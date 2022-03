Ukraine-Krieg: Einstündiges Telefonat zwischen Niinistö und Putin

Sauli Niinistö telefonierte eine Stunde mit Wladimir Putin über die Lage in der Ukraine. (Symbolbild) © picture alliance/dpa/Lehtikuva | Antti Aimo-Koivisto

Helsinki - Der finnische Präsident Sauli Niinistö hat am Telefon eine Stunde lang mit dem russischen Staatschef Wladimir Putin über die Lage in der Ukraine gesprochen. Niinistö habe dabei auf die sich verschärfende Katastrophe und das große menschliche Leid in der Ukraine hingewiesen, das auch die öffentliche Meinung im Westen stark beeinflusse, teilte das finnische Präsidentenbüro am Freitag mit. Niinistö unterstrich demnach die Notwendigkeit einer sofortigen Waffenruhe und der sicheren Evakuierung von Zivilisten durch humanitäre Korridore. Auch die Sicherheit der ukrainischen Atomkraftwerke erwähnte der Finne.

Niinistö hatte am Freitag zuvor zunächst mit dem ukrainischen Präsidenten Wolodymyr Selenskyj telefoniert und über den russischen Angriffskrieg gesprochen. Putin habe er nochmals von Selenskyjs Bereitschaft zu einem direkten Gespräch mit dem Kremlchef berichtet, erklärte Niinistös Büro. (dpa)