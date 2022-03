Scholz stellt am Telefon drei Forderungen an Putin - und erzürnt Selenskyj-Berater

Von: Florian Naumann, Cindy Boden

Deutschland will auf den Ukraine-Krieg reagieren - und Baerbock schien am Freitag auf Selenskyj zu antworten. Scholz telefonierte mit Putin. Die Reaktionen im Ticker.

Eskalierter Ukraine-Konflikt *: Außenministerin Annalena Baerbock* kündigte am Freitag eine neue „Sicherheitsstrategie“ an (siehe Erstmeldung).

*: Außenministerin Annalena Baerbock* kündigte am Freitag eine neue „Sicherheitsstrategie“ an (siehe Erstmeldung). Kanzler Olaf Scholz* telefonierte derweil eine Stunde lang mit Kremlchef Wladimir Putin (siehe Erstmeldung).

Die Ukraine reagierte verärgert auf Äußerungen des Kanzlers (siehe Update vom 18. März, 12.30 Uhr).

Update vom 18. März, 12.30 Uhr: Die Ukraine reagiert verärgert auf Äußerungen von Bundeskanzler Olaf Scholz. Der Grund: Scholz hatte die Menschen in Russland von der Verantwortung für den Krieg entlastet. Er hatte am Donnerstag gemahnt, Russland nicht mit Präsident Wladimir Putin gleichzusetzen. „Nicht das russische Volk hat die fatale Entscheidung des Überfalls auf die Ukraine getroffen. Dieser Krieg ist Putins Krieg“, sagte er.

Scholz wolle damit nur seine Unentschiedenheit rechtfertigen, schrieb Podoljak am Freitag auf Telegram. Diese Unterscheidung verbreite sich in Europa, sei aber falsch, schrieb Podoljak. Nach Umfragen befürworte eine Mehrheit der russischen Bevölkerung den Krieg und damit das Töten von Ukrainern. Der Berater ist zuständig für außenpolitische Stellungnahmen des ukrainischen Präsidialamtes und informiert auch über die laufenden Verhandlungen zwischen Kiew und Moskau.

Ukraine-Krieg und Deutschland: Scholz stellt drei Forderungen an Putin - Baerbock mottet Neutralität ein

Erstmeldung: Berlin - Deutschland bemüht sich um politische Schlussfolgerungen aus der Ukraine-Konflikt - auch am Tag nach der missglückten Bundestags-Reaktion auf Wolodymyr Selenskyjs Berliner Rede. Außenministerin Annalena Baerbock (Grüne) hat am Freitag die Zeiten einer deutschen „Neutralität“ für beendet erklärt. Unterdessen hat Kanzler Olaf Scholz (SPD) mit Wladimir Putin telefoniert und bekam offenbar Klagen über ukrainische Kriegsverbrechen zu hören.

Krieg in der Ukraine: Baerbock reagiert - auch auf Selenskys Rede?

Baerbock schien bei ihrer Rede zum Start einer neuen „Nationalen Sicherheitsstrategie“ direkt auf Selenskyj Bezug zu nehmen. „Aus der deutschen Schuld für Krieg und Völkermord erwächst für uns, erwächst für mich in der Tat eine besondere Verantwortung“, sagte die Außenministerin. Das bedeute die Verpflichtung, „jenen zur Seite zu stehen, deren Leben, deren Freiheit und deren Rechte bedroht sind“. Selenskyj hatte am Donnerstag vor dem Bundestag moniert, Deutschlands Bekundungen eines „nie wieder“ seien aktuell, 80 Jahre nach dem Zweiten Weltkrieg, kaum ernstzunehmen.

Angesichts des Ukraine-Krieges* gelte: „Bei Fragen von Krieg und Frieden, bei Fragen von Recht und Unrecht kann kein Land, auch nicht Deutschland, neutral sein.“ Putins völkerrechtswidriger Angriffskrieg verändere die sicherheitspolitische Wirklichkeit. „Im Lichte von Russlands massivem Bruch mit unserer Friedensordnung müssen wir die Prinzipien, die uns leiten, noch klarer in praktische Politik umsetzen.“

Entscheidend seien eine klare Haltung, eine gestärkte Handlungsfähigkeit und geschärfte außen- und sicherheitspolitische Instrumente, betonte Baerbock. Deutschlands neue Sicherheitsstrategie solle gemeinsam mit den anderen Ministerien, fraktionsübergreifend im Bundestag sowie mit nationalen und internationalen Partnern entstehen. Sicherheitspolitik sei mehr als Militär plus Diplomatie. Die deutsche Sicherheitsstrategie soll verknüpft werden mit entsprechenden Bemühungen auf EU*- und auf Nato-Ebene.

News zu Deutschland im Ukraine-Krieg: Putin beklagt sich am Telefon bei Scholz

Bereits ganz praktisch in Kriegs-Diplomatie involviert war unterdessen Kanzler Scholz. Er sprach am Freitagvormittag nach Kremlangaben einmal mehr telefonisch mit Wladimir Putin. Der russische Präsident klagte dabei offenbar über Kriegsverbrechen in der Ostukraine: Beim Beschuss von Wohnvierteln in den Städten Donezk und Makijiwka habe es zahlreiche Todesopfer gegeben.

„Diese Kriegsverbrechen wurden im Westen ignoriert“, hieß es am Freitag in einer Mitteilung des Kreml. Das knapp einstündige Gespräch sei dem Krieg und den Bemühungen, diesen zu beenden, gewidmet gewesen, teilte die Bundesregierung mit.

Scholz habe „darauf gedrängt, dass es so schnell wie möglich zu einem Waffenstillstand, zu einer Verbesserung der humanitären Lage und zu Fortschritten bei der Suche nach einer diplomatischen Lösung des Konflikts kommt“. Bei dem Telefonat auf Initiative von Scholz habe Putin erklärt, dass auf russischer Seite alles getan werde, um zivile Opfer zu vermeiden, hieß es aus dem Kreml. So sollten etwa Menschen über humanitäre Korridore aus den umkämpften Zonen gebracht werden. (fn/dpa/AFP) *Merkur.de ist ein Angebot von IPPEN.MEDIA.