Eigenes Kommando feindselig? Russland konfisziert Privatautos seiner Soldaten

Von: Emanuel Zylla

Russische Militärblogger behaupten, es fehlt der Armee Russlands auch an Fahrzeugen. Privatautos der Soldaten werden zweckentfremdet – die Moral sinkt.

Kiew – Aktuell berichtet das Institute for the Study of War (ISW) über eine offenbar verzweifelte Situation der russischen Armee „entlang der gesamten Front“ im Ukraine-Krieg. Das zumindest haben die Konfliktforscher von der russischen Militärbloggerin Anastasia Kashevarova in Erfahrung gebracht, die darüber beim Messengerdienst „Telegram“ schreibt.

Demnach fehlen den Truppen Russlands im Osten der Ukraine unter anderem leichte Transportfahrzeuge. Das betreffe insbesondere den 20. Waffenverbund im westlichen Militärbezirk und den 2. Waffenverbund im zentralen Militärbezirk. Die geringe Mobilität führe zu Ineffektivität auf dem Schlachtfeld. Es sei aber auch ein Malus für die Moral des russischen Militärpersonals, hat das ISW durch die Bloggerin erfahren.

Im Ukraine-Krieg setzt Russlands Armee oder die Privatmiliz der Wagner-Gruppe auch auf nichtmilitärische Fahrzeuge, wie hier. Militärblogger berichten nun auch davon, dass Russland die Privatautos seines Militärpersonals für den Krieg einzieht. © IMAGO/RIA Novosti

Wegen Ausrüstungsknappheit im Ukraine-Krieg: Russlands Armee setzt Privatautos ein

Noch mehr dürfte jedoch die Moral gedrückt haben, dass offenbar wegen der Ressourcenknappheit nun auch die privaten Fahrzeuge der russischen Militärangehörigen im Krieg eingesetzt werden. Laut der Militärbloggerin müssten diese beim russischen Verteidigungsministerium registriert werden. Die Autos würden dann konfisziert und an unbekannte Orte gebracht werden. Da russische Kommandeure „regelmäßig“ Militärpersonal bestrafe, das Privatautos nicht registrieren lässt, spreche Personal bereits vom Gefühl, sich „im Krieg“ mit den eigenen Vorgesetzten zu befinden.

Mangel zeigt sich auch an anderen Stellen, wie weitere russische Militärblogger auf Telegram berichten: „Die Jungs brauchen Hilfe!“, liest man dort bei Telegram am 21. August. Konkret geht es hier um fehlende Boote, weil russische Behörden ihren Truppen, die in Richtung der Seehafenstadt Cherson im Einsatz sind, keine davon zur Verfügung gestellt hätten. Laut den Bloggern hätten die Behörden die seit dem 2. Juli andauernden Appelle ignoriert.

Aber nicht nur Transportfahrzeuge seien betroffen, berichtet der amerikanische Thinktank ISW und verweist auf den Telegram-Post von Alexander Chodakowski, der als Anführer der international nicht-anerkannten Volksrepublik Donezk gilt und als Kommandeur des „Wostok“-Bataillons. Chodakowski erzählt von „Mängeln an Artilleriesystemen“ und dass die russischen Streitkräfte mit veralteten D-20-Schlepphaubitzen arbeiten müssten, die für gewisse Einsätze einfach nicht geeignet seien. Die 152-mm-Kanonenhaubitze wurden zum ersten Mal 1953 eingesetzt.

Milizsoldaten der Volksrepublik Lugansk feuern bei Popasna mit einer veralteten D-20-Haubitze auf Positionen der ukrainischen Armee (Foto vom 6. Juni 2022). Die russische Armee kämpft aktuell nicht nur gegen Ukrainer, sondern auch mit Moralproblemen und mangelhafter Ausrüstung. © Viktor Antonyuk/imago

Verteidigungsministerium in Russland „nicht willens“ oder „unfähig“ eigenen Soldaten in der Ukraine zu helfen

Aus dem Ressourcenmangel könnte die russische Armee jedoch auch ihre Lehren ziehen, lautet ein Fazit von ISW: „Die russischen Streitkräfte könnten im weiteren Verlauf des Krieges ihre Taktik verbessern und aus früheren Fehlern lernen.“ Aktuell sei aber auch die ausbleibende Unterstützung für die eigenen Truppen bemerkenswert, findet ISW: „Die anhaltenden Beschwerden von russischem Personal deuten darauf hin, dass das russische Verteidigungsministerium nicht willens oder nicht in der Lage ist, den anhaltenden Ausrüstungsmangel und Probleme mit niedriger Arbeitsmoral anzugehen.“ (Emanuel Zylla)