Friedensbewegung Pax Christi gesteht Irrtum - und bezeichnet Ukraine-Krieg als „menschenverachtend“

Von: Yasina Hipp

Die Friedensbewegung Pax Christi lädt zum Friedensgebet für die Ukraine ein. © picture alliance/dpa/Jörg Carstensen

Mit einem offenen Brief wendet sich der Bundesvorstand der Pax Christi an seine Mitglieder und gibt zu, sich mit Blick auf den Ukraine-Krieg verschätzt zu haben.

Berlin - „Wir konnten uns nicht vorstellen, dass es zu diesem Krieg kommt“, so schreibt der Bundesvorstand der Friedensbewegung Pax Christi der katholischen Kirche in einem offenen Brief an seine Mitglieder. Damit räumt die Bewegung ein, sich, was den Ukraine-Konflikt* angeht, vertan zu haben und die Gefahr vielleicht unterschätzt zu haben. Seit Tagen wüten die Kämpfe in der Ukraine, viele Städte stehen unter Beschuss, Millionen Menschen sind bereits in Nachbarländer geflohen*. Für die, die geblieben sind oder bleiben mussten, ist die Situation besonders in den Kriegsgebieten* prekär. Die Vertreter von Pax Christi verurteilen in ihrem Schreiben die Gewalt und auch an Bundeskanzler Scholz richten sie kritische Worte.

Ukraine-Konflikt: Pax Christi bezeichnen Putins Vorgehen als „menschenverachtend“

Für den Krieg „gegen die europäische Sicherheitsarchitektur“, der den „demokratischen Aufbau eines Landes“ zerstöre, finden die Pax Christi deutliche Worte: „Er zerstört Menschenleben und Infrastruktur in der Ukraine. Er zerstört Vertrauen. Er zerstört die Umwelt. Dieser Krieg wirft die wachsende ukrainische Zivilgesellschaft und die Klimaschutzbemühungen massiv zurück.“

Außerdem gibt der Bundesvorstand rund um den Pax-Christi-Präsidenten Bischof Peter Kohlgraf zu, dass der „menschenverachtende“ Krieg auch das Selbstverständnis der Bewegung herausfordern würde. Dieses sei nämlich, dass der Glaube an die Friedensbotschaft Jesu Christi die Basis für Vergebung und Versöhnung sei. Deswegen plädieren die Verfasser des Briefs auf ein Verzicht von „Gegengewalt auf erfahrene Gewalt“. Sie wünschen sich Gewaltfreiheit.

Pax Christi üben Kritik an Kanzler Scholz wegen Investitionen ins Militär

Erst kürzlich kündigte Bundeskanzler Scholz Investitionen in Höhe von 100 Milliarden für die deutsche Bundeswehr* an. Diesen Vorstoß lehnen die Pax Christi vehement ab. Sie würden lieber einen Ausbau von „Ressourcen der zivilen Konfliktbearbeitung“ sehen. Unter dem Begriff „Vorrang für zivil“ fasst die Friedensbewegung unter diesen Ressourcen unter anderem folgende Punkte zusammen: „faire Weltwirtschaftsstrukturen“, die „Globalisierung von sozialer, kultureller und medizinischer Infrastruktur“, die „Anerkennung und Ausgleich zwischen den Interessen von Industrieländern und rohstoffexportierenden Staaten“, die „Förderung der Resilienz pluralistischer, liberal-demokratischer Gesellschaften gegenüber den Zumutungen autokratischer und rassistischer Gesellschaftsvorstellungen“.

Ukraine-Krieg: Pax Christi wollen Demonstrationen organisieren

Zur Lösung des Ukraine-Konflikts halten es die Pax Christi für wichtig, „Gesprächskanäle auch nach Russland“ weiterhin aufrechtzuerhalten. Die Politik dürfe den Dialog nicht aufgeben, auf allen diplomatischen Wegen solle nach „deeskalierenden Lösungen“ gesucht werden. Selbst möchte sich die Friedensbewegung weiter an der Organisation von Demonstrationen, Mahnwachen*, Friedensgebeten und der Aufnahme von geflüchteten Menschen aus der Ukraine beteiligen. *Merkur.de ist ein Angebot von IPPEN.MEDIA