Eskalation im Schwarzen Meer: Ukraine zielt auf Kriegsschiffe – dann taucht Drohne über Moskau auf

Von: Stefan Krieger

Die Ukraine kann schon bald mit Lieferungen von F-16-Kampfbombern rechnen. Über Moskau wird eine ukrainische Kampfdrohne abgeschossen. Der News-Ticker.

Ukrainische Drohne über Moskau : Kreml meldet Abschuss

über : Kreml meldet Abschuss USA stimmt zu: Dänemark und Niederlande sollen F-16 schnell weitergeben können

stimmt zu: Dänemark und Niederlande sollen F-16 schnell weitergeben können Die hier verarbeiteten Informationen stammen von internationalen Medien und Nachrichtenagenturen, aber auch von den Kriegsparteien Russland, der Ukraine und ihren Verbündeten. Insbesondere die Angaben zu Verlusten der beteiligten Armeen im Ukraine-Krieg lassen sich nicht unabhängig überprüfen.

Update vom 18. August, 8.40 Uhr: Stunden vor dem Angriff auf Moskau vereitelte Russland einen ukrainischen Drohnenangriff auf seine Kriegsschiffe im Schwarzen Meer. Dies berichtet die Nachrichtenagentur AFP.



Nach Angaben des russischen Verteidigungsministeriums wurde demnach die Drohne am späten Donnerstagabend von Patrouillenschiffen der Marine 237 Kilometer südwestlich von Sewastopol – dem Stützpunkt der Schwarzmeerflotte auf der von Moskau annektierten Halbinsel Krim – zerstört.



Die Angriffe von beiden Seiten sind im Schwarzen Meer eskaliert, seit Russland aus einer Vereinbarung ausgestiegen ist, die den sicheren Export ukrainischen Getreides durch den Schifffahrtsknotenpunkt ermöglicht hatte.

Ukrainische Drohne über Moskau: Kreml meldet Abschuss

Update vom 18. August, 7.00 Uhr: Eine ukrainische Drohne hat nach russischen Angaben ein Gebäude im Zentrum Moskaus beschädigt. „Gegen 04.00 Uhr morgens Moskauer Zeit hat das Kiewer Regime einen weiteren Terroranschlag mit einem unbemannten Luftfahrzeug auf Objekte in Moskau und der Region Moskau verübt“, teilte das Verteidigungsministerium mit. Verletzte habe es nicht gegeben. Ein Reuters-Mitarbeiter berichtete, er habe eine starke Explosion gehört. Auf Bildern ist zu sehen, wie Arbeiter und Rettungskräfte das Dach des nicht bewohnten Gebäudes untersuchen.

Eine ukrainische Drohne hat nach russischen Angaben ein Gebäude im Zentrum Moskaus beschädigt. © IMAGO/Ilya Lazarev

Den Angaben zufolge wurde die Drohne zerstört, ihre Trümmer seien auf ein Gebäude im Expo Center gefallen. Der Komplex umfasst Ausstellungspavillons sowie Mehrzweckhallen und liegt weniger als fünf Kilometer vom Kreml entfernt. Der Flugverkehr auf den vier großen Flughäfen rund um die Hauptstadt - Wnukowo, Domodedowo, Scheremetjewo und Schukowski - wurde kurzzeitig unterbrochen.

Ukraine-Krieg: Dänemark und Niederlande sollen F-16 schnell weitergeben können

Erstmeldung: Kiew – Die US-Regierung kündigte an, Dänemark und den Niederlanden eine schnelle Weitergabe von F-16-Jets an die Ukraine zu ermöglichen. Man habe den beiden Ländern formal zugesichert, dass Anträge auf Genehmigung so beschleunigt würden, dass die Kampfjets an Kiew geliefert werden könnten, sobald die Ausbildung der ukrainischen Piloten und Techniker abgeschlossen sei. Dies bestätigte ein Sprecher des US-Außenministeriums der Deutschen Presse-Agentur in Washington. Die USA müssen die Übergabe der Militärjets an die Ukraine genehmigen, weil die Maschinen von der US-Firma Lockheed Martin gebaut werden und sensible Technologie an Bord haben. Deshalb hat Washington auch ein Mitspracherecht dabei, wer daran ausgebildet wird.

Litauen schließt zwei Grenzübergänge zu Belarus

Als Reaktion auf die Präsenz russischer Wagner-Söldner in Belarus hat Litauen zwei seiner sechs Grenzübergänge zum Nachbarland vorübergehend geschlossen. Auf Beschluss der Regierung des baltischen EU- und Nato-Landes sind von Freitag an die beiden Kontrollpunkte Sumskas und Tverecius bis auf Weiteres dicht. Nach Angaben des Innenministeriums sollten dort Betonblöcke und Stacheldrahtrollen errichtet werden. Die anderen vier Grenzübergänge zum autoritär regierten Belarus sollen geöffnet bleiben. (Mit Agenturen)