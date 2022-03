Selenskyj wendet sich mit Putin-Warnung an Deutsche - „Weil Ihr Leben auch davon abhängt“

Von: Kathrin Reikowski

Der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj hat sich mit eindringlichen Worten an Deutschland gewandt. © Uncredited/Ukrainian Presidential Press Office/AP/dpa

Ukraine-Krieg und die Reaktionen aus Deutschland: Selenskyj wendet sich an das deutsche Volk. Die Union fordert einen Bund-Länder-Gipfel zur Situation der Flüchtenden.

Seit 24. Februar ist der Ukraine-Konflikt* eskaliert: Russland beschießt Ziele in der Ukraine*.

Der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj* wendet sich nun mit einem dringlichen Appell an die Deutschen.

Dieser News-Ticker zu Reaktionen aus Deutschland im Ukraine-Krieg wird fortlaufend aktualisiert. Kurz erklärte Informationen zum Hintergrund der Ukraine-Krise* finden Sie hier.

Update vom 21. März, 12.45 Uhr: Bundesaußenministerin Annalena Baerbock erwartet zahlreiche weitere Kriegsgeflüchtete aus der Ukraine. „Ich glaube, wir müssen uns sehr bewusst machen, dass bereits über drei Millionen Menschen geflohen sind, dass aber viele, viele weitere Millionen Menschen fliehen werden“, sagte sie am Montag am Rande von EU-Beratungen mit Kolleginnen und Kollegen aus den anderen EU-Staaten in Brüssel. Die Schätzungen gingen nun dahin, dass acht Millionen Geflüchtete aufgenommen werden müssten.

In den ersten Tagen des Krieges seien vor allem diejenigen geflohen, die über ein Auto verfügten oder Verwandtschaft in anderen europäischen Ländern hätten, erklärte Baerbock am Montag. Mit Zunahme der Brutalität des russischen Krieges würden aber nun weitere Menschen kommen, „die in Europa niemanden haben, die überhaupt nichts mitnehmen konnten“.

Aus Sicht von Baerbock machen es die Entwicklungen notwendig, die Menschen in ganz Europa zu verteilen. „Wir müssen von der Außengrenze direkt in europäische Länder verteilen. Jeder muss Geflüchtete aufnehmen“, sagte sie und schlug eine „eine solidarische Luftbrücke“ vor. Die Zahl pro Land werde „in die Hunderttausende“ gehen müssen. Zusätzlich sollte auch über den Atlantik verteilt werden.

Deutschland im Ukraine-Konflikt: Selenskyj wendet sich an Bundesbürger - „weil Ihr Leben auch davon abhängt“

Erstmeldung vom 21. März, 12.35 Uhr: Berlin/Kiew: Mitten im Ukraine-Krieg* hat sich der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj mit eindringlichen Worten an die Bundesbürger gewandt. „Wir haben eurer Politiker gewarnt, dass es gefährlich ist, wenn Moskau entscheidet, ob Sie Gas haben und wie viel es kostet. Wir haben gesagt, dass Sanktionen nötig sind, um diesen Krieg von Anfang an zu verhindern“, zitiert der Kyiv Independent Selenskyj auf Twitter.

Der ukrainische Präsident warnte: „Wenn russische Raketen 20 Kilometer von der Nato-Grenze einschlagen, wenn Russland direkt auf unsere Atomkraftwerke feuert, dann muss endlich jedem Einzelnen klar werden, dass man der Ukraine zuhören muss.“

Reaktionen aus Deutschland auf den Ukraine-Krieg: „... weil ihr Leben auch davon abhängt“

„Sie müssen uns unterstützen, weil Ihr Leben auch davon abhängt. Zahlen Sie nicht in die russische Militärmaschinerie ein, keinen einzelnen Euro für die Besatzer.“ „Schließen Sie all Ihre Häfen für Sie, kaufen Sie keine Produkte, geben Sie russische Energiequellen auf. Zwingen Sie Russland, die Ukraine zu verlassen“, beendete Selenskyj seinen Appell mit eindringlichen Worten.

Russland hat unterdessen davor gewarnt, sein Erdöl mit einem Embargo zu belegen. „Ein solches Embargo hätte sehr schwere Folgen für den Weltölmarkt, verhängnisvolle Folgen für den europäischen Energiemarkt“, sagte Kreml-Sprecher Dmitri Peskow in Moskau. Er warnte, ein Embargo auf russisches Öl würde „die ganze Welt treffen“.

Ukraine-Krieg/Reaktionen in Deutschland: Bislang 225.360 Menschen aus der Ukraine angekommen

Stand Montagmorgen sind seit Beginn des Ukraine-Kriegs in Deutschland mindestens 225.360 Menschen aus der Ukraine angekommen. Das sagte ein Sprecher des Bundesinnenministeriums auf Basis von Zahlen der Bundespolizei. Da es aktuell aber kaum Grenzkontrollen gibt und Ukrainer visumsfrei einreisen können, liegen die Zahlen aber wahrscheinlich deutlich darüber.

Der Parlamentarische Geschäftsführer der Unionsfraktion im Bundestag, Thorsten Frei (CDU), forderte nun von Bundesinnenministerin Nancy Faeser (SPD) eine Initiative zur schnellstmöglichen Einberufung eines Bund-Länder-Spitzentreffens. Die Länder richteten Aufnahmezentren ein, vor allen Dingen würden zivilgesellschaftliche Gruppen handeln. „Deren Geduld darf auch nicht überstrapaziert werden.“ Nötig sei eine angemessene Verteilung der Flüchtenden in ganz Deutschland.

Frei schloss sich der Forderung von Außenministerin Annalena Baerbock (Grüne) an, die sich für eine internationale Verteilung von Flüchtlingen aus Nachbarländern der Ukraine wie Polen oder Moldau stark gemacht hatte. „Wir sind gut beraten, auch einen Beitrag zur Entlastung dieser Länder zu leisten, damit deren Möglichkeiten nicht überstrapaziert werden", sagte er. Deutschlands Rolle im Ukraine-Konflikt wurde auch bei Anne Will diskutiert. (dpa/kat)