Ukraine-Krieg: Kiew kauft 5100 Panzerabwehrwaffen aus Deutschland

Von: Cindy Boden

Viele Frauen und Kinder suchen in Deutschland wegen des Ukraine-Kriegs Schutz. Die Parteien streiten wegen der Registrierung. News-Ticker.

Eskalierter Ukraine-Konflikt*: Ein deutscher Waffenhersteller lieferte 5100 Panzerabwehrwaffen in die Ukraine (siehe Update vom 27. März, 17.35 Uhr).

In Deutschland werden mittlerweile auch schwer verletzte Kriegsopfer aus der Ukraine versorgt (siehe Update vom 27. März, 18.24 Uhr).

In mehreren Bundesländern wird es strafrechtliche Konsequenzen für die Verwendung des russischen „Z"-Symbols geben (siehe Update vom 27. März, 22.33 Uhr).

In mehreren Bundesländern wird es strafrechtliche Konsequenzen für die Verwendung des russischen „Z“-Symbols geben (siehe Update vom 27. März, 22.33 Uhr).

Update vom 27. März, 22.53 Uhr: In der ARD-Polit-Show „Anne Will“ gab Bundeskanzler Olaf Scholz eine ungewohnt deutliche Einschätzung über den russischen Präsidenten Putin: „Ich halte alle Entscheidungen für falsch, auch aus russischer Sicht“, sagte Scholz auf die Frage, ob Putin noch rational handele. Und er wiederholte die deutlichen Worte des US-Präsidenten Joe Biden: „We will respond“.

Update vom 27. März, 22.33 Uhr: Mehrere Bundesländer haben strafrechtliche Konsequenzen beim öffentlichen Verwenden des russischen „Z“-Symbols angekündigt. Der lateinische Buchstabe wird von Befürwortern des Kriegs in der Ukraine genutzt. Berlins Innensenatorin Iris Spranger (SPD) sagte dem Tagesspiegel: „Wird der Kontext zum Krieg hergestellt mit der Verwendung des weißen Z‘s, wie es auf den russischen Militärfahrzeugen zu sehen ist, dann bedeutet das natürlich die Befürwortung des Angriffskrieges. Das wäre strafbar, da schreiten wir auch sofort ein.“

Am Freitag hatten Niedersachsen und Bayern strafrechtliche Konsequenzen für das Verwenden des Symbols angekündigt. Auch die SPD-Fraktion im Stuttgarter Landtag sowie CDU, FDP und SPD in Nordrhein-Westfalen sprachen sich für ein Verbot des Symbols aus. Seit dem russischen Einmarsch in die Ukraine ist auf Panzern und Uniformen der Russen häufig ein weißes „Z“ zu sehen. Es ist steht für „Za Pobedu“ - „Für den Sieg“.

Krieg gegen die Ukraine: Deutschland versorgt schwer verletzte Kriegsopfer aus der Ukraine

Update vom 27. März, 18.24 Uhr: Deutschland hat nach Angaben von Gesundheitsminister Karl Lauterbach mit der Behandlung schwer verletzter Kriegsopfer aus der Ukraine begonnen. „Das sind Leute, die eine sehr intensive Versorgung benötigen und die in intensivmedizinische Einrichtungen verteilt werden müssen“, sagte der SPD-Politiker am Sonntag bei Bild TV. Lauterbach wollte nicht sagen, ob es sich um Zivilisten oder auch Soldaten handelt.

Die Menschen seien über Polen nach Deutschland gebracht worden. Hier würden sie über das sogenannte Kleeblatt-System auf die Länder verteilt. Das System sei am Wochenende mit den ersten Flügen getestet worden, auch die Finanzierung stehe, sagte Lauterbach. „Das wird jetzt mehr werden.“ Man helfe wo man könne, fügte der Minister hinzu. „Deutschland liefert nicht nur Waffen.“

Ukraine-Krieg: Kiew kauft Panzerabwehrwaffen aus Deutschland

Update vom 27. März, 17.35 Uhr: Die ukrainische Regierung hat bei einem deutschen Waffenhersteller 5100 Panzerabwehrwaffen gekauft. Das erfuhr die Deutsche Presse-Agentur aus ukrainischen Regierungskreisen. Zuvor hatten Welt und die Bild-Zeitung über den Kauf berichtet. Das für die Waffenexportkontrolle zuständige Bundeswirtschaftsministerium wollte sich auf Anfrage nicht äußern.

Hersteller der schultergestützten Waffen vom Typ RGW90 HH „Matador“ ist das Rüstungsunternehmen Dynamit Nobel Defence im nordrhein-westfälischen Burbach. Die Kosten in Höhe von 25 Millionen Euro trägt die ukrainische Regierung. 2650 der Waffen haben die Ukraine bereits am Samstag erreicht, die restlichen 2450 sollen nach ihrer Fertigstellung bis Ende Mai in wöchentlichen Tranchen geliefert werden.

Aufnahme von Ukraine-Geflüchteten: Grünen-Chef fordert nationalen Krisenstab

Update vom 27. März, 15.30 Uhr: In der Diskussion um einen nationalen Krisenstab für die Aufnahme von Geflüchteten aus der Ukraine dringt auch Grünen*-Chef Omid Nouripour auf eine Koordinierung zwischen Bund, Ländern, Kommunen und Freiwilligen. Fragen zur Registrierung, Unterbringung und Integration der Menschen müssten zügig geklärt werden. Bis Sonntag wurden laut Innenministerium 267.000 Ukraine-Flüchtlinge registriert - kamen also in eine Erstaufnahmeeinrichtung oder beantragten staatliche Hilfen.

