Russlands Winter-Offensive wohl endgültig gescheitert

Russlands Winteroffensive in der Ukraine scheint gescheitert. Das hat zur Folge, dass Wladimir Putin wohl erneut Personal austauscht.

Moskau – Nach Angaben des britischen Verteidigungsministeriums ist es „immer offensichtlicher“, dass Russlands Winteroffensive in der Ukraine „gescheitert“ ist. Berichten zufolge haben russische Truppen in den letzten Monaten bei Angriffen in der östlichen Donbass-Region, insbesondere in der symbolisch wichtigen Stadt Bachmut, Zehntausende von Verlusten erlitten.

Wladimir Putins Generäle stehen unter wachsendem Druck, einen Sieg zu erzielen, nachdem die Ukraine im September und November 2022 Siege um Charkiw und Cherson errungen hatte. Es wird weithin angenommen, dass die ukrainische Armee Kräfte für eine kommende Gegenoffensive mobilisiert, berichtet Newsweek. So profitiere Kiew von westlichen Waffenlieferungen.

Putin tauscht Personal im Ukraine-Krieg aus

Der neueste Lagebericht des britischen Verteidigungsministeriums, der am Samstag veröffentlicht wurde, hat nun Moskaus Fortschritte seit Januar zusammengefasst. Seit diesem Zeitpunkt hatte General Waleri Gerassimow die Führung übernommen und Sergei Surowikin ersetzt. Darin heißt es: „Am 11. Januar 2023 übernahm der Chef des Generalstabs der Russischen Föderation, General Waleri Gerassimow, persönlich das Kommando über die ‚besondere Militäroperation‘ in der Ukraine.“

Und weiter: „Gerassimow Amtszeit war geprägt von dem Versuch, eine allgemeine Winteroffensive zu starten, um die russische Kontrolle über die gesamte Donbass-Region auszudehnen. Achtzig Tage später wird immer deutlicher, dass dieses Projekt gescheitert ist.“ Als Frist für die Einnahme des Donbass nennt der Bericht den 31. März. Den russischen Angriff auf Bachmut hatten reguläre russische Truppen und die Wagner Gruppe durchgeführt. Viele Soldaten wurden aus dem Gefängnis rekrutiert.

Putin zahlt hohen Preis in Form von Verlusten im Ukraine-Russland-Krieg

„Auf mehreren Achsen entlang der Donbas-Front haben die russischen Streitkräfte nur geringe Fortschritte erzielt, aber dies zu einem hohen Preis von Zehntausenden von Verlusten. Ihre vorübergehende Überlegenheit aus der ‚Teilmobilisierung‘ im Herbst ist weitgehend verschwendet“, heißt es weiter in dem Lagebericht. Demnach könnte die Gegenoffensive der Ukraine am 16. April beginnen.

Auch der Focus berichtet darüber, dass Putin zunehmend die Kontrolle in der Region verloren habe. Berichten zufolge sind die Bemühungen Russlands um eine stärkere Kontrolle der Donbass-Region in der Ostukraine gescheitert, wie sowohl ukrainische als auch westliche Quellen bestätigen. Putin soll zunehmend verzweifelt sein. (mse)

