aus China mit einer abenteuerlichen Lebensgeschichte berichtet von der Front im Ukraine-Krieg.

München – „Sie werden andere Gebiete befreien“, sagt der Kriegsreporter mit dem Helm und der kugelsicheren Weste, irgendwo in der Nähe der ukrainischen Stadt Mariupol*. Dann wünscht er den russischen Soldaten, die er mit seiner Kamera begleitet, viel Glück bei ihrem Einsatz. Später berichtet er von angeblichen „menschlichen Schutzschilden, die von ukrainischen Milizionären benutzt werden“, ein andermal erzählt ihm ein russischer Soldat, er habe keine Angst vor den Kämpfen, schließlich sei er seit acht Jahren im Einsatz.

Der Journalist, der seit Wochen an der Seite der russischen Armee von der Frontlinie im Ukraine-Krieg* berichtet, heißt Lu Yuguang, stammt aus China* und ist wahrscheinlich der einzige ausländische Kriegsreporter in den Reihen der russischen Invasionstruppen. Lu ist offenbar das, was man einen „eingebetteten Journalisten“ nennt, ein Reporter also, der als Teil einer Kriegspartei das Geschehen beobachtet. Vor allem während des Angriffskriegs der USA auf den Irak 2003 waren viele „embedded journalists“ vor allem für US-Medien im Einsatz. Im Ukraine-Krieg aber ist Lu, der fließend Russisch spricht, eine Ausnahmeerscheinung.

Ukraine-Krieg: Chinesischer Reporter mit abenteuerlicher Lebensgeschichte

Lu Yuguang berichtet für den in Hongkong* und Shenzhen* ansässigen Fernsehsender Phoenix TV, der von der Kommunistischen Partei Chinas* kontrolliert wird, aber als für chinesische Verhältnisse liberal gilt. In seinen Beiträgen übernimmt Lu zwar weitgehend russische Positionen und gibt auch Propagandalügen wieder. Er blendet aber auch das Leid der ukrainischen Zivilbevölkerung nicht gänzlich aus. Wie der britische Guardian berichtet, wurde Lu in den chinesischen sozialen Medien bereits angegriffen, weil er auch ukrainische Opfer des russischen Kriegs interviewte. Lu, so der Vorwurf nationalistisch gesonnener Nutzer, verbreite pro-ukrainische Gerüchte.

Die Lebensgeschichte von Lu Yuguang klingt abenteuerlich. Lu wurde laut eines Artikels auf der Internetseite von Phoenix TV im ostchinesischen Hangzhou geboren. Nach mehreren Jahren als Offizier der Marine begann er als Journalist zu arbeiten, zunächst in seiner Heimatstadt, ab Mitte der 90er-Jahre dann in Russland*. In Moskau gründete er eine chinesischsprachige Zeitung und wurde wenig später Kriegsberichterstatter. Schon während des Zweiten Tschetschenienkriegs (1999-2009) berichtete Lu an der Seite russischer Soldaten.

In jenen Jahren soll sich auch eine höchst dramatische Geschichte zugetragen haben, wie es auf der Seite von Phoenix TV heißt. Demnach wurde ein Fahrzeug, in dem Lu zusammen mit einem russischen Fallschirmjäger durch die tschetschenische Hauptstadt Grosny fuhr, von einer Mine in die Luft gejagt. Um Lu zu schützen, sei der Fallschirmjäger auf ihn gesprungen und dabei ums Leben gekommen. Lu hingegen überlebte nur leicht verletzt. Während der russische Soldat im Sterben lag, habe er Lu gebeten, sich um seine Frau und seinen Sohn zu kümmern. Der Reporter habe die Frau des Verstorbenen ausfindig machen können – und sie schließlich geheiratet und mit ihr eine Tochter bekommen. Inzwischen ist das Paar geschieden.

