Ukraine-Krieg: Scholz sieht Selenskyj-Reden als „Ansporn“ - Schäuble missmutig wegen deutscher „Bremser“-Rolle

Von: Astrid Theil

Teilen

In emotionalen Reden wendet sich Selenskyj weltweit an Parlamente. Kanzler Scholz sieht Deutschland allerdings nicht unter starkem Handlungsdruck. News-Ticker.

Deutschlands Reaktionen im Ukraine-Konflikt *: Kanzler Olaf Scholz* sieht sich im Zusammenhang mit den Reden des ukrainischen Präsidenten Wolodymyr Selenskyj* nicht unter übermäßigen Druck gesetzt. (siehe Erstmeldung)

*: Kanzler Olaf Scholz* sieht sich im Zusammenhang mit den Reden des ukrainischen Präsidenten Wolodymyr Selenskyj* nicht unter übermäßigen Druck gesetzt. (siehe Erstmeldung) Wolfgang Schäuble (CDU) forderte einen Stopp russischer Lieferungen von Gas und Öl an Deutschland. (siehe Erstmeldung)

Dieser News-Ticker zu Reaktionen aus Deutschland im Ukraine-Konflikt wird fortlaufend aktualisiert. Kurz erklärte Informationen zum Hintergrund der Ukraine-Krise* finden Sie hier.

Erstmeldung vom 26. März: Berlin - Bundeskanzler Olaf Scholz sieht sich angesichts der eindringlichen Bitten des ukrainischen Präsidenten Wolodymyr Selenskyj nicht unter starkem Handlungsdruck. Die Reden Selenskyjs seien „ein Ansporn, das was wir richtig finden zu tun“, betonte Scholz nach dem EU-Gipfel in Brüssel. Bei der Gelegenheit sprach er auch seine Respekt gegenüber der Politik Selenskyjs aus: „Ich finde, dass der ukrainische Präsident die Interessen seines Landes gut wahrnimmt, dass er das sehr entschieden und auch sehr entschlossen macht.“

Selenskyj hatte sich in den ersten Kriegswochen wiederholt in emotionalen Reden an verschiedene Parlamente westlicher Staaten gewandt und auch vor dem Bundestag geredet. Dort sprach er auch persönlich den Bundeskanzler an: „Lieber Herr Bundeskanzler Scholz, zerstören Sie diese Mauer. Geben Sie Deutschland die Führungsrolle, die Deutschland verdient.“

EU prüft Ukraine-Antrag auf Beitritt - Prozess dauert aber bis zu eineinhalb Jahre

Am Donnerstag (24. März) und Freitag (25. März) war Selenskyj auch bei den Gipfeltreffen der Europäischen Union, der Nato und der G7 kurzzeitig per Video zugeschaltete. Von der Nato fordert er nach wie vor die Lieferung schwerer Waffen wie Panzer und Kampfflugzeuge und von der EU ein beschleunigtes Verfahren für einen Beitritt der Ukraine. Die Rolle Deutschlands in diesen Prozessen hob Selenskyj wiederholt hervor.

Scholz zufolge habe die EU bei ihrem letzten Gipfel im französischen Versailles bereits „sehr klare“ Beschlüsse gefasst. Die EU-Kommission prüft den Antrag der Ukraine auf Beitritt*. Dieser Prozess könne allerdings ein bis eineinhalb Jahre dauern. Auch die Lieferung der von der Ukraine geforderten schweren Waffen lehnt Deutschland bisher ab.

Bundeskanzler Olaf Scholz. © picture alliance/dpa/Michael Kappeler

Ukraine-Krieg: Bundesverteidigungsministerin Lambrecht (CDU) weist Kritik zurück

Bundesverteidigungsministerin Christine Lambrecht (SPD) hat derweil den Vorwurf schleppender deutscher Waffenlieferungen an die Ukraine zurückgewiesen. Gegenüber dem Redaktionsnetzwerk Deutschland betonte sie, dass kontinuierlich geprüft werden würde, was geliefert werden könne. „Aber ich bin auch dafür verantwortlich, dass die Bundeswehr dadurch nicht geschwächt wird und ihre Einsatzbereitschaft gewährleistet bleibt“, ergänzte sie. Daher würden alle Möglichkeiten genutzt, abgegebene Waffen zügig zu ersetzen.

