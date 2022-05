Die EU kauft kein russisches Öl mehr, doch die Märkte bleiben gelassen – Putins nächste Schlappe

Von: Georg Anastasiadis

Georg Anastasiadis (kleines Foto, re.) kommentiert die wachsenden Schwierigkeiten für die Autokraten Putin und Xi. © Ramil Sitdikov/Pool Sputnik Kremlin/dpa/Kaus Haag

Russland wankt militärisch, das von Corona geplagte China wirtschaftlich. Mit ihrem sechsten Sanktionspaket und dem Öl-Embargo erhöht die EU den Druck weiter. Die Anti-Putin-Allianz kommt mit ihrer geopolitischen Energiewende voran. Ein Kommentar von Georg Anastasiadis.

Europa einigt sich im Grundsatz auf ein Ölembargo gegen Russland – doch an den Märkten explodiert der Preis für das schwarze Gold nicht etwa, sondern er fällt. Wie ist das möglich? Nun, Europas enorme Anstrengungen, sich aus Putins Energie-Schwitzkasten zu befreien, waren effektiver als vor zwei Monaten noch gedacht. Europas Versorgung mit Kohle und Öl (nicht mit Gas) ist auch ohne Lieferungen aus Russland gesichert. China hat dabei unfreiwillig geholfen: Das Riesenreich steckt wegen seiner fatalen Coronapolitik in einer dramatischen Lockdownkrise, die seine Wirtschaft ruiniert und den globalen Energiehunger dämpft. Für das bis zum Hals in Schwierigkeiten steckende Pekinger Regime wird Putins Krieg immer mehr zur Belastung, weil er die wirtschaftliche Entwicklung zusätzlich hemmt.

Ukaine-Krieg: Putin hat sich in der Einheit des Westens getäuscht

Für den Kreml sind das schlechte Nachrichten. Die nächsten. Putin hat die Heimatliebe und den Widerstand der Ukrainer unter- und die Schlagkraft des eigenen Militärs überschätzt, er hat sich in der Einheit des Westens getäuscht und auch in dessen Entschlossenheit, sich seiner Aggression entgegenzustellen. Außenministerin Annalena Baerbock hat, ermutigt durch Europas Vorankommen bei der geopolitischen Energiewende, die westlichen Kriegsziele nun ergänzt: Es gehe jetzt auch darum, Putin so zu schwächen, dass dieser künftig keine Angriffskriege mehr führen kann. Anders als die Unterzeichner der Künstler-Resolution, die die Ukrainer zur Kapitulation auffordern, hat Baerbock verstanden, dass ein Sieg Putins Deutschlands Sicherheit viel mehr bedroht als das Standhalten der Verteidiger, weil er die Tür öffnen würde zu weiteren Überfällen, womöglich auch auf Nato-Gebiet. Um Putin in Schach zu halten, braucht es kurzfristig Waffen. Auf längere Sicht helfen Sanktionen, weil sie Russlands Kriegskassen leeren. Das sechste EU-Sanktionspaket kommt zur richtigen Zeit.