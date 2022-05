Duterte kritisiert Putin erstmals scharf - „Ich töte nur Kriminelle, keine Kinder und Ältere“

Von: Bedrettin Bölükbasi

Der philippinische Präsident Rodrigo Duterte schoss überraschend gegen den russischen Machthaber Wladimir Putin wegen seinem Angriffskrieg in der Ukraine

Der Ukraine-Krieg führt nun auch zu Kritik unter Putins Freunden. Der philippinische Präsident Duterte rügte den Kreml-Chef wegen des Angriffskriegs.

München/Manila - Im Ukraine-Konflikt nehmen die heftigen Zusammenstöße zwischen dem ukrainischen Militär und den Truppen des russischen Machthabers Wladimir Putin kein Ende. Angriffe im östlichen Donbass, wo Russland nach ukrainischen Angaben versucht, „alles Lebende zu eliminieren“, breiten sich zunehmend aus. Diese Karte zeigt, wo der Ukraine-Krieg wütet.

Bislang wurde die Invasion der Ukraine vor allem im Westen aufs Schärfste kritisiert und verurteilt. Kritik in Putins Freundeskreis unter den Staatschefs blieb dagegen aus. Doch nun kamen überraschende Töne von einer unerwarteten Person: dem philippinischen Präsidenten Rodrigo Duterte. Er widersprach der russischen Darstellung, dass es sich bei dem Krieg in der Ukraine um eine reine „militärische Spezialoperation“ handelt.

Ukraine-Russland-Krieg: Putins Angriff gerät in Dutertes Kritik - „Kontrolliere deine Soldaten, sie laufen Amok“

Der scheidende philippinische Präsident Duterte kritisierte den russischen Staatschef erstmals öffentlich in einer im Fernsehen übertragenen Kabinettssitzung. Hintergrund ist dabei der Krieg in der Ukraine. Obwohl es ihm nicht um eine persönliche Verurteilung von Putin gehe, handle es sich hier keineswegs um eine „militärische Spezialoperation“, sondern um einen „vollen Krieg gegen eine souveräne Nation“, wurde Duterte von der Nachrichtenagentur Associated Press (AP) zitiert.

Er widersprach zudem der Art und Weise der Austragung des Krieges in der Ukraine durch das russische Militär. Duterte rief Russland dazu auf, Angriffe auf zivile Wohngebiete einzustellen und die Evakuierung von unschuldigen Zivilisten zuzulassen. Hier sah der philippinische Staatschef den Kreml-Chef persönlich in Verantwortung und appellierte an ihn mit deutlichen Worten: „Du hast die Kontrolle über alles. Du hast die Aufruhr dort gestartet, also behalte auch strikt die Kontrolle über deine Soldaten.“ Russische Truppen würden „Amok laufen“, so Duterte laut AP.

Ukraine-Russland-Krieg: Duterte geht auf Putin los und hebt Unterschied hervor - „Ich töte nur Kriminelle“

Bei der Kabinettssitzung äußerte er sich auch über die Vergleiche zwischen ihm und Putin. Duterte steht selbst in der Kritik wegen seinen brutalen Aktionen im Kampf gegen Drogen mit Tausenden Opfern. Zwar seien sowohl er als auch Putin als „Mörder“ abgestempelt worden, allerdings seien sie „in zwei verschiedenen Welten“, erklärte er und räumte zugleich ein, dass er tatsächlich töte. Dennoch gebe es einen Unterschied: „Ich habe es euch lange gesagt Filipinos, ich töte wirklich. Ich töte aber Kriminelle, ich töte keine Kinder und Älteren.“

Duterte zeigte sich außerdem besorgt über die Versorgungsstabilität seines Landes mit Öl. „Ich bin am Ausgang und weiß nicht, wie ich das Problem lösen kann“, führte er laut AP an. Um über eine Rückkehr zur Normalität überhaupt reden zu können, müsse man zunächst eine Lösung im Krieg zwischen der Ukraine und Russland herbeiführen, unterstrich er.

Duterte kritisiert „Idol“ und „Freund“ Putin - Scheidender Staatschef mit kontroversem Drogenkampf

Dutertes plötzliche Wende gegenüber Putin im Hintergrund des Ukraine-Krieges dürfte viele überrascht haben, denn der Staatschef, dessen sechsjährige Amtszeit am 30. Juni enden wird, hatte Putin zuvor noch als „Idol“ sowie „Freund“ charakterisiert und galt als enger Verbündeter Moskaus. Der noch amtierende philippinische Präsident sieht sich selbst wegen seines tödlichen „Kriegs gegen Drogen“ mit internationalen Ermittlungen konfrontiert.

Laut einem Bericht der britischen Zeitung The Guardian unter Berufung auf den Internationalen Strafgerichtshof sind zwischen Juli 2016 und März 2019 etwa 12.000 bis 30.000 Menschen aufgrund von Dutertes gewaltsamen Maßnahmen ums Leben gekommen. Der Staatschef hingegen ist überzeugt von seinem Vorgang im Kampf gegen Drogen. „Tötet mich, werft mich ins Gefängnis, ich werde mich trotzdem nicht entschuldigen“, wurde er von der Nachrichtenagentur Reuters aus einer Ansprache Anfang Januar 2022 zitiert. (bb)