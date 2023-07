Friedensplan im Ukraine-Krieg: Saudi-Arabien lädt zu Konferenz ein

Von: Lukas Rogalla

Vertreter aus verschiedenen Ländern wollen sich bald in Saudi-Arabien treffen und den ukrainischen Friedensplan diskutieren. Russland ist nicht dabei.

Dschidda – In wenigen Tagen soll Saudi-Arabien Gastgeber für Friedensgespräche im Ukraine-Krieg sein. Sicherheitsberater aus bis zu 30 Ländern sollen an dem Treffen in der Hafenstadt Dschidda teilnehmen, neben der Ukraine und westlichen Staaten auch Indien und Brasilien. Die Organisation geht von der Ukraine aus – Russland ist nicht zu den Gesprächen eingeladen. Der Gipfel soll am 5. und 6. August stattfinden. Zuerst hatte das Wall Street Journal über die Pläne berichtet.

Obwohl es nach Angaben von Diplomaten noch keine vollständige Teilnehmerliste für die Konferenz in Dschidda gibt, werden in Saudi-Arabien unter anderem Länder wie Großbritannien und Japan erwartet. Auch Indonesien, Ägypten, Mexiko, Chile und Sambia seien eingeladen. Das Treffen findet inmitten eines Tauziehens um die Unterstützung von Ländern statt, die sich im Krieg Russlands gegen die Ukraine neutral positionieren. Beim Russland-Afrika-Gipfel vor wenigen Tagen sagte Präsident Wladimir Putin afrikanischen Ländern die Lieferung von Getreide zu – nachdem er zuvor das Getreideabkommen hatte auslaufen lassen.

Friedensgespräche ohne Russland: Ukraine hofft auf internationale Unterstützung

In Dschidda will die Ukraine wohl erneut ihren eigenen Friedensplan einbringen. Die Regierung in Kiew sowie westliche Verbündete hoffen dabei auf internationale Unterstützung für Bedingungen zugunsten der Ukraine, vor allem aus dem eher neutralen Globalen Süden. Ein ähnliches Treffen zu den Friedensplänen der Ukraine fand bereits im Juni in Kopenhagen statt.

Der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj hat Verhandlungen mit Russland zuletzt immer wieder abgelehnt. Gespräche, bevor Russland seine Truppen aus der Ukraine abziehe, würden nur bedeuten, „den Krieg, den Schmerz und das Leiden einzufrieren“, hieß es Mitte Juni. In dieser Woche, also noch vor dem Treffen in Saudi-Arabien, will die Ukraine Gespräche mit den USA über Sicherheitsgarantien vor einem geplanten Nato-Beitritt des Landes führen. Es gehe darum, der Ukraine jetzt zu einem Sieg zu verhelfen und russische Aggressionen in Zukunft zu verhindern, teilte der Leiter des Präsidialamtes in Kiew, Andrij Jermak, mit.

Wolodymyr Selenskyj, Präsident der Ukraine: Was beinhaltet sein Friedensplan? © Ukrainian Presidential Press Off/Imago

Jermak hat auch bereits angedeutet, was in Saudi-Arabien besprochen werden soll: „Die ukrainische Friedensformel enthält zehn grundlegende Punkte, deren Umsetzung nicht nur den Frieden in der Ukraine sichern, sondern auch Mechanismen zur Bekämpfung künftiger Konflikte in der Welt schaffen wird“, teilte er am Sonntag auf Telegram mit. Die zehn Punkte, die bereits im vergangenen Jahr vorgestellt wurden, beinhalten unter anderem die Wiederherstellung der territorialen Integrität der Ukraine, den Abzug der russischen Truppen, die Freilassung aller Gefangenen, ein Tribunal für die Verantwortlichen der Aggression und Sicherheitsgarantien für die Ukraine, berichtet die Nachrichtenagentur Associated Press.

Moskau äußerte sich zurückhaltend zu den Plänen in Dschidda. Man müsse erst verstehen, was die Ziele der geplanten Gespräche seien und was besprochen werden solle, sagte Kreml-Sprecher Dmitri Peskow am Montag. Mit Blick auf die Gespräche zwischen Kiew und Washington über Sicherheitsgarantien sagte Peskow, dass sich die Lage in Europa verschlechtern werde.

Friedensgespräche in Saudi-Arabien: Wie steht der Gastgeber zum Ukraine-Krieg?

Einerseits hat Saudi-Arabien die Resolutionen des UN-Sicherheitsrats gebilligt, die den russischen Angriffskrieg gegen die Ukraine sowie die von Russland erklärte Annexion besetzter ukrainischer Gebiete verurteilten. Andererseits stimmt sich die Regierung in Riad in der Energiepolitik weiterhin eng mit Russland ab, unter anderem mit einer im vergangenen Oktober beschlossenen Drosselung der Erdöl-Fördermengen. Die USA hatten Riad vorgeworfen, sich auf die Seite Moskaus zu stellen.

Saudi-Arabien bemüht sich schon seit längerem um eine Vermittlerrolle im Ukraine-Krieg. Im Mai hatte Selenskyj am Rande eines Gipfeltreffens der Arabischen Liga in Dschidda unter anderem Kronprinz Mohammed bin Salman getroffen. Im vergangenen September hatte Saudi-Arabien überraschend zu einem Gefangenenaustausch zwischen Russland und der Ukraine beigetragen. Das Wall Street Journal berichtet unter Berufung auf westliche Diplomaten, dass Saudi-Arabien als Gastgeber auserwählt worden sei, um auch das verbündete China von einer Teilnahme zu überzeugen.

Unterdessen gehen die schweren Gefechte im Ukraine-Krieg weiter. Während Kiews Truppen bei Bachmut und im Süden kleine Fortschritte erzielen, kommt es auch zu Drohnenangriffen auf Moskau. Selenskyj sagte, dass der Krieg nach Russland zurückkehren werde.

Russlands Truppen greifen unvermindert Städte in der ganzen Ukraine an. Zuletzt wurde ein tödlicher Angriff auf Krywyj Rih gemeldet, die Heimatstadt von Präsident Selenskyj. (lrg/afp/dpa)