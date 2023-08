Krieg macht erfinderisch: Ukraine baut Panzerfahrzeuge für Einsatz gegen Russland komplett um

Von: Victoria Krumbeck

Ein alter sowjetischer Panzer wurde von Ukrainern umgebaut. Dadurch kann das Fahrzeug den Herausforderungen des Ukraine-Krieges standhalten.

Kiew — Um die materiellen Verluste im Ukraine-Krieg zu kompensieren, planen die westlichen Verbündeten Reparaturzentren für Panzer. Werkstätte für Leopard-Panzer sollen in Polen, Rumänien und direkt in der Ukraine entstehen. Zusätzlich gelingt es den ukrainischen Truppen immer wieder an russische Munition und Artillerie zu kommen. Einen alten BRDM-2 Panzer, der noch aus der Sowjetzeit entstammte, wurde von Ukrainern komplett umgebaut. Er wird als sowjetische Rüstung mit „deutschem Herz“ beschrieben.

Ukraine: „Deutsches Herz“ — Soldaten bauen alten Sowjet-Panzer um

Was nicht passt, wird bekanntlich passend gemacht. In der Ukraine bekommt dieser Satz jedoch eine neue Bedeutung. Laut einem Bericht von Army Inform vom 15. August haben Freiwillige und Soldaten das sowjetischen Kampfaufklärungs- und Patrouillenfahrzeug BRDM-2 modernisiert. Lange stand das in den 60er-Jahren gebaute Fahrzeug ungenutzt herum, bis sich die Mechaniker an die Arbeit machten. Auch Defense Express berichtete über den Umbau.

Das Foto zeigt den sowjetischen Panzer BRDM-2, der in der Nähe von Sankt Petersburg ausgestellt wird. Ukrainische Streitkräfte haben das Modell ausgebaut. © Maksim Konstantinov/IMAGO

Als erstes ersetzten sie den alten sowjetischen Benzinmotor durch den deutschen Dieselmotor eines Mercedes-Lkws — das „deutsche Herz“. Dieser ist in der Lage, bis zu sieben Tonnen zu transportieren. Danach wurden das Wasserstrahltriebwerk und die Zusatzräder aus dem Wagen ausgebaut. All diese Schritte sorgen für eine stärkere Panzerung des Rumpfes. Auch die dynamischen Eigenschaften des Fahrzeugs konnten dadurch verbessert werden, wie Army Inform erklärte.

Sowjet-Panzer wird umgebaut: Deutsches Herz und russisches Getriebe

Im weiteren Umbau-Verlauf wurden Seitentüren für ein besseres Ein- und Aussteigen angebracht. Im Panzer wurde der Boden abgeflacht, sodass bei einer Rettung verwundete Soldaten Platz haben oder sperrige Güter an die Front transportiert werden können. Schließlich wurde auch noch der Turm des Panzers ersetzt. Ausgetauscht wurde dieser durch einen ähnlichen Turm eines zerstörten russischen Schützenpanzers. Dadurch kann das Fahrzeug bei jeder Tageszeit auch auf tieffliegende Ziele schießen, wie Army Inform berichtete. Vom ursprünglichen Sowjet-Panzer sind damit nur noch das Getriebe und die Brücke übrig.

Die Umbauten seien nötig gewesen, da der alte Panzer den heutigen Herausforderungen nicht gewachsen wäre, wie ein Mechaniker gegenüber Army Inform sagte. Nach Einsätzen auf dem sandigen Boden hat der Mechaniker mit seinem Team auch noch die hydraulische Servolenkung ersetzt und das Motorkühlsystem verbessert. Der Panzer wurde bereits getestet. Einziges Manko ist die niedrige Höchstgeschwindigkeit von 60 km/h. Ein Überbleibsel des alten sowjetischen Getriebes. Doch auch dieses wollen die Mechaniker verbessern. (vk)