Nouripour schlug vor, die Registrierung der Flüchtlinge solle „an Knotenpunkten erfolgen, um eine geordnete Verteilung sicherzustellen“. Auch die Frage, wie die Unterbringung und Integration der Menschen finanziert werden sollen, müsse zügig geklärt werden, sagte er dem Redaktionsnetzwerk Deutschland.

Ukraine-Krieg: Faeser stellt sich gegen Flüchtlings-Vorwurf von Merz

Ursprungsmeldung: Berlin - Der Ukraine-Krieg geht weiter, Menschen sind auf der Flucht: Deutschland sucht nach Lösungen, wie es die ankommenden Geflüchteten bestmöglich versorgen kann. Bundesinnenministerin Nancy Faeser (SPD*) lehnte nun die von der Union geforderte Registrierung aller Flüchtlinge aus der Ukraine in Deutschland ab. „Wir reden vor allem von Kindern und Frauen, die tagelang auf der Flucht sind, die in der Kälte an der polnischen Grenze ausharren mussten“, sagte die Ministerin dem Tagesspiegel. Die Flüchtlinge dürften nicht zu Kontrollen an der deutschen Grenze aufgehalten werden.

„Nur zur Klarstellung: Die Menschen haben das Recht, sich hier frei zu bewegen. Und Drittstaatsangehörige werden natürlich registriert“, betonte Faeser in dem Interview. Ukrainerinnen und Ukrainer würden registriert, sobald sie in eine Erstaufnahmeeinrichtung kommen oder staatliche Hilfe beantragen.

Deutschlands Rolle im Ukraine-Krieg: SPD-Ministerin Faeser weist Merz-Vorwurf zurück

Die SPD-Politikerin wies Vorwürfe von CDU*-Chef Friedrich Merz zurück, dass man kaum wisse, wer da eigentlich ins Land komme und wo die Menschen blieben. „Die Bundespolizei geht in die Züge, wenn sie über die Grenze kommen, und kontrolliert alle Pässe. Wer keinen Pass hat oder aus einem Drittstaat kommt, wird erfasst und registriert“, sagte Faeser der Zeitung.

„95 Prozent der Menschen, die aus der Ukraine zu uns flüchten, sind auch ukrainische Staatsangehörige“, sagte die Ministerin. Bisher gebe es keine Hinweise, dass etwa Belarus gezielt Menschen auf den Weg nach Europa schicke. Es gebe auch keine Hinweise auf mögliche Terroristen, die versuchen könnten, mit den ukrainischen Flüchtlingen nach Europa zu kommen.

Bundesaußenministerin Annalena Baerbock (Grüne, r.) und Bundesinnenministerin Nancy Faeser (SPD) verteilen Süßigkeiten an geflüchtete Kinder. © Boris Roessler/dpa

Ukraine-Krieg und die Haltung Deutschlands: Bayern erwartet strukturiertes und koordiniertes Vorgehen

Unter anderem der bayerische Innenminister Joachim Herrmann (CSU) warnte vor einer Sicherheitslücke bei der Aufnahme ukrainischer Flüchtlinge. „Es ist wichtig, dass durch erkennungsdienstliche Maßnahmen die Identifizierbarkeit der ankommenden Personen sichergestellt wird“, sagte der Vorsitzende der Innenministerkonferenz den Zeitungen der Funke Mediengruppe.

Herrmann rief die anderen Bundesländer dazu auf, dem bayerischen Beispiel zu folgen. Dort registriere die Polizei ankommende Kriegsflüchtlinge nicht nur, sondern es gebe auch erkennungsdienstliche Maßnahmen. Die Personalien würden mit den Fahndungsdatenbanken abgeglichen. „Ich erwarte auch von den anderen Bundesländern hier ein strukturiertes und koordiniertes Vorgehen“, sagte der CSU*-Politiker.

Ukraine-Krieg: Hunderttaausende Geflüchtete suchen Schutz in Deutschland

Seit Beginn des russischen Angriffs vor rund einem Monat hat allein die Bundespolizei bisher 266.975 Geflüchtete aus der Ukraine in Deutschland erfasst. Das teilte das Bundesinnenministerium am Sonntag (27. März) über Twitter mit. Überwiegend seien es Frauen, Kinder und alte Menschen. Die tatsächliche Zahl der Geflüchteten ist unbekannt, weil es keine flächendeckenden Grenzkontrollen gibt - sie dürfte deutlich höher liegen. Nicht erfasst wird außerdem, wie viele der Menschen von Deutschland aus weiterreisen in andere Staaten.

Ukrainer müssen sich auch nicht bei den deutschen Behörden registrieren, weil sie für 90 Tage visumfrei einreisen können. Erfasst werden sie bei den Behörden erst, wenn sie sich dort melden, etwa um staatliche Hilfe in Anspruch zu nehmen. (AFP/cibo/dpa) *Merkur.de ist ein Angebot von IPPEN.MEDIA.