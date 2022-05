Nato-Absprache: Esken meldet Zweifel an Zwei-Prozent-Ziel an – „Nicht in jedem Jahr“

Die SPD-Parteivorsitzende Saskia Esken © F.Boillot/Imago

Mehr als zwei Prozent des BIP soll jeder Nato-Staat in die Verteidigung investieren. Die SPD-Chefin bremst nun. Der News-Ticker zu Reaktionen aus Deutschland auf den Ukraine-Krieg.

Eskalierter Ukraine-Konflikt : Deutschland will seine jährlichen Verteidigungsausgaben erhöhen.

: Deutschland will seine jährlichen Verteidigungsausgaben erhöhen. Zwei-Prozent-Ziel : SPD-Chefin Saskia Esken hält es für wenig realistisch, dass das regelmäßig gelingt.

: SPD-Chefin Saskia Esken hält es für wenig realistisch, dass das regelmäßig gelingt. Bundeswehr-Sondervermögen : Die Ampel-Koalition und die Union weiter in Verhandlungen.

: Die Ampel-Koalition und die Union weiter in Verhandlungen. Dieser News-Ticker zu den Reaktionen aus Deutschland auf den Ukraine-Krieg wird regelmäßig aktualisiert.

Update vom 29. Mai, 21.00 Uhr: Bundeskanzler Olaf Scholz hat den Menschen in der Ukraine erneut die Solidarität Deutschlands versichert. „Wir stehen an Eurer Seite“, sagte der SPD-Politiker am Sonntagabend in einer Videobotschaft, die bei einer Musikshow mit ukrainischen Künstlern am Brandenburger Tor in Berlin eingespielt wurde. „Wir sind im Herzen und in Gedanken bei Euch - heute genauso wie an jedem Tag, seit Russland Euer Land angegriffen hat.“

Scholz, der seine Worte auf Englisch vortrug, sprach auch über Waffenlieferungen. „Wir schicken Waffen in die Ukraine und brechen so mit der langjährigen deutschen Tradition, keine Waffen in Kriegsgebiete zu liefern.“ Fast 800.000 Ukrainer hätten in Deutschland Zuflucht gefunden. „Wir nehmen sie mit offenen Armen auf.“

Währenddessen muss sich Scholz allerdings auch Kritik stellen. Bayerns FDP-Chef Martin Hagen kritisierte den Kanzler im Interview mit dem Münchner Merkur für sein „Kommunikationsproblem“.

Ukraine-News aus Deutschland: Esken meldet Zweifel bei Einhaltung von Zwei-Prozent-Ziel an

Erstmeldung vom 29. Mai: Berlin - Saskia Esken rechnet nicht damit, dass Deutschland das Nato-Ziel bei den Verteidigungsausgaben fortan jedes Jahr einhalten kann. „Wir werden das Zwei-Prozent-Ziel nicht in jedem Jahr gleichermaßen erreichen“, sagte die SPD-Vorsitzende der Frankfurter Allgemeinen Sonntagszeitung. Als Grund nannte sie die langen Vorlaufzeiten bei Rüstungsprojekten und unregelmäßige Kosten im Beschaffungswesen.

„Wenn man heute Großgerät bestellt, bekommt man das erst in drei oder vier Jahren“, sagte Esken. „Das heißt, möglicherweise sind die Summen in den ersten zwei Jahren nicht so hoch, und dann kommt ein Jahr, in dem sehr viel notwendig wird.“

Auf die Frage, ob es ein Fehler gewesen sei, dass Kanzler Olaf Scholz (SPD) nach dem Beginn des russischen Angriffskriegs auf die Ukraine eine Einhaltung des Zwei-Prozent-Ziels „Jahr für Jahr“ versprochen habe, sagte Esken: „Natürlich nicht. Aber man muss sich doch über die Realitäten der Beschaffung im Klaren sein.“

Deutschland im Ukraine-Krieg: Ampel und Union verhandeln über Sondervermögen

Die Nato-Staaten haben 2014 vereinbart, ihre Verteidigungsausgaben „in Richtung“ zwei Prozent des jährlichen Bruttoinlandsprodukts (BIP) zu erhöhen. Für Deutschland wären dies derzeit rund 70 Milliarden Euro. Im Haushalt für dieses Jahr sind im Verteidigungshaushalt 50,4 Milliarden Euro vorgesehen.

Die Lücke soll in den kommenden Jahren über ein 100 Milliarden Euro schweres Sondervermögen für die Bundeswehr geschlossen werden, das Scholz nach Beginn des Ukraine-Kriegs Ende Februar kurz angekündigt hatte. Geschaffen werden soll dies über eine Grundgesetzänderung.

Hierfür ist eine Zwei-Drittel-Mehrheit im Parlament notwendig, weshalb die Ampel-Koalition auf Stimmen von CDU/CSU angewiesen ist. Beide Seiten verhandeln seit Wochen über die Modalitäten für das Sondervermögen. Am Abend vom 29. Mai wollen Unterhändler beider Seiten weiter verhandeln. (AFP/dpa/frs)