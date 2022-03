Scholz bremst wieder bei Embargo gegen Putin - Biden lädt Kanzler zu spontanem Ukraine-Call

Von: Florian Naumann

Kanzler Olaf Scholz am Freitag bei einem Truppenbesuch in Schwielowsee bei Potsdam. © Clemens Bilan/AFP

Deutschland ringt um angemessene Reaktionen auf den Ukraine-Krieg. Ausgerechnet beim Erdgas-Embargo bremst die Regierung Scholz. Der News-Ticker.

Der Ukraine-Konflikt* bleibt ein Hauptthema der Politik in Deutschland.

Die Ampel-Regierung von Kanzler Olaf Scholz* bremst allerdings beim Thema eines Energie-Embargos gegen Russland.

Grüne und FDP fordern unterdessen neben dem Bundeswehr-Paket auch mehr Zivilschutz.

Dieser News-Ticker zu Reaktionen Deutschlands auf die Ukraine-Krise wird fortlaufend aktualisiert.

Update vom 7. März, 14.42 Uhr: In einer offenbar kurzfristig angesetzten Videoschalte zum Ukraine-Krieg spricht US-Präsident Joe Biden mit Kanzler Olaf Scholz (SPD), Emmanuel Macron und Boris Johnson. Das ging am Montag aus Bidens aktualisiertem Tagesprogramm hervor, das das Weiße Haus verbreitete. Auf dem Terminplan Bidens für Montag war der Termin zunächst nicht vermerkt gewesen.

Scholz bestätigte unterdessen noch einmal selbst das Festhalten an russischen Energieimport (siehe Erstmeldung). „Die Versorgung Europas mit Energie für die Wärmeerzeugung, für die Mobilität, die Stromversorgung und für die Industrie kann im Moment nicht anders gesichert werden“, sagte er am Montag. Energie aus Russland sei von essenzieller Bedeutung für das tägliche Leben. Europa habe deshalb Energielieferungen bei den Sanktionen gegen Russland wegen des Ukraine-Kriegs bewusst ausgenommen.

Zwar werde an Alternativen zu russischer Energie gearbeitet, das werde aber noch dauern, sagte Scholz. „Daher ist es eine bewusste Entscheidung von uns, auch weiterhin die Aktivitäten der Wirtschaftsunternehmen im Bereich der Energieversorgung mit Russland weiterzuführen.“

Ukraine-Krieg: Deutschland bremst wieder bei Embargo gegen Putin - Grüne will mehr Geld für Sirenen

Überblick/Erstmeldung: Berlin - Der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj fordert es nachdrücklich, auch die USA zeigen sich zunehmend offen* - doch die Bundesregierung bleibt mit Blick auf ein mögliches Energie-Embargo gegen Russland zurückhaltend.

Etwa ein Drittel des in Deutschland genutzten Erdöls stamme aus Russland, sagte Regierungssprecher Steffen Hebestreit am Montag: „Das ist nicht einfach von heute auf morgen zu ersetzen.“ Die EU habe im Ukraine-Konflikt in enger Absprache mit den USA und Großbritannien bereits sehr, sehr weitreichende Sanktionen gegen Russland* verhängt, fügte er hinzu.

Deutschland im Ukraine-Konflikt: Scholz-Regierung bremst bei Russland-Embargo

Der Sprecher von Kanzler Olaf Scholz (SPD)* schloss einen Liefer-Stopp zugleich aber nicht aus: Die Bundesregierung schaue trotzdem sehr genau auf die weitere Entwicklung. Ein Embargo müsste auf EU-Ebene beschlossen werden, es sei nicht generell ausgeschlossen. Das Ziel der Bundesregierung sei, die Abhängigkeit von Wladimir Putins Russland bei Energieimporten zu verringern*. Das dauere aber Jahre bis Jahrzehnte, kurzfristig sei dies schwierig. Ein Sprecher des Auswärtigen Amts sagte mit Blick auf die beschlossenen Sanktionspakete gegen Russland, der Druck wirke über die „Zeitschiene“.

Hebestreit kündigte zugleich ein weiteres Treffen des „Sicherheitskabinetts“ der Bundesregierung an. Das Gremium tage ab 14.00 Uhr unter Scholz Leitung. Es gehe „um die völkerrechtswidrige Invasion in der Ukraine durch Russland“. Zu einer neuerlichen Sondersitzung trifft sich am Montag um 17.00 Uhr zudem der Verteidigungsausschuss des Bundestages. Dabei wird es um das geplante Sondervermögen für die Bundeswehr mit einem Volumen von 100 Milliarden Euro gehen.

Ukraine-Krieg: Grüne und FDP für mehr Zivilschutz - mehr Fördermittel für Sirenen?

Ebenfalls aus dem Bundestag kommt ein Vorstoß für mehr Zivilschutz. Grüne* und FDP haben sich angesichts des Ukraine-Kriegs für einen Ausbau der Vorkehrungen ausgesprochen. „Die sicherheitspolitische Debatte nach dem russischen Angriff auf die Ukraine darf sich nicht auf die militärische Verteidigung beschränken, sondern muss auch den Zivilschutz der Bevölkerung umfassen“, sagte Grünen-Parlamentsgeschäftsführerin Irene Mihalic der Zeitung Welt vom Montag. Auch der FDP-Innenpolitiker Manuel Höferlin plädierte für einen Ausbau des Zivilschutzes.

„Bedrohungen durch die mögliche Beeinträchtigung der Kritischen Infrastrukturen, auch durch Cyberangriffe, müssen sehr ernst genommen werden“, sagte Mihalic. Um die Krisenfähigkeiten des Landes zu stärken, müsse unter anderem „das Bundesamt für Bevölkerungsschutz und Katastrophenhilfe dringend mit deutlich mehr Ressourcen und Personal ausgestattet werden“. Die Fördermittel zum Ausbau der Sirenen müssten ebenso erhöht werden wie die Fähigkeit der Behörde für die Detektion von chemischen, biologischen, radiologischen und nuklearen Gefahren, forderte die Grünen-Politikerin.

Ukraine-Krieg: Weiter Waffenlieferungen von Deutschland? „Ist in der Prüfung“

Die Bundesregierung prüft nach Angaben von Verteidigungsministerin Christine Lambrecht (SPD) unterdessen weitere Waffenlieferungen Deutschlands an die Ukraine. „Alles, was möglich ist, ist in der Prüfung“, sagte Lambrecht am Montag im ZDF-„Morgenmagazin“. Es müsse aber „auch immer klar sein, dass wir unsere Bundeswehr dabei nicht schwächen“, betonte sie. „Das ist unser Auftrag, die Landes- und Bündnisverteidigung zu gewährleisten.“ Außenministerin Annalena Baerbock (Grüne) hat zuletzt auch mögliche geheime Lieferungen an die Ukraine angedeutet.

Einen Einblick in einen Kahlschlag bei der Bundeswehr hatte am Sonntagabend auch Ex-General Egon Ramms im ARD-Talk „Anne Will“ gegeben*. Eine massiv gesunkene Zahl etwa an Panzern vermindere nun auch die Kapazitäten für Hilfen an die Ukraine, erklärte er. (dpa/fn)