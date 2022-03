Ukraine-Krieg: Neue russische Militärkolonne rückt wohl auf Kiew vor - Zentralkrankenhaus völlig zerstört

Von: Cindy Boden

Teilen

Ein zerstörtes Haus in dem von der Donezker Volksrepublik kontrollierten Dorf Sopyne am 8. März. © Sergei Bobylev/ITAR-TASS/Imago

Die Kämpfe im Ukraine-Krieg dauern an. Russland kündigte die Öffnung „humanitärer Korridore“ an. Bewohner harren tagelang in Kellern. News-Ticker.

Ukraine-Krieg*: Russland kündigt neue Evakuierungskorridore an.

Die USA warnen vor russischer Eroberung von Forschungseinrichtungen in der Ukraine.

Dieser News-Ticker zum Ukraine-Krieg wird fortlaufend aktualisiert. Mehr zu dem Hintergrund der Ukraine-Krise* hier.

Kiew - Es wird wohl ein weiterer Versuch: Russland hat auch für Mittwoch (9. März) die Öffnung mehrerer „humanitärer Korridore“ in der Ukraine angekündigt. Ab 8 Uhr MEZ sollten lokale Waffenruhen gelten, meldeten russische Nachrichtenagenturen am Dienstagabend unter Berufung auf eine für humanitäre Fragen zuständige Abteilung des Verteidigungsministeriums. Zuvor waren die ersten Zivilisten über einen offiziellen Evakuierungskorridor aus der umkämpften Stadt Sumy im Nordosten der Ukraine gebracht worden. Die Kämpfe gingen unterdessen weiter.

„Der erste Konvoi von 22 Bussen ist bereits in Poltawa angekommen“, erklärte ein Kiewer Regierungsbeamter am Dienstagabend. Poltawa liegt rund 175 Kilometer südlich von Sumy. Dort seien die Menschen „in Sicherheit“, sagte der Beamte.

In Sumy hatten die russischen Streitkräfte am Morgen die Einrichtung eines offiziellen Fluchtkorridors angekündigt. Der Beschuss sei eingestellt worden. Nach Angaben aus Kiew war am Abend eine zweite Gruppe von 39 Bussen auf dem Weg nach Poltawa.

Ukraine-Krieg: Bewohnerin versteckt sich tagelang im Keller

Es ist die erste erfolgreiche offizielle Evakuierungsaktion im Ukraine-Krieg unter Zusammenarbeit mit den russischen Angreifern. Mehrere Versuche, sichere Fluchtrouten für Zivilisten aus einer ganzen Reihe belagerter Städte zu schaffen, waren zuvor fehlgeschlagen. Moskau und Kiew machten sich gegenseitig dafür verantwortlich. Der ukrainische Präsident Selenskyj ist derweil zu Gesprächen mit Russland bereit.

Im nordwestlichen Kiewer Vorort Irpin beobachtete ein Reporter der AFP, wie weiterhin hunderte Menschen auf behelfsmäßigen Stegen aus Brettern und Metallstücken den gleichnamigen Fluss überquerten. Eine Bewohnerin berichtete, dass es „kein Wasser, Gas oder Strom“ mehr gegeben habe und sie sich tagelang im Keller verstecken musste. Verzweifelte Menschen versuchten auch, den nördlichen Vorort Butscha zu verlassen.

Das US-Verteidigungsministerium berichtete unterdessen von einer neuen russischen Militärkolonne, die von Nordosten her auf Kiew vorrückte. Die Hauptkolonne aus dem Norden war vor mehreren Tagen zum Stillstand gekommen.

Eine AFP-Reporterin berichtete indessen von kilometerlangen Autoschlangen aus der Stadt Mykolajiw in der Nähe von Odessa im Süden des Landes. Die Menschen flohen dort vor anhaltenden Kämpfen in der Region. Schüsse waren zu hören.

News zum Ukraine-Krieg: Zentralkrankenhaus völlig zerstört

Der ukrainische Generalstab berichtete schließlich von neuen Kämpfen in Isjum im Osten. Das dortige Zentralkrankenhaus sei völlig zerstört, teilte die Stadtverwaltung mit.

In der umkämpften, strategisch wichtigen Hafenstadt Mariupol am Asowschen Meer saßen unterdessen nach ukrainischen Regierungsangaben weiterhin 300.000 Zivilisten fest. Dort waren zuvor erneut Evakuierungsversuche über humanitäre Korridore gescheitert.

Ukraine-Krieg: USA warnen vor russischer Eroberung von Forschungseinrichtungen

Die US-Außenstaatssekretärin Victoria Nuland warnte unterdessen davor, dass russische Truppen die Kontrolle über „biologische Forschungseinrichtungen“ in der Ukraine* erlangen könnten. Die US-Regierung arbeite „mit den Ukrainern daran, wie sie verhindern können, dass diese Forschungsmaterialien in die Hände der russischen Streitkräfte fallen, sollten diese sich nähern“, sagte sie am Dienstag bei einer Anhörung des US-Senats. (AFP/cibo) *Merkur.de ist ein Angebot von IPPEN.MEDIA.