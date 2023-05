Pannenflugzeug oder Gamechanger im Ukraine-Krieg? So stark sind die Eurofighter

Erst Panzer, jetzt Kampfjets: Deutschland zögert bei der Lieferung von schweren Kriegsfahrzeugen. Doch wie entscheidend sind die Eurofighter im Ukraine-Krieg?

Kiew – Die Ukraine buhlt weiter um militärische Unterstützung aus dem Westen. Nach den schleppenden Gesprächen über die Panzerlieferungen der Nato bittet die ukrainische Militärführung nun verstärkt um die Lieferung von Eurofighter-Kampfflugzeugen. „Wenn Großbritannien und Deutschland ihre Kapazitäten beim Eurofighter zusammenlegen würden, wäre das ein wichtiger Schritt“, sagte der ukrainische Verteidigungsminister Oleksij Resnikow den Zeitungen der Funke Mediengruppe am Dienstag (30. Mai).

Ukraine will Russland mit Kampfjetflotte „erschüttern“

Mit einer funktionierenden Kampfjetflotte ließe sich der Luftraum über der Ukraine adäquat schützen, betonte Resnikow. Es gebe bereits eine internationale Koalition aus Kampfpanzern mit dem Kernmodell des deutschen Leopard 2 sowie amerikanischen Abrams und britischen Challengern. Genauso könnte man eine Kampfjet-Koalition mit dem Kernmodell F-16 sowie Eurofightern und schwedischen Gripen-Jets bilden, plädierte der ukrainische Verteidigungsminister.

Ein deutscher Eurofighter startet auf der estnischen Luftwaffenbasis Ämari zu einem Übungsflug. (Archivfoto) © Bernd von Jutrczenka/dpa

Insgesamt benötige Kiew rund 120 Kampfflugzeuge im Ukraine-Krieg. „Der größte Teil sollte aus F-16 bestehen“, von denen es weltweit mehr als 5.000 Maschinen gebe, sagte Resnikow. „Aber auch Eurofighter und Gripen würden uns helfen.“ Mit einer Luftwaffe dieser Größe sei es möglich „die Gewissheit der Russen zu erschüttern, dass sie diesen Krieg gewinnen können“. Zunächst würde die Ukraine es aber begrüßen, wenn Deutschland sich – wie Großbritannien – an der Ausbildung der ukrainischen Piloten an Eurofightern beteiligen würde, fügte der Verteidigungsminister hinzu.

USA liefert F-16 Kampfjets – Zieht Europa nach?

Die Forderung nach Lieferung von Eurofightern stößt derzeit noch auf taube Ohren. Erst Mitte Mai hatten Deutschland und Großbritannien ausgeschlossen, in absehbarer Zeit Kampfjets an die Ukraine zu liefern. Wieder war Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD) der hartnäckige Gegenspieler zu Wolodymyr Selenskyjs Vorschlägen. Außenminister Boris Pistorius (SPD) bekräftigte: Eine Lieferung an Eurofighter sei „nicht geeignet, um jetzt zu helfen“, da die Ausbildung zur Nutzung der Kampfjets zu aufwändig sei, um kurzfristige Unterstützung zu bieten.

Der Druck auf die europäische Lieferbereitschaft wächst, nachdem sich die USA nun doch dazu bereiterklärt haben, die Ukraine mit modernen F-16-Kampfjets zu beliefern. „Dies wird unsere Armee am Himmel erheblich stärken“, bedankte sich Selenskyj auf Twitter. Experten erwarten eine „spürbare Verbesserung“ der ukrainischen Luftwaffe. Den Luftraum könne man damit allerdings noch nicht für sich gewinnen. Der Vorsitzende des Auswärtigen Ausschusses im Bundestag, Michael Roth (SPD), plädierte vergangene Woche für eine europäische Allianz in der Kampfjet-Frage.

Mit der F-16 steht der Ukraine bald eines der modernsten Kampfflugzeuge der Welt zur Verfügung, welche auch dem russischen Kampfjet Su-35 überlegen sind. Militärexperten unterstellen Russland eine marode Luftwaffe, welche zwar „gut aussehe“, ansonsten aber wenig zu bieten habe. Um den Luftraum vollends zu übernehmen, benötige man laut Verteidigungsminister Resnikow jedoch ein breites Spektrum an Kampfjet-Modellen.

Eurofighter im Ukraine-Krieg: Experten sind sich unsicher über Kampfjet-Lieferung

Ob Eurofighter das Zünglein an der Waage sind, um den Luftkampf im Ukraine-Krieg zugunsten der Verteidiger zu wenden, ist fraglich. Von vom Begriff des mutmaßlichen „Game-Changers“ hält Carlo Masala, Militärexperte und Professor an der Universität der Bundeswehr in München, nichts. Eine Kriegstechnologie alleine könne den Krieg nicht entscheiden. „Kein einziges Waffensystem ist ein ‚Game-Changer‘. Es hängt immer davon ab, wie diese Waffen taktisch eingesetzt werden“, erklärte Masala bei der Funke Mediengruppe.

Eine Aufstockung der Luftwaffe könnte jedoch zwei Vorteile mit sich bringen: Zum einen verhindern Kampfjets für die Ukraine natürlich, dass Russland weiter an Luftüberlegenheit gewinnt. „Zweitens bringen Kampfjets Vorteile für die am Boden operierenden Truppen“, sagte der Militärexperte der Universität München. Dies könne auch bei der ukrainischen Gegenoffensive helfen. „Die Ukrainer bereiten das Schlachtfeld vor. Sie versuchen, russische Logistik zu zerstören“, so Masala.

Für die direkte Unterstützung von Bodentruppen auf dem Schlachtfeld seien die Eurofighter Typhoon der Bundeswehr jedoch nicht geeignet. Wie der Experte für Verteidigungsexperte Dan Sabbagh bei The Guardian schreibt, sind Eurofighter Kampfflugzeuge, die für den Luftkampf entwickelt wurden. Zudem seien die Kampfflugzeuge für sehr große Flughöhen und Geschwindigkeiten optimiert worden, um die Reichweite ihrer Raketen zu erhöhen. Wegen der russischen Luftabwehr müssten die Kampfflugzeuge im Ukraine-Krieg aber häufig in Bodennähe fliegen, teilweise in Höhen von nur 20 Metern. Es sei daher fraglich, ob die Eurofighter wirklich eine optimale Unterstützung für die ukrainische Luftwaffe darstellten. (aa/afp)