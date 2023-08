Drohnen Marke Eigenbau: Ukrainischer Experte mit schweren Vorwürfen an eigener Regierung

Ukraine-Krieg

Im Ukraine-Krieg kommen auf beiden Seiten mehr und mehr Drohnen zum Einsatz und könnten in den Augen eines Experten den Krieg entscheiden. Doch es gibt ein Problem.

Kiew – Im Gespräch mit dem britischen The Guardian berichtet ein Spezialist für Kamikaze-Drohnen, der für die Armee der Ukraine im Einsatz ist, von großen Erfolgen und davon, dass der Ukraine-Krieg „mit Drohnen gewonnen werden“ kann. Gleichzeitig äußert er allerdings auch heftige Kritik an der Arbeit der ukrainischen Regierung, die ihren Leuten nicht genügend Material zur Verfügung stelle – während Verteidigungsminister Oleksij Resnikow anderes behauptet.

Dieser hatte nach einem Bericht der ukrainischen Nachrichtenagentur Ukrinform etwa Anfang vergangener Woche groß angekündigt, das zehnte Modell in der Ukraine entwickelter FPV-Drohnen werde zeitnah für ukrainische Soldaten zur Verfügung stehen und in größeren Kapazitäten produziert werden. FPV-Drohnen, mit vollem Namen „First Person View“-Drohnen sind Fluggeräte, die ein Kamerabild in Echtzeit an eine VR-Brille übertragen, was ihre Bedienung auch über große Entfernungen ermöglicht.

Improvisierte Kamikaze-Drohnen: Drohnen-Experte mit heftiger Kritik an Regierung und Industrie

Laut dem Drohnen-Experten, den die britische Publikation nur beim Vornamen Oleksandr nennt, haben jedoch weder er noch seine Kollegen so eine Drohne vom Verteidigungsministerium zu sehen bekommen. Stattdessen setzten sie Geräte ein, deren Komponenten über Spendengelder finanziert und hauptsächlich aus China bestellt würden. Zwei Freunde, die „im 24. Stock eines Wohnblocks in Kiew wohnen“ bauten die Geräte, mit denen er später an den Fronten des Ukraine-Kriegs russische Kriegsausrüstung zerstöre, in ihrer Wohnung selbst zusammen. Oleksandr ist nicht als Soldat bei den ukrainischen Streitkräften beschäftigt, sagt er, sondern biete seine Dienstleistung und Drohnen den Einheiten an, die ihn gebrauchen können.

Für die improvisierten Geräte sind die Erfolgszahlen, die der Ukrainer dem Reporter des Guardian präsentiert, beachtlich: Fünf zerstörte Kampfpanzer, weitere fünf Schützenpanzer, ein Truppentransport-Fahrzeug, ein Spähpanzer und zwei gepanzerte Mehrzweck-Transporter stehen in der Liste von russischem Kriegsgerät, an dessen Zerstörung er beteiligt gewesen sein will. Für einige der Angriffe zeigt der Mann, der vor dem Krieg im Bereich IT gearbeitet hat, zum Beweis Videomaterial der russischen Verluste und erzählt, dass er zumindest noch niemanden getroffen hat, der mehr russisches Kriegsgerät außer Gefecht gesetzt hätte. Und all das während er zwischen 400 Metern und 5,5 Kilometern von seiner Drohne entfernt ist. Seinen Job vergleicht er mit einem „Computerspiel“.

Drohnen im Ukraine-Krieg: Erfolgreiche Angriffe auch auf mehrere Schiffe

Und auch wenn er im Krieg auf der Seite der Ukraine kämpft, hat er von den Mächtigen seines Landes keine besonders hohe Meinung – das beginne bei der Verfügbarkeit der versprochenen Drohnen aus ukrainischer Herstellung, und ende bei ihrem Preis, der mit 650 US-Dollar so hoch angesetzt sei, dass Oleksandr sich sicher ist, dass reiche Geschäftsleute daraus Profit schlagen. Um sich gegen Russland zu behaupten, wo Drohnen in rauen Mengen hergestellt würden, reichten die bisherigen Anstrengungen seiner Regierung wohl kaum, findet der Drohnen-Experte, der sich sein Handwerk seit Kriegsbeginn selbst beigebracht hat.

Zahlreichen Medienberichten zufolge zählen Drohnen inzwischen zur wichtigsten Kriegsausrüstung im Ukraine-Krieg und werden nicht nur vonseiten der ukrainischen Armee eingesetzt, sondern auch von Widerstandskämpfern, die für dieselbe Sache kämpfen. Von ihnen gehen auch immer wieder kleinere Angriffe auf Russland aus, mit denen Druck gegen die Kriegsabsichten von Machthaber Wladimir Putin aufgebaut werden soll. Vergangene Woche berichtete das ukrainische Militär außerdem von erfolgreichen Drohnenangriffen auf ein russisches Kriegsschiff vorm russischen Schwarzmeerhafen Noworossijsk sowie ein Tanker unweit der Krim, das russische Truppen beliefern sollte. (saka)

