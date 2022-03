Nur mit einer Plastiktüte: Elfjähriger flüchtet alleine aus der Ukraine - und „gewinnt die Herzen aller“

Von: Linus Prien

Junge Menschen auf der Flucht aus der Ukraine © IMAGO/Beata Zawrzel

Einem elfjährigen Junge aus der Ukraine gelingt ganz alleine die Flucht in die Slowakei. Seine Eltern mussten im Kriegsgebiet bleiben.

Bratislava - Ein elfjähriger Junge ist vor dem Ukraine-Krieg alleine in die Slowakei geflohen. Der Junge schaffte es, nur mit einem Rucksack, einer Plastiktüte und seinem Reisepass das Kriegsgebiet zu verlassen und sich in Sicherheit zu bringen. Seine Eltern mussten in der Ukraine bleiben.

„Er kam aus Saporischschja, seine Eltern mussten in der Ukraine bleiben“, sagte die slowakische Polizeisprecherin Denisa Bardyova am Sonntag der Nachrichtenagentur AFP. Der Junge wurde von seinen Eltern in einen Zug in die Slowakei gesetzt, da die Familie dort Verwandte hat. Mittlerweile wurde der Junge von seinen Verwandten in die Hauptstadt Bratislava gebracht. Zuvor war es freiwilligen Helfern gelungen, die Verwandten zu kontaktieren

Ukraine-Flucht: Junge kommt allein in der Slowakei an

Der Vater des Jungen darf das Land nicht verlassen, da er ein Mann im wehrfähigen Alter ist. Die Mutter des Jungen konnte das Land den Angaben zufolge nicht verlassen, da sie sich um ihre behinderte Mutter kümmern muss.

In Saporischschja, von wo der Junge floh, wird seit Freitag ein Atomkraftwerk von russischen Truppen besetzt. Ukrainischen Angaben zufolge hatten sie zuvor durch Beschuss einen Brand in der Anlage verursacht, der aber wieder gelöscht werden konnte. Der Kreml bestreitet den Beschuss und macht ukrainische „Saboteure“ dafür verantwortlich.

Ukraine-Krieg: Elfjähriger aus Saporischschja mit „Furchtlosigkeit eines echten Helden“

Der Elfjährige habe „mit seinem Lächeln, seiner Furchtlosigkeit und Entschlossenheit, die eines echten Helden würdig sind, die Herzen aller gewonnen“, erklärte die slowakische Polizei auf Facebook. Seine Mutter bedankte sich via Facebook für das „große Herz“ aller, die ihrem Sohn bei der Flucht geholfen hatten. (lp)