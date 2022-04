Offenbar von russischen Soldaten erschossen: Vermisster Kriegsfotograf nahe Kiew tot aufgefunden

Von: Michelle Brey



Der ukrainische Kriegsfotograf Max Lewin wurde nahe Kiew tot aufgefunden. Er wurde offenbar von russischen Soldaten erschossen. Lewin hinterlässt vier Kinder.

Kiew/München - Der Krieg in der Ukraine setzt sich fort. Der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj rechnet mit heftigen russischen Angriffen im Osten seines Landes. Alle Entwicklungen zu den militärischen Ereignissen im Ukraine-Krieg. Im Norden von Kiew ist indes ein weiterer Journalist getötet worden.

Ukraine-Krieg: Fotograf offenbar von russischen Soldaten getötet

Die Generalstaatsanwaltschaft bestätigte am Samstag in Kiew, dass der seit Mitte März vermisste Dokumentarfilmer und Fotograf Max Lewin in einem Dorf nahe der ukrainischen Hauptstadt Kiew tot aufgefunden wurde. Nach ersten Erkenntnissen sei der Ukrainer von russischen Soldaten im eskalierten Ukraine-Konflikt erschossen worden. Es werde aber noch ermittelt.

Nach Angaben der Organisation Reporter ohne Grenzen ist Lewin der sechste Journalist, der seit Beginn des russischen Angriffs auf die Ukraine am 24. Februar getötet wurde. Er sei unbewaffnet gewesen und habe eine Jacke mit der Aufschrift „Presse“ getragen. Mitte März trauerte auch der amerikanische Sender Fox News um einen bekannten US-Journalisten. Er war ebenfalls in Kiew getötet worden.

Ukraine-Krieg: Journalist und Vater von vier Kindern tot nahe Kiew aufgefunden - „Ruhe in Frieden“

Der US-Journalist Christopher Miller schrieb auf der Plattform Twitter, er habe Lewin 2014 in der Ukraine kennengelernt. Der Vater von vier Kindern sei am Freitag tot aufgefunden worden.

„Unser guter Freund, der berühmte Kriegsfotograf Max Lewin, ist tot“, so der ukrainische Journalist Illja Ponomarenko via Twitter. Er sei am 13. März in einer Schlacht um Kiew verschwunden. Viele hätten noch die Hoffnung gehabt, dass Lewin von den Russen gefangen genommen worden war, schrieb er weiter. „Leider wurde seine Leiche am 1. April geborgen. Ruhe in Frieden, Freund“, lautete die Schlussworte seines Tweets.

Lewin arbeitete für ukrainische und internationale Medien. Er galt als sehr erfahrener Fotograf. Während der Kämpfe zwischen ukrainischen Truppen und von Russland unterstützten Separatisten in der Ostukraine im Jahr 2014 war es ihm gelungen, aus einer eingekesselten Stadt zu fliehen, in der hunderte ukrainische Soldaten getötet wurden.

Indes setzen sich die Ukraine-Verhandlungen fort. Der Papst vermeidet eine direkte Kritik an Putin und Russland - und würde gern selber nach Kiew reisen. (mbr mit dpa und AFP)