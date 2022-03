Ukraine-Krieg: Deutsche Unabhängigkeit von Russland? Scholz sieht noch „große Baustellen“

Von: Jonas Raab

Ukraine-Krieg und die Reaktionen aus Deutschland: Klingbeil sieht den Rückhalt in Putins eigener Regierung „bröckeln“. Scholz meldet sich zu Wort. News-Ticker.

Am 24. Februar ist der Ukraine-Konflikt* eskaliert: SPD*-Chef Lars Klingbeil geht davon aus, dass sich die Ära von Russlands Präsident Wladimir Putin dem Ende zuneigt (siehe Erstmeldung).

Der deutsche Bundeskanzler Olaf Scholz* gab am Dienstag eine gemeinsame Erklärung mit der Präsidentin des Europäischen Parlaments ab (siehe Update vom 22. März, 17.41 Uhr).

Die Bundesregierung fordert die „unverzügliche Freilassung“ von Kreml-Kritiker Alexej Nawalny (siehe Update vom 22. März, 18 Uhr).

Dieser News-Ticker zu Reaktionen aus Deutschland im Ukraine-Konflikt wird fortlaufend aktualisiert. Kurz erklärte Informationen zum Hintergrund der Ukraine-Krise* finden Sie hier.

Update vom 22. März, 18 Uhr: Die Bundesregierung hat die erneute Verurteilung des Kreml-Kritikers Alexej Nawalny* scharf kritisiert. Sie sei „durch nichts zu rechtfertigen“, erklärte Regierungssprecher Steffen Hebestreit am Dienstag auf Twitter. Die Bundesregierung fordere die russischen Behörden auf, Nawalny „unverzüglich freizulassen“. Vor dem Hintergrund des russischen Angriffskriegs gegen die Ukraine fügte Hebestreit an: „Die Aggression nach außen und die Repression nach innen haben in Russland eine neue Dimension erreicht.“

Nawalny war im vergangenen Jahr bereits zu einer zweieinhalbjährigen Haftstrafe wegen Betrugs verurteilt worden. Der prominente Kritiker von Russlands Präsident Wladimir Putin erhielt am Dienstag in einem weiteren umstrittenen Verfahren neun Jahre Haft wegen Veruntreuung sowie Missachtung des Gerichts. Seine Haftbedingungen werden nun nochmals verschärft.

Ukraine-Krieg: EU-Parlaments-Chefin Metsola trifft Steinmeier - der später Corona-positiv ist

Update vom 22. März, 17.46 Uhr: Während ihres Pressetermins mit Bundeskanzler Olaf Scholz bestätigte die Präsidentin des Europäischen Parlaments, Roberta Metsola, auch ein Treffen mit Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier. Kurz zuvor wurde bekannt, dass sich der 66-Jährige mit dem Coronavirus infiziert hat*. Details zum Treffen und zu möglichen Corona-Folgen gab Metsola nicht preis.

Update vom 22. März, 17.41 Uhr: Vor dem Gespräch von Bundeskanzler Olaf Scholz und der Präsidentin des Europäischen Parlaments, Roberta Metsola, über den Ukraine-Krieg haben die beiden ein kurzes Pressestatement abgegeben. Europa habe sich durch den russischen Angriffskrieg auf die Ukraine verändert, erklärte Scholz am frühen Dienstabend. Die enge Abstimmung der Staaten sei deshalb zentral, erklärt der Bundeskanzler mit Blick auf den Gipfel der sieben führenden Industriestaaten (G7) am kommenden Donnerstag, den Scholz einberufen hatte.

„Zeitenwende“ wegen Ukraine-Krieg: Bundeskanzler Scholz erneuert Friedensforderung an Putin

„Der Krieg in der Ukraine bedeutet eine Zeitenwende. Wir haben uns viel vorgenommen als Europäische Union“, sagte Kanzler Scholz in der gemeinsamen Presserunde mit Metsola. Ein Waffenstillstand sei aufgrund des umfassenden Leids unumgänglich: „Wir fordern Putin auf, die Kampfhandlung umgehend einzustellen.“

Ukraine-Krieg: EU-Parlaments-Chefin Metsola kündigt weitere Sanktionen gegen Russland an

Im Gespräch zwischen Scholz und Metsola solle es unter anderem darum gehen, wie man die Ukraine unterstützten und Kriegsflüchtlinge innerhalb der EU koordinieren könne. Metsola sprach von der „größten Flüchtlingsbewegung seit dem Zweiten Weltkrieg“. „Die Menschen haben die Herzen für unsere Miteuropäer geöffnet“, erklärte die Präsidentin des Europäischen Parlaments.

Roberta Metsola, Präsidentin des Europäischen Parlaments, und Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD) sprechen während einer gemeinsamen Erklärung im Kanzleramt zu Vertretern der Presse. © picture alliance/dpa/Reuters/Pool | Michele Tantussi

Metsola forderte von Deutschland als größtem EU-Land weiterhin ein pro-europäisches Vorangehen im eskalierten Ukraine-Konflikt. Sie bezeichnete die „nie dagewesenen Sanktionen“ gegen Russland und seine Oligarchen als den richtigen Weg. Dieser Krieg habe einen riesigen Preis, den sich Putin gar nicht vorstellen könne, sagte Metsola. „Aber wir können noch mehr machen.“

In Energiefragen müsse sich die EU resilienter und unabhängiger aufstellen, erklärten Scholz und Metsola unisono. Ein Energieembargo schlossen sie allerdings aus. Die Position der Bundesregierung sei unverändert, sagte Scholz. Trotzdem arbeite man mit Hochdruck daran, schnell von Russland unabhängig zu werden. „Aber das gibt es noch große Baustellen.“

Ukraine-Krieg: Scholz und EU-Parlaments-Chefin Metsola geben gemeinsames Statement ab

Erstmeldung vom 22. März: Berlin - Die Präsidentin des Europäischen Parlaments, Roberta Metsola, ist in Berlin zu Gast. Es geht einmal mehr um Deutschlands Reaktionen auf den russischen Angriffskrieg in der Ukraine*. Am Dienstagvormittag (22. März) traf Metsola erst den deutschen Bundespräsidenten Frank-Walter Steinmeier im Schloss Bellevue zu einem Gespräch, bevor sie sich am frühen Nachmittag mit Außenministerin Annalena Baerbock im Auswärtigen Amt unterredete. Um 17 Uhr werden Metsola und Bundeskanzler Olaf Scholz öffentliche Statements zum Ukraine-Krieg abgeben.

Der Pressetermin wird unter anderem auch deshalb mit Spannung erwartet, weil CDU*-Chef Friedrich Merz dem Bundeskanzler am vergangenen Freitag (18. März) wochenlanges Schweigen zur Ukraine-Krise* vorgeworfen hatte. „Es reicht nicht aus, einmal an einem spektakulären Sonntagmorgen eine gute Regierungserklärung zu halten“, sagte der CDU-Vorsitzende auf einer Wahlkampfveranstaltung in Neumünster in Anspielung auf die Regierungserklärung von Scholz Ende Februar im Bundestag. Da müsse mehr kommen.

Ukraine-Krieg: CDU-Chef Merz kritisiert Bundeskanzler Scholz für Funkstille

„Seit der Regierungserklärung schweigt er mal wieder“, kritisierte Merz. Manchmal habe er das Gefühl, Scholz verwechsele das Kanzleramt mit einem Trappistenkloster. Er habe „kein Schweigegelübde“ abgegeben, so der CDU-Chef.

Auch SPD-Chef Lars Klingbeil* äußerte sich im Vorfeld von Scholz‘ Pressetermin zum Ukraine-Krieg. Er gehe davon aus, dass sich die Ära von Russlands Präsident Wladimir Putin* dem Ende zuneigt, erklärte der SPD- Bundesvorsitzende im Interview mit dem TV-Kanal Bild Live: „Ich glaube, dass dieser Krieg das Ende von Putin eingeläutet hat“, sagte Klingbeil. Nach vier Wochen Krieg in der Ukraine fange der Rückhalt in Putins eigener Regierung an „zu bröckeln“.

SDP-Chef Lars Klingbeil und Bundeskanzler Olaf Scholz geben Statements zum Ukraine-Krieg ab. © picture alliance/dpa | Kay Nietfeld

Deutschlands Reaktionen im Ukraine-Krieg: SPD-Chef Klingbeil glaubt an baldiges Ende der Ära Putin

„Die politischen Prozesse in Russland werden sehr schnell an Dynamik gewinnen, wenn Putin in Frage gestellt wird“, sagte Klingbeil weiter. „Er führt sein Land gerade ins Unglück“, so die Schlussfolgerung des SPD-Chefs.

Der SPD-Vorsitzende schloss eine spätere Normalisierung der Beziehungen zu einem von Putin geführten Russland* aus: „Was ich nicht sehe ist, dass wir irgendwann wieder in einem normalen Verhältnis mit Wladimir Putin an Tischen sitzen werden“, sagte er. „Diese Zeit ist vorbei!“ Er hoffe, dass die politische Zukunft Putins „sehr schnell zu Ende geht“. (jo/dpa) *Merkur.de ist ein Angebot von IPPEN.MEDIA