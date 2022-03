Ukraine-Krieg: Scholz drängt Putin - CDU macht Druck auf Ampel wegen Geflüchteten

Von: Andreas Schmid

Olaf Scholz fordert von Wladimir Putin ein sofortiges Ende des Ukraine-Kriegs. Alle Informationen zu den deutschen Reaktionen zum Ukraine-Konflikt im News-Ticker.

Bundeskanzler Olaf Scholz* fordert von Russland-Präsident Wladimir Putin* ein sofortiges Ende des Ukraine-Kriegs.

Ukraines Präsident Wolodymyr Selenskyj* wird im Deutschen Bundestag sprechen.

Die CDU fordert ein stärkeres Engagement bei Geflüchteten.

Dieser News-Ticker zu den deutschen Reaktionen zum Ukraine-Krieg wird fortlaufend aktualisiert.

Berlin/Ankara - Die Bundesregierung setzt im eskalierten Ukraine-Konflikt* weiterhin auf Diplomatie. „Halten Sie inne“, appellierte Bundeskanzler Olaf Scholz am Montag in Richtung Russland-Präsident Wladimir Putin. „Es kann nur eine diplomatische Lösung geben.“ Ist das im Ukraine-Krieg tatsächlich realistisch?

Ukraine-Krieg: Scholz fordert sofortigen Waffenstillstand - Türkei als Vermittler?

Bei einem Staatsbesuch mit dem türkischen Präsidenten Recep Tayyip Erdogan forderte Scholz erneut einen sofortigen Waffenstillstand im Ukraine-Krieg: „Mit jedem Tag, mit jeder Bombe entfernt sich Putin mehr aus dem Kreis der Weltgemeinschaft.“

Geht es nach Scholz, kann Erdogan als einflussreicher Krisendiplomat zum Ende des Ukraine-Kriegs beitragen. Mit der Türkei als Nato-Partner werde in dem Konflikt eng kooperiert. „Wir müssen dafür Sorge tragen, dass jetzt auch bald Ergebnisse erzielt werden, die einen Waffenstillstand ermöglichen“, betonte Scholz. Ankara habe sich klar gegen den Krieg Russlands ausgesprochen und auch Waffen geliefert, sagte der Bundeskanzler.

Bundeskanzler Olaf Scholz ist für Gespräche mit dem türkischen Präsidenten Recep Tayyip Erdogan nach Ankara gereist. © Michael Kappeler/dpa

Ukraine-Krieg: Mehr Waffenlieferungen durch Deutschland?

Waffenlieferungen des Westens bleiben aber nach wie vor ein Konfliktthema. Panzerfäuste, Luftabwehrraketen, gepanzerte Fahrzeuge und mehr als 20.000 Helme: Die deutsche Rüstungshilfe für die Ukraine läuft. In Kiew erwartet man allerdings noch mehr. Mögliche weitere Waffenlieferungen werden wohl auch am Donnerstag Thema sein. Dann will Ukraines Präsident Wolodymyr Selenskyj im Deutschen Bundestag sprechen. Er wird per Video zugeschaltet sein.

Die US-Regierung will den ukrainischen Streitkräften derweil vor allem Luftabwehrsysteme zukommen lassen. Das sei momentan „der Fokus“, sagte der nationale Sicherheitsberater Jake Sullivan am Sonntag dem TV-Sender CNN. Kampfflugzeuge wollten die USA nicht schicken, um eine direkte Konfrontation mit Russland zu vermeiden. US-Präsident Joe Biden hatte erst am Samstag weitere 200 Millionen Dollar für Waffenlieferungen bewilligt.

Ukraine-Krieg: CDU macht Druck auf Bund wegen Ukraine-Geflüchteten

Ein brisantes Thema bleibt derweil auch die Zahl der Geflüchteten aus der Ukraine. Die CDU fordert vom Bund ein stärkeres Engagement bei der Aufnahme von Kriegsflüchtlingen. Es sei zwingend erforderlich, dass der Bund seiner Verantwortung gerecht werde und die Aufnahme besser organisiere, sagte CDU-Generalsekretär Mario Czaja am Montag nach einem Besuch im Ankunftszentrum am Berliner Hauptbahnhof. Bisher überlasse das Innenministerium die Arbeit dort engagierten ehrenamtlichen Helfern, die Aufgaben bei der Erstaufnahme aufopferungsvoll erledigten.

Gebraucht werde eine bessere Koordinierung zwischen Bund, Ländern und Kommunen, sagte Czaja. Die Union werde die Unterbringung und Versorgung der Geflüchteten in dieser Woche zu einem zentralen Thema bei der Regierungsbefragung im Bundestag machen und auch eine Aktuelle Stunde dazu beantragen. Wichtig seien unter anderem ein besserer Schutz der geflüchteten Frauen und Kinder.