Ukraine-Krieg: Wer „Falschnachrichten“ verbreitet, muss mit langer Haft rechnen

Steve Tsang vom Londoner Soas China Institute glaubt, dass Lu entweder aufgrund seiner persönlichen Beziehung zu Russland als eingebetteter Journalist berichten kann – oder weil die chinesische Regierung Moskau politisch unterstützt. „Das Einzige, was wir meiner Meinung nach mit Sicherheit wissen, ist, dass Russland keinem ausländischen Journalisten erlauben wird, bei den russischen Streitkräften eingebettet zu sein, wenn nicht sicher ist, dass der eingebettete ausländische Journalist die russischen Streitkräfte und Bemühungen in einem positiven Licht darstellen wird“, sagte Tsang dem Guardian. „Die Tatsache, dass Lu eingebettet ist, sollte zeigen, dass die russischen Behörden ihn gut genug kennen, um sicher zu sein, dass er nicht negativ über die russischen Kriegsanstrengungen schreiben würde.“

Gleichzeitig dürfte auch ein unlängst vom russischen Präsidenten Wladimir Putin* unterschriebenes Gesetz dafür sorgen, dass Lu nicht allzu kritisch über die russischen Truppen berichtet: Wer „Falschnachrichten“ über den Krieg verbreitet muss nun mit einer 15-jährigen Haftstrafe rechnen. Bisweilen scheint aber auch in den Beiträgen von Lu Yuguang so etwa wie ein kritischer Blick durch. So bemerkte der italienische Corriere della Sera in einem von Lus Videos von der Front, dass die russischen Soldaten müde und erschöpft wirken. Auch trage nicht einer der Soldaten die gleiche Ausrüstung wie der andere. Lu spricht in dem Beitrag sogar von „schweren Verlusten“, die das russische Bataillon erlitten habe. In den staatlichen russischen Medien hingegen werden vor allem angebliche Erfolgsnachrichten verbreitet.

Ukraine-Krieg: Kein großes Thema in Chinas Staatsmedien

Peking vollzieht seit Beginn des Krieges einen gewagten Spagat: Einerseits betont die chinesische Regierung die „felsenfeste“ Freundschaft mit Russland, unterstreicht aber gleichzeitig auch das Recht der Ukraine auf territoriale Unversehrtheit. Diese ambivalente Haltung scheint sich auch in der chinesischen Bevölkerung widerzuspiegeln: Einer aktuellen Umfrage zufolge, über die die South China Morning Post am Donnerstag (17. März) berichtete, sympathisierten 71 Prozent der befragten chinesischen Stadtbewohner mit der Ukraine. Gleichzeitig aber machen nur zehn Prozent die russische Seite für den Krieg verantwortlich.

Die chinesischen Medien berichten relativ zurückhaltend über den Krieg, der im offiziellen Sprachgebrauch meist als „Konflikt“ oder „Spezialoperation“ bezeichnet wird. Sowohl in den Hauptnachrichten als auch in den staatlich kontrollierten Zeitungen dominieren innenpolitische Themen. Zu Beginn des Krieges hatte immerhin ein Korrespondent der staatlichen Nachrichtenagentur Xinhua direkt aus Kiew berichtet.

Ob China bereits vor dem Einmarsch am 24. Februar von den russischen Plänen wusste, ist umstritten. US-Berichte, nach denen der chinesische Staats- und Parteichef Xi Jinping den russischen Präsidenten Putin gebeten habe, mit der Invasion bis zum Ende der Olympischen Winterspiele zu warten*, wies China zurück.

Auffällig ist, dass der chinesische Reporter Lu bereits zwei Tage vor Beginn des Angriffskriegs aus Südrussland, nur zwei Kilometer von der Grenze zu Luhansk entfernt, berichtete – offenbar direkt neben russischen Panzern. Ein Beweis, dass Lu über den bevorstehenden Einmarsch informiert war, ist das freilich nicht. Klar hingegen ist, dass Lu vor Ort überraschend große Unterstützung für seine Berichterstattung genießt. So traf er etwa in der zweiten Kriegswoche Denis Puschilin, den Anführer der selbst ernannten „Volksrepublik Donezk", zum Interview. Lus Fazit dürfte Moskau gefallen: „Der Sieg schreitet voran", sagt er in die Kamera. (sh)