Großer Durchbruch bei ukrainischer Gegenoffensive lässt auf sich warten

Von: Jacob von Sass

Seit ein paar Tagen läuft die Gegenoffensive des ukrainischen Militärs. Es liefert sich erbitterte Kämpfe gegen die russischen Soldaten.

Donezk – Seit ein paar Tagen läuft laut dem ukrainischen Präsidenten Wolodymyr Selenskyj die groß angekündigte Gegenoffensive der Ukraine gegen seinen Besatzer Russland. Hierbei treffen die heimischen Streitkräfte nach Angaben der Regierung aus Kiew immer wieder auf starken Widerstand von Wladimir Putins Truppen. Trotzdem sollen mittlerweile sieben Dörfer in der Region Donezk zurückerobert worden sein, die seit Beginn des Ukraine-Krieges im vergangenen Jahr von russischen Truppen besetzt waren.

Nach eigenen Angaben erzielt die Ukraine bei ihrer laufenden Gegenoffensive jeden Tag kleinere Geländegewinne. Im östlichen Gebiet Donezk sei die ukrainische Armee an verschiedenen Stellen um 200 bis 250 Meter vorgerückt, teilte Vize-Verteidigungsministerin Hanna Maljar am 13. Juni auf Telegram mit. In der Nähe der südlichen Hafenstadt Berdjansk habe sie eine Fläche von insgesamt drei Quadratkilometern befreit. Am Tag zuvor hatte Maljar geschrieben, dass der Vormarsch der Truppen in den Gebieten Donezk und Tawrijsk 6,5 Kilometer betrage. Die Fläche des unter Kontrolle genommenen Gebiets betrage 90 Quadratkilometer.“ Außerdem hätten die Ukrainer 16 Quadratkilometer in der Region Bachmut eingenommen.

Ein ukrainischer Soldat feuert in der Region Donezk eine Rakete ab. Russland musste erneut schwere Verluste hinnehmen. © Anatolii Stepanov/AFP

Großer Durchbruch bei ukrainischer Gegenoffensive lässt auf sich warten: Russen zerstören Panzer

Dennoch läuft die Gegenoffensive nicht an allen Fronten gut. So zerstörte das russische Militär wohl kürzlich den ersten Leopard-2-Panzer aus Deutschland. Die amerikanische Denkfabrik Institute for the Study of War kommentierte die aktuelle Situation im Kriegsgebiet wie folgt: „Die ukrainischen Streitkräfte haben mehrere Städte befreit, aber Behauptungen über einen ukrainischen ‚Durchbruch‘ sind zu diesem Zeitpunkt verfrüht.“

Weiter schrieb die Denkfabrik: „Das russische Militär ist nach wie vor gefährlich, und die ukrainischen Streitkräfte stehen sicherlich vor einem harten Kampf, aber die Ukraine hat noch nicht den größten Teil ihrer Gegenoffensivkräfte eingesetzt, und die russische Verteidigung ist nicht in allen Sektoren der Frontlinie gleich stark.“ So sei es nicht überraschend, dass die Ukrainer in Anbetracht der starken russischen Verteidigungslinien im Süden und Osten des Landes Verluste hinnehmen mussten. (Jakob von Sass)