Darüber hinaus erklärte die Verteidigungsministerin, warum Deutschland nicht genau veröffentlicht, wann was geliefert wird. „Die Entscheidungen darüber werden im Bundessicherheitsrat getroffen und diese Entscheidungen sind geheim“, betonte Lambrecht. „Deshalb werde ich nichts dazu sagen, was wann wohin geliefert wird.“ Jede Lieferung könne nämlich von russischer Seite ausgespäht und zur Zielscheibe werden. „Und was die Strela-Raketen anbelangt: Bevor wir etwas liefern, schauen wir, ob es funktionstüchtig ist. Aber ich kann ihnen versichern: Nur weil wir schweigsam sind, heißt das nicht, dass nichts passiert - im Gegenteil.“

Ehemaliger Bundestagspräsident Schäuble (CDU) fordert Stopp russischer Lieferungen

Das geplante Sondervermögen von 100 Milliarden Euro* fordert Lambrecht komplett für die Bundeswehr ein. Die zusätzlichen Gelder sollen möglichst schnell für eine verbesserte Ausstattung der Soldaten genutzt werden: „Mir ist es dabei besonders wichtig, dass wir sehr schnell Ausrüstung beschaffen, die bei den Soldatinnen und Soldaten unmittelbar ankommt.“ Darüber hinaus sollen Großprojekte wie Tornado-Nachfolge und bewaffnete Drohnen mit dem Sondervermögen finanziert werden.

Der frühere Bundestagspräsident Wolfgang Schäuble (CDU) hat sich zur Politik der Bundesregierung geäußert und einen Stopp russischer Lieferungen von Gas und Öl an Deutschland gefordert. Gegenüber der Welt am Sonntag sagte Schäuble, dass Deutschland schnellstmöglich auf russische Gas- und Öllieferungen verzichten müsse. Als Begründung führte er an, dass Deutschland „nicht immer der Bremser im westlichen Bündnis“ sein dürfe. „Wir dürfen nicht zurückzucken, wenn es für uns unangenehm wird.“ Russlands Präsident Wladimir Putin* müsse wissen: „Für unsere Art zu leben, für unsere Freiheit, sind wir bereit, auch substanzielle Opfer zu bringen.“

Ukraine-Krieg: Schäuble verteidigt Russland-Politik von Angela Merkel (CDU)

Die laut gewordene Kritik an der Russland-Politik der ehemaligen Bundeskanzlerin Angela Merkel wies er derweil teilweise zurück. „Ich habe es zu meinen Lebzeiten nicht mehr für möglich gehalten, in eine derartige Krise mit Russland zu kommen“, sagte der 79-jährige CDU-Politiker. Schon seit den 70er Jahren sei das Bewusstsein für brenzlige Lagen geschwunden. „Deswegen ist es nicht ganz gerecht, Angela Merkels Rolle in der deutsch-russischen Energiepartnerschaft nun zu kritisieren.“ Als konkreten Fehler bezeichnete er jedoch, dass die Gaspipeline Nord Stream 2 nach der Besetzung der Krim durch Russland* im Jahr 2014 auf den Weg gebracht worden sei.

Die Vorwürfe des ukrainischen Präsidenten Selenskyj wies Schäuble dennoch teilweise zurück. Die Argumentation von Selenskyj sei seiner Meinung nach zu simpel. Bei den Deutschen habe nicht nur der Handel, sondern mindestens genauso die realpolitische Einsicht eine Rolle gespielt: „Russland ist der große Elefant im Raum. Selbst wenn wir nichts mit ihm zu tun haben wollen: Ignorieren oder gar aus Europa herausdrängen können wir ihn nicht.“ (dpa/afp/at) *Merkur.de ist ein Angebot von IPPEN.MEDIA