Schutz für ukrainische Opfer: Wir müssen wissen, wer zu uns kommt

Von: Georg Anastasiadis

Teilen

Flüchtlinge aus der Ukraine stehen in München in einer langen Schlange vor dem Amt für Wohnen und Migration an. Ein Kommentar von Merkur-Chefredakteur Georg Anastasiadis. © Marcus Schlaf/Klaus Haag

Die Bundesregierung sollte dem Rat der Bundespolizei folgen und alle Flüchtlinge aus der Ukraine bei der Einreise registrieren. Einen weiteren Kontrollverlust an den Grenzen wie 2015 darf sich Deutschland nicht erlauben, kommentiert Georg Anastasiadis.

Angesichts der von Putin ausgelösten europäischen Kriegskatastrophe ist das Versprechen der Bundesregierung, keine Obergrenze für die Aufnahme ukrainischer Flüchtlinge einzuziehen, ohne Wenn und Aber richtig. Der moralisierende Hinweis an die überwältigend hilfsbereiten Polen, warum man denn in Warschau nicht schon 2015 so entschieden habe, geht fehl. 2022 ist nicht 2015. Jetzt kommen unsere europäischen Nachbarn, größtenteils junge Frauen, die sich und ihre Familie retten, während die Männer die Heimat verteidigen. Bundesinnenministerin Faeser beschreibt die Gefühlslage der meisten Bundesbürger richtig: Von diesen Menschen gehen für unsere Sicherheit keine Gefahren aus. Und die, die dauerhaft bleiben wollen, werden unserer Wirtschaft helfen.

Ausnahmesituation durch Ukraine-Krieg: Improvisations-Weltmeister sind wir nicht

In einer historischen Ausnahmesituation wie dieser mit der Aufnahme von mutmaßlich über einer Viertelmillion Menschen binnen dreier Wochen allein in Deutschland ist klar, dass nicht alles reibungslos laufen kann. Mit Blick auf die Registrierung der Flüchtlinge etwa in München wird dennoch deutlich: Improvisations-Weltmeister sind wir nicht. Das gilt auch für die Lage an den Grenzen. Der fürchterliche Vergewaltigungsfall auf einem Flüchtlingsschiff in Düsseldorf muss ein Weckruf sein. Um einerseits Putins Opfer zu schützen und andererseits die überwältigende Hilfsbereitschaft in Deutschland nicht zu gefährden, sollte die sich sträubende Ampelregierung dringend dem Rat der Bundespolizei folgen, es an den Grenzen nicht bei Stichproben zu belassen, sondern die Identität der Einreisenden möglichst lückenlos zu erfassen. Bereits jetzt häufen sich Hinweise, dass sich in den Strom der Schutzsuchenden viele Drittstaatler mischen, die nicht aus der Ukraine kommen. Einen weiteren Kontrollverlust an den Grenzen darf sich Deutschland nicht erlauben. Wir müssen wissen, wer zu uns kommt.