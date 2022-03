Ampel-Regierung berät zur Ukraine: Was macht Deutschland als Nächstes? Schröder-Reise irritiert

Von: Patrick Mayer

Ukraine-Krieg im Fokus: die Ampel-Bundesregierung mit Kanzler Olaf Scholz, Außenministerin Annalena Baerbock und Finanzminister Christian Lindner (v.li.). © IMAGO / IPON

Die Ampel-Bundesregierung kommt an diesem Mittwoch im Bundeskanzleramt zusammen, um in einer Kabinettssitzung die nächsten Schritte im Ukraine-Krieg zu besprechen. Der News-Ticker.

Ukraine-Konflikt *: Im Bundeskanzleramt steht an diesem Mittwoch (9 Uhr) eine Kabinettssitzung an.

Im Bundeskanzleramt steht an diesem Mittwoch (9 Uhr) eine Kabinettssitzung an. Die Ampel-Bundesregierung aus SPD, Grünen und FDP berät über den ukrainischen Konflikt mit Russland.

München/Berlin - Das politische Berlin wird in diesen Tagen statt vom Coronavirus* von einem anderen omnipräsenten Thema dominiert: dem Russland-Ukraine-Krieg. Und den daraus resultierenden Folgen und Auswirkungen für Deutschland. An diesem Mittwoch (15. März) kommt die Ampel-Bundesregierung aus SPD, Grünen und FDP im Kanzleramt in der Hauptstadt zusammen.

Die Rolle und Aufrüstung der Bundeswehr im Nato-Bündnis. Die Drohgebärden Russlands gegen den Westen, zum Beispiel durch die Baltische Flotte in Kaliningrad. Die steigenden Energie- und Sprit-Preise durch Sanktionen gegen die Regierung in Moskau.

Ampel-Beratungen zum Ukraine-Krieg im News-Ticker: Es geht um Russland und Sprit-Preise

Mehrere drängende Themen stehen auf der Agenda. Dabei dürfte mutmaßlich auch bei den Klausurberatungen des Kabinetts, die für 9 bis 12 Uhr angesetzt wurden, die Frage aufkommen, was just in dieser Gemengelage Altkanzler Gerhard Schröder (SPD) in Moskau wollte.

Der Niedersachse war trotz der Kriegswirren in die russische Hauptstadt gereist, laut dem US-amerikanischen Politikmagazin Politico angeblich, um sich als Vermittler anzubieten. Schröder gilt als Vertrauter des russischen Präsidenten Wladimir Putin, der für den Angriffskrieg gegen das Nachbarland Ukraine verantwortlich gemacht wird. Laut Vize-Regierungssprecher Wolfgang Büchner werden an diesem Mittwoch verschiedene innen- und außenpolitische Aspekte besprochen.

Im Video: Kompakt - Die News zum Ukraine-Krieg und zum russischen Überfall

Die reguläre Kabinettssitzung, in der es um die Haushaltsplanung des Bundes gehen soll, wurde deswegen auf 8 Uhr vorverlegt. Zuletzt hatte Bundesfinanzminister Christian Lindner (FDP) erklärt, dass Deutschland wegen der Folgen der Corona-Pandemie und des Kriegsausbruchs in der Ukraine wohl 200 Milliarden Euro mehr an Schulden aufnehmen müsse.

Verfolgen Sie die wichtigsten Entwicklungen aus den Beratungen der Ampel-Bundesregierung zum Ukraine-Krieg hier im News-Ticker. (pm)