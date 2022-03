Ukraine aufgegeben? Botschafter macht Lindner schwere Vorwürfe - „Schlimmstes Gespräch meines Lebens“

Von: Stephanie Munk

Der ukrainische Botschafter schildert in harschen Worten ein Gespräch mit Finanzminister Lindner. Kanzler Scholz unterstellt Russland „Imperialismus“. Der News-Ticker.

Eskalierter Ukraine-Konflikt*: Der ukrainische Botschafter in Deutschland, Andrej Melnyk, wirft Bundesfinanzminister Christian Lindner vor, die Ukraine zu schnell aufgegeben zu haben (siehe Erstmeldung vom 29. März, 16.13 Uhr).

Der ukrainische Botschafter in Deutschland, Andrej Melnyk, wirft Bundesfinanzminister Christian Lindner vor, die Ukraine zu schnell aufgegeben zu haben (siehe Erstmeldung vom 29. März, 16.13 Uhr). Bundeswirtschaftsminister Robert Habeck* bekommt dagegen Lob von Melnyk.

Kanzler Olaf Scholz wirft Russland „eine sehr imperialistische Vision“ als Grund für den Angriffskrieg gegen die Ukraine vor (siehe Update vom 29. März, 21.07 Uhr).

Update vom 29. März, 21.07 Uhr: Kanzler Olaf Scholz hat Russland bei einer Veranstaltung der nordrhein-westfälischen SPD-Landtagsfraktion im Düsseldorfer Landtag unterstellt, die Ukraine „für eine sehr imperialistische Vision“ anzugreifen. Der Angriffskrieg Russlands gegen die Ukraine erfolge eindeutig, um Territorium zu erobern. „Das können und das werden wir nicht akzeptieren“, bekräftigte Scholz: „Das ist in der Tat eine ernste und eine sehr, sehr, sehr bedrohliche Situation.“

Mit Russlands Präsident habe er viele Gespräche geführt. „Geopolitik – wie er das nennt – spielt schon eine große Rolle“, beschrieb der Kanzler seinen Eindruck von Putin. Das sei aber völlig verfehlt. „Wenn wir alle anfangen, in den Geschichtsbüchern zu blättern, wo denn mal die Grenzen früher verlaufen sind, (...), wo irgendwie mal Ansprüche bestanden (...), wenn wir anfangen, uns umzuschauen, wer die gleiche Sprache oder ein ähnliche Sprache spricht wie man selbst und aus diesen Erkenntnissen irgendeine Entscheidung für die Gegenwart abzuleiten, dann schaffen wir eine Zeit der Unruhe und des Krieges in Europa“, warnte Scholz.

Deutschland und Ukraine: Kanzler Scholz will dafür sorgen, „dass endlich dieser Krieg aufhört“

Scholz unterstrich, dass die Integrität und Unverletzlichkeit der europäischen Grenzen zu den sicherheitspolitischen Errungenschaften der vergangenen Jahrzehnte gehört haben. Dies sei auch durch gemeinsame Beschlüsse mit Russland geschehen. Es müsse Übereinstimmung darüber herrschen, dass die Grenzen nicht mehr verschoben werden.

Der Bundeskanzler sagte zudem, dass die Nato und Deutschland in der Lage sein müssten, sich zu verteidigen. Die Investitionen in eine verbesserte Ausstattung der Bundeswehr seien deshalb richtig. Allerdings müsse primär alles getan werden, „um wieder dafür zu sorgen, dass man mit Diplomatie und Gesprächen möglich macht, dass jetzt endlich dieser Krieg aufhört.“

Deutschland und Ukraine: Botschafter macht Lindner schwere Vorwürfe - „Schlimmstes Gespräch meines Lebens“

Erstmeldung vom 29. März, 16.13 Uhr: Berlin - Der ukrainische Botschafter in Deutschland, Andrij Melnyk, macht Bundesfinanzminister Christian Lindner (FDP) massive Vorwürfe: Lindner habe die Ukraine nach dem Angriff Russlands vorschnell aufgeben wollen, sagte der Diplomat der Frankfurter Allgemeinen Zeitung.

Am 24. Februar, dem Tag, an dem der russische Präsident Wladimir Putin* den Angriff aus Nachbarland gestartet hatte, sei Lindner mit „einem höflichen Lächeln“ dagesessen, und habe so geredet, als sei die Niederlage der Ukrainer längst besiegelt, schilderte Melnyk dem Blatt seine Sicht. Lindner habe ihm gesagt: „Euch bleiben nur wenige Stunden.“

Waffenlieferungen an die Ukraine im Kampf oder den Ausschluss von Russland aus dem internationalen Finanzsystem SWIFT habe Lindner als sinnlos bewertet. Stattdessen habe der Finanzminister mit einer von Russland in Kürze installierten Marionettenregierung in der Ukraine gerechnet. Die FAZ zitiert Melnyk mit den Worten: „Das war das schlimmste Gespräch in meinem Leben.“

Andrij Melnyk, Botschafter der Ukraine, spart nicht mit offenen Worten. © Carsten Koall/dpa

Deutschland und Ukraine: Botschafter bescheinigt Habeck echte Anteilnahme

Der deutschen Verteidigungsministerin Christine Lambrecht (SPD) wirft der ukrainische Botschafter vor, sie sei nach Ausbruch des Kriegs „hauptsächlich besorgt“ um ihr öffentliches Bild gewesen.

Dagegen erntet Bundeswirtschaftsminister Robert Habeck* (Grüne) Anerkennung von Melnyk - auch wenn dieser kein sofortiges Energie-Embargo gegen Russland unterstützte, wie von Melnyk und dem ukrainischen Präsidenten Wolodymyr Selenskyj* gefordert. „Er muss diese Position vertreten, obwohl sie mo­ralisch nur schwer zu halten ist“, wird der 47-jährige Botschafter zitiert.

Am Nachmittag nach Putins Invasion in die Ukraine habe Habeck in seinem Büro gesessen und sei „am Boden zerstört“ gewesen. Der Grünen-Politiker habe sich geschämt, weil seine Partei Waffenlieferungen an die Ukraine nicht früher zugestimmt hätte. Tatsächlich hatte Habeck auch bei einem Talkshow-Auftritt große Bedenken gegen das Nein der Ampel-Regierung durchblicken lassen.

Ukraine und Deutschland: Diplomat gilt als schwierig im Umgang

Das Verhältnis Melnyks zu vielen deutschen Politikern sei schwierig, heißt es im FAZ-Bericht. Schon vor dem Ukraine-Krieg sei er für seine Hau-Drauf-Mentalität bekannt gewesen, 2016 habe er bereits eine Rüge vom Außenministerium erhalten.

Mit Kritik an der deutschen Politik hat der Botschafter auch seit Ausbruch des Ukraine-Kriegs nicht gespart und dabei auch drastische Worte gewählt. Unter anderem war Melnyk Bundeskanzler Olaf Scholz* (SPD) dafür angegangen, dass er nach der Rede von Selenskyj im Bundestag nicht direkt eine Regierungserklärung abgeben wollte.

„Die deutschen Politiker haben große Angst vor schlechter Presse“, sagt Melnyk in Interview. „Diplomaten sollen in ihren Amtszimmern sitzen und schweigen – aber das läuft nicht.“ Auch eine Einladung von Bundespräsident Walter Steinmeier (SPD) zu einem Benefizkonzert für die Ukraine hat Andrej Melnyk kürzlich mit harschen Worten abgesagt. (smu) *Merkur.de ist ein Angebot von IPPEN.MEDIA.