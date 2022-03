Flugzeug-Durchsage zum Ukraine-Krieg: Nun drohen russischem Piloten bis zu 15 Jahre Gefängnis

Von: Astrid Theil

Mit seiner Ansprache zum Ukraine-Krieg begeisterte ein russischer Pilot. Die Konsequenzen die drohen, sind allerdings hart. © Screenshot / Twitter

Auf einem Flug sprach sich ein Pilot der russischen, staatlichen Airline Pobeda gegen den Ukraine-Krieg aus. Nun drohen ihm bis zu 15 Jahre Gefängnis.

Moskau - Ein russischer Pilot der staatlichen Airline Pobeda hat sich auf einem Flug gegen den Ukraine-Krieg ausgesprochen. „Ich denke, der Krieg mit der Ukraine ist ein Verbrechen. Wir sollten diesen Krieg nicht fortsetzen. Wir sollten ihn sofort beenden.“ Ein Video auf Twitter zeigt den Piloten bei seiner Ansprache im Flugzeug. Nun drohen ihm bis zu 15 Jahre Haft.

Der Pilot richtete sich auf einem Flug nach Antalya mit diesen Worten an seine Passagiere. Dabei betonte er, dass er nicht im Namen der Airline, sondern in seinem eigenen spreche. Die Passagiere reagierten begeistert und applaudierten nach dieser Durchsage. Diese Ansprache wird nun allerdings weitreichende Konsequenzen für den Piloten haben. Ihm drohen nämlich nicht nur berufliche Probleme, da er Angestellter eines staatlichen Unternehmens ist, sondern sogar eine Haftstrafe.

Neues Gesetz in Russland: 15 Jahre Haft für Verwendung der Begriffe „Angriff“, „Krieg“ und „Invasion“

Seit einer Woche besteht nämlich in Russland ein Gesetz, das den offiziell als „Sonderoperation“ bezeichneten Angriffskrieg Russlands in der Ukraine betrifft. Eine Berichterstattung nicht im Sinne der russischen Regierung kann mit bis zu 15 Jahre Gefängnis bestraft werden. Verboten sind dabei unter anderem die Verwendung der Begriffe „Angriff“, „Krieg“ oder „Invasion“. Unter Strafe stehen laut Gesetzestext konkret das Verbreiten vermeintlicher Falschinformationen über russische Soldaten, das Diskreditieren russischer Streitkräfte und auch Aufrufe zu Sanktionen gegen Russland.

Mit Gesetz gegen Widerstand: Protestbewegung wird unterdrückt

Welche Strafe nun genau auf den Piloten zukommen wird, ist nicht bekannt. Das neue Mediengesetz wird international verurteilt. Es entstand im Zuge des wachsenden zivilgesellschaftlichen Widerstands in Russland. Seit Beginn des Einmarsches russischer Truppen am Donnerstag (24. Februar) gab es in zahlreichen Städten Russlands Demonstrationen gegen den Ukraine-Krieg. Auch in den russischen Medien gab es Widerstand. Die Journalistin Elena Tschernenko, die für die Tageszeitung Kommersant über das russische Außenministerium berichtet, startete zum Beispiel eine Anti-Kriegs-Petition.

Russische Wissenschaftler wandten sich wiederum in einem offenen Brief gegen den Angriff auf die Ukraine. Viele bekannte Persönlichkeiten nutzen ebenfalls ihre Prominenz und zeigen in Russland Widerstand gegen Putins Krieg. Sowohl gegen die Proteste als auch gegen die kritischen Worte von Einzelpersonen geht die russische Regierung hart vor. Am ersten Tag der Proteste waren mehr als 1700 Demonstranten festgenommen worden. Am zweiten Tag waren es laut Bürgerrechtsgruppe OVD-Info mindestens 500 Menschen, die in 26 Städten festgenommen wurden. (at/dpa)