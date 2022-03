Ukraine-Krieg: Georgische und ausländische Freiwillige reisen ein, um an der Front zu kämpfen

Von: Linus Prien

Eine Einheit von freiwilligen Ausländern und Georgiern unterstützt die Ukraine im Krieg. Sie helfen der Ukraine an der vordersten Front und bekämpfen die russischen Invasoren.

Berlin - „Ich konnte nicht mehr zusehen, wie Putin Frauen und Kinder abschlachtet.“ Das sagte Georgi, ein spanischer Soldat mit georgischen Wurzeln, der freiwillig im Ukraine-Konflikt kämpft. Die Welt hat von Georgi und der Einheit, in der er dient, berichtet. Sie kämpfen in der Ukraine an der vordersten Front.

Ukraine-Krieg: Freiwilligen-Einheit kämpft in der Ukraine

In der Ukraine kämpft unter anderem auch ein Bataillon, das zur Hälfte aus Georgiern und zur anderen Hälfte aus Freiwilligen aus dem Ausland besteht. Die Ausländer kommen vorwiegend aus den USA und Großbritannien. Sie verdienen keinen Soll. Im Jahr 2014, als Russland die Krim annektierte, wurde die Einheit gegründet. Der Kommandeur Mamulashvili ist Georgier und verwies darauf, dass die Ukraine Georgien 2008 unterstützt hatte: „Deshalb helfen wir der Ukraine.“

Georgier trauern um Tote in der Ukraine © IMAGO/Nicolo Vincenzo Malvestuto

Der Kommandeur betonte: „Wir nehmen keine Neonazis, keine Extremisten und wirklich nur die erfahrensten Leute.“ Die Einheit kämpft an der vordersten Front in der Ukraine. Über die Armee vom russischen Präsidenten Wladimir Putin sagte er: „Die Russen sind doch nur eine Bande von verzweifelten Typen und Alkoholikern.“

Ukraine-Krieg: Die russische Armee macht keine Fortschritte

Die russische Invasion verlief bis jetzt nicht nach Plan. Ursprünglich sollte die Regierung von Wolodymyr Selenskyj innerhalb von zwei bis drei Tagen gestürzt werden und der Krieg damit beendet werden. Jetzt dauert der Krieg mittlerweile einen Monat an. Die russischen Truppen schaffen es nicht, Städte einzunehmen. Es scheint jedoch der Fall zu sein, dass versucht wird, das militärische Unvermögen mit Brutalität und Kriegsverbrechen zu kompensieren. Die Stadt Mariupol wird seit Wochen beschossen und soll zu 90 Prozent zerstört sein. Dennoch wurde ein Ultimatum, die Stadt aufzugeben, abgelehnt.

Laut dem georgischen Kommandeur wissen die Russen nicht, wie man Krieg führt. Dies erkenne man an den massiven logistischen Problemen der russischen Armee. Zusätzlich setze die Guerillataktik der ukrainischen Armee, den russischen Truppen zu. Des Weiteren haben die russischen Truppen bisher keine großen Fortschritte gemacht und hohe Opferzahlen beklagen müssen. Laut Nato-Einschätzungen sind bereits 15.000 Russen in der Ukraine gefallen.

Ukraine-Krieg: Russland hat keine echte Strategie

US-Geheimdienstinformationen zufolge fehlt es der russischen Armee in der Ukraine abgesehen von Munition, Nahrung und Ausrüstung auch an einem gesichertem Kommunikationssystem. Teile der Armee kommunizieren nach diesen Angaben über normale Telefonleitungen. Die beeinträchtigte Kommunikation zwischen Truppen und dem Kommando könnte ein Grund dafür sein, dass Raketenangriffe in der Vergangenheit geradezu willkürliche Ziele getroffen haben.

Deswegen sollte man jedoch nicht das russische Militär unterschätzen. Die Armee von Wladimir Putin ging in den vergangenen Wochen besonders grausam vor und bombardierte Krankenhäuser, Schulen und Kultureinrichtungen. (